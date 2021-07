¿Cómo avanza el regreso a clases presenciales en el país?

Hoy martes 6 de julio se inició el regreso a clases presenciales en colegios públicos y privados en algunas regiones del país, como se tenía previsto tras los recientes anuncios hechos por los ministerios de Educación y Salud para el retorno a las aulas tras el periodo de vacaciones de mitad de año.



Ante esto, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, aseguró que la mayor parte de las instituciones del país se encuentran en condiciones óptimas para garantizar la prestación del servicio presencial con las medidas de bioseguridad, mientras que es necesario hacer adecuaciones en el resto de colegios, como el acceso a agua.



Así lo explicó la funcionaria: “Hoy reiniciamos la jornada escolar en el país. A nivel nacional, alrededor de un 15 por ciento de las instituciones requieren en estas semanas terminar los mejoramientos. Por su parte, el 85 por ciento de las sedes educativas ya se encuentra en condiciones”.



Y añadió: “Claramente estos porcentajes van variando en cada una de las regiones. Tenemos regiones como Antioquia, donde más del 80 por ciento de las instituciones van a iniciar ese proceso de presencialidad esta semana. En otras regiones, por calendario académico, aún están en periodo de vacaciones, por lo que al finalizar el mismo volverán a clases presenciales”.



De igual manera, Angulo destacó que con la Resolución 777 del Ministerio de Salud quedó claro que el regreso a las aulas depende de dos factores: la vacunación del sector educativo y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.



“Hacemos una invitación a los maestros para que sigan avanzando en el proceso de vacunación que se está adelantando en el país. No podemos encontrar excusas para el regreso de los niños, sino razones para garantizar el retorno seguro a las aulas”, señaló la ministra, quien agregó que a la fecha el 70 por ciento de los profesores del país ya se vacunaron.



Respecto a la postura de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), gremio que, si bien señaló que sí volverá a la presencialidad, ha cuestionado las decisiones recientes y ha pedido aplazar el proceso, la jefe de la cartera educativa mencionó: “Con Fecode hemos tenido diferentes espacios para poder conversar sobre temas como el retorno a las presencialidad. De esta forma, con la vacunación, con los protocolos avanzados, y con la convicción de que cada secretaría irá avanzando donde haya las garantías, el mensaje a ellos es que desde su compromiso como maestros, nos sumemos para trabajar por el retorno de los niños. Es un derecho que no podemos negarles a los niños”.



De esta forma, en las principales ciudades del país los estudiantes no regresaron a clases este martes, pues la temporada de vacaciones aún no termina. De igual forma, algunas regiones atraviesan una difícil situación por cuenta de los casos de covid-19 y la elevada ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos.

Medellín y Antioquia

En Medellín, por ejemplo, se espera que el retorno a las clases sea el próximo lunes 12 de julio. Según han manifestado las autoridades de la ciudad todo está listo, en cuanto a protocolos de bioseguridad, para que más de 310.000 alumnos retornen a los colegios oficiales.



Además, más del 90 por ciento de los docentes ya recibieron la vacuna contra el covid-19.



En los demás municipios de Antioquia -sin contar algunos del valle de Aburrá- sí se dio el retorno a las aulas de 473.014, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación departamental.

Bucaramanga

Aunque el retorno a clases presenciales de los colegios públicos en Bucaramanga debía comenzar este martes, el alcalde Juan Carlos Cárdenas Rey anunció que se cambió para el 21 de julio.



Esta determinación se tomó por el aumento de los casos de covid-19 y que la ocupación de UCI está casi al 100 por ciento.



Además, el mandatario fue enfático en afirmar que están esperando que los docentes completen su esquema de vacunación. "Esperamos completar la vacunación de los docentes, disminuir la tasa de contagio y volver sin contratiempos", dijo Cárdenas.

Barranquilla

En Barranquilla las clases regresan el 19 de julio en las 154 instituciones educativas del Distrito, las cuales cuentan con unos 210 mil estudiantes y alrededor de 7.000 profesores.

Valle del Cauca y Cali

El próximo 26 de julio será el retorno a las aulas en 139 colegios de 34 municipios del Valle del Cauca.



De igual forma, 10 instituciones del departamento lo harán bajo el modelo de alternancia, pues las instalaciones no cuentan con todas las condiciones exigidas para garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.



En cuanto a Cali, se espera que 7.637 docentes vacunados y unos 165.000 estudiantes también retornen a las aulas el 26 de julio.

