Queda un mes de clases y 2,8 millones de niños siguen sin ir a las aulas

La mayor parte de las secretarías de educación del país terminan su calendario escolar dentro de un poco más de un mes. Sin embargo, el regreso a clases presenciales sigue siendo menos rápido de lo que se esperaba, y a la fecha el 29,9 por ciento de los niños del país continúan sin asistir a las aulas, según informó el Ministerio de Educación en un reciente balance.



Los datos, si bien implican un avance con respecto a los revelados por EL TIEMPO hace un mes, no dejan de ser preocupantes, ya que hay regiones que no superan el 15 por ciento de sus estudiantes en presencialidad, y hasta una de ellas se encuentra por debajo del 2 por ciento.

Todavía hay zonas del país con baja ejecución de los recursos asignados por el gobierno para las adecuaciones, a pesar de que los giros se hicieron el año pasado y que incluso hubo adiciones en las últimas semanas por 227.000 millones de pesos.



Todo ello a pesar de la directriz de los ministerios de Educación y de Salud de iniciar en julio el retorno a las actividades presenciales en todos los colegios del país.



En concreto, las nuevas cifras de Mineducación muestran, entre sus mayores avances, que el 91,1 por ciento de las instituciones educativas del país ya operan en presencialidad.



Pero lo que preocupa es lo que ocurre con el porcentaje restante, según explicó la ministra María Victoria Angulo: “Hay entidades territoriales en las que faltan instituciones por adecuarse, lo que representa ese 9 por ciento de colegios sin presencialidad. Se entregaron recursos adicionales para ello hace cuatro semanas. Urge, con el apoyo de los órganos de control, que se ejecuten de forma oportuna”.



Estos departamentos donde se requiere una mayor ejecución de los recursos son Magdalena, Córdoba, Sucre, Cesar y Vichada. También están los casos de Cartagena, Barrancabermeja, Buenaventura y Santa Marta.



En cuanto a estudiantes, el 71,1 por ciento de los 9'938.414 que se encuentran en edad escolar ya está en los salones de clase, mientras que el 29 por ciento lleva desde marzo de 2020 sin asistir al colegio de manera presencial, lo que equivale a 2'868.239 niños, niñas y adolescentes.



Medellín, de las regiones más avanzadas en regreso a clases. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

En total, en 51 de las 96 secretarías de Educación del país se registran más del 70 por ciento de las instituciones dando clases en las aulas y más del 60 por ciento de sus estudiantes con presencialidad. Con un avance medio hay 37 entidades territoriales.



Pero, de nuevo, hay secretarías que, contrario a la tendencia nacional, cuentan con un avance bajo, con menos del 40 por ciento de los colegios abiertos y un porcentaje de estudiantes en presencialidad menor al 30 por ciento.



Estas entidades son Ciénaga, Cúcuta, Floridablanca, Lorica, Magangué, Magdalena, Malambo y Santa Marta.



De todos, el más preocupante es el caso del Magdalena, donde el Sistema de Matriculas Estudiantil (Simat) reporta 21.350 estudiantes matriculados, pero de ellos solo 3.398 están en presencialidad, lo cual representa apenas el 1,6 por ciento.



Hace un mes el departamento y su capital, Santa Marta (con solo el 13,6 por ciento de los estudiantes en las aulas), no habían abierto ni una sola institución.



Al respecto, la ministra Angulo señaló: “A esos gobernantes les reiteramos la importancia de garantizar el derecho a la educación. Realmente no hay obstáculos para impedir la presencialidad”.



Otro de los datos relevantes del balance del ministerio, y que no había estado presente en informes anteriores, es el detalle de por qué, pese a que 9 de cada 10 instituciones están en presencialidad, solo el 7 de cada 10 estudiantes asiste a los salones de clase.



De acuerdo con Angulo, “hay regiones donde hay un número alto de instituciones educativas abiertas, pero la matrícula, los niños que asisten a clases presenciales son muy pocos”.



Las regiones en las que más se presenta este fenómeno son la Costa Caribe, Orinoquía y Santanderes. Llaman la atención casos como el de Piedecuesta, donde el 94,9 por ciento de las instituciones están abiertas, pero los menores que asisten en presencialidad son el 49,7 por ciento.



Las razones son variadas, e incluyen argumentos como la falta de espacio en las instituciones para cumplir con el distanciamiento físico en las aulas. Sin embargo, todo parece indicar que el principal desencadenante es la negativa de muchos padres a enviar a sus hijos al colegio.



Al menos eso es lo que explica la ministra, quien aprovechó para dirigirse a esta población: “Este es un llamado a los padres de familia para entender la importancia del retorno. No solamente es el tema académico, sino también el emocional y el desarrollo integral de sus hijos”.



Graves afectaciones por falta de presencialidad

A propósito, vale la pena destacar las afectaciones que conllevaría no permitir la presencialidad en el sector educativo, de acuerdo con organismos internacionales y expertos consultados previamente por EL TIEMPO.



Tal vez el más notorio son los problemas de aprendizaje; el experto en educación Francisco Cajiao dice al respecto que “retomar y recuperar lo perdido va a ser un reto enorme y un proceso lento que puede implicar retrasos no solo educativos y sociales, como ya lo habían advertido la Unesco y la Unicef".



En algunos casos, la Unesco ha mencionado que la pérdida de aprendizaje tan solo durante 2020 sería el equivalente a dos años escolares, en especial para la población vulnerable.



Además, las pruebas Saber 11 del año pasado ya evidenciaron un aumento en las brechas en los resultados entre colegios privados y públicos, estratos sociales, zonas urbanas y rurales, y entre quienes cuentan con conectividad y quienes no. Se esperan los resultados de este año para saber si la tendencia continuó en 2021.



A esto se suman problemas de salud mental, el impacto en el acceso a la educación superior y posibles afectaciones socioeconómicas a largo plazo, tanto individuales como para las regiones y el país.

Avance en vacunación en el sector educativo

Uno de los puntos más importantes para garantizar la seguridad del retorno a las aulas tiene que ver con la vacunación tanto de docentes como de los mismos estudiantes.



A propósito, Minsalud y Mineducación emitieron las orientaciones para la instalación de puestos de vacunación en los colegios.



En cuanto a la vacunación de docentes, la ministra Angulo señaló que ya se presentan avances por encima del 90 por ciento. Según el Observatorio de Gestión Educativa de la Fundación Empresarios por la Educación, van 403.924 personas, entre profesores, directivos docentes y demás trabajadores del sector, que han sido inmunizadas.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

