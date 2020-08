Pilotos para regreso a clase empezarán en septiembre

El presidente de la república Iván Duque y la ministra de Educación María Victoria Angulo anunciaron que los primeros pilotos para el regreso a clase en los colegios del país mediante el modelo de alternancia se llevarán a cabo a partir del mes de septiembre.



"En septiembre se van a dar unos primeros pilotos en los municipios que son no covid, que no tienen afectación y que nos permiten poner en juego todos estos protocolos y un trabajo en comunidad, allí será clave la decisión de la familia", manifestó la ministra este domingo en el programa ‘Prevención y Acción'.



La funcionaria aprovechó para reiterar que estos primeros pasos hacia una presencialidad gradual se realizarán principalmente en aquellos lugares donde no se hayan presentado contagios por covid-19 o cuya afectación por el virus sea mínima.



"Hemos estado trabajando en equipo, los secretarios de Educación, los maestros, las familias y hay unos lineamientos. Estos tienen todo el detalle y todo el rigor para poder empezar en el momento indicado un proceso de alternancia. Hay municipios con baja afectación o no covid donde podremos ir habilitando en el momento indicado estos procesos mientras van evolucionando las demás ciudades en la pandemia”, indicó.



Ante este punto, el presidente Duque hizo énfasis en que “la idea es que la lectura de la pandemia nos vaya permitiendo a nosotros dar esos pasos”.



Cabe recordar que desde el pasado mes de junio el Gobierno dejó listos los lineamientos para el regreso a las aulas. Tras esto, una tercera parte de las secretarías de educación del país realizaron los trámites pertinentes para iniciar con el modelo de alternancia desde este mes de agosto.



Sin embargo, y dadas las condiciones actuales de la pandemia, este proceso no se ha llevado a cabo, por lo que se espera que desde el próximo mes, cuando los expertos en materia de salud estiman que la curva de contagio empiece a descender, se realicen los primeros proyectos piloto.



“El país se preguntaba por qué dábamos con tanta antelación los lineamientos. Era importante para conocerlos, para girar los recursos a las Secretarías de educación, para comenzar a adquirir todo lo requerido, para que en el momento indicado los niños vuelvan a clase”, mencionó Angulo.



Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que se conformó un comité asesor especial para revisar las medidas que permitan el regreso escolar.



Según explicó el funcionario, “este comité asesor ha sido conformado por eminentes médicos pediatras, epidemiólogos, educadores, también de expertos de la Universidad de Johns Hopkins. En ese comité, bajo el liderazgo de la Ministra, vamos a estudiar a profundidad el tema tan importante, porque afecta y tiene que ver con todos los niños de Colombia y su regreso a clases”.

Los lineamientos para el regreso a clase

El extenso documento publicado hace unos meses por la cartera señala varios puntos que deben tener en cuenta tanto las instituciones como los entes territoriales para el regreso a las aulas.



De esta forma, cada caso particular debe ser analizado de manera independiente, de tal forma que solo se dé la apertura de colegios en regiones y zonas que puedan cumplir los protocolos de bioseguridad y en los cuales la situación de la pandemia lo permitan.



Estos protocolos incluyen puntos como instalación de lavamanos, distancia social, elementos de desinfección, limpieza de las aulas, transporte y alimentación escolar, entre otros.



Es importante recordar que el modelo de alternancia combina sesiones presenciales con trabajo en casa, de tal forma que el número de menores, docentes y personal administrativo en las instalaciones físicas sea inferior a su capacidad normal. Así mismo, se tiene en cuenta el criterio de los padres, por lo que estos no podrán ser obligados a llevar a sus hijos a clase.



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducacionET