¿Enviar a los niños al colegio? Esto dicen los padres

Bogotá inició una nueva etapa de reactivación del sistema educativo mediante alternancia con la apertura de ocho colegios y jardines infantiles públicos, y se espera que en las próximas semanas el proceso se dé en las más de 400 instituciones oficiales de la ciudad.



Un proceso que ya se viene dando en el resto del país (según el último informe del Ministerio de Educación ya son 56 de las 96 secretarías de educación las que han reactivado labores presenciales), pero que todavía genera reacciones encontradas, en especial en los padres de familia.



De hecho, las dos organizaciones de padres más importantes del país no se ponen de acuerdo. Por un lado, la Confederación Nacional de Padres de Familia (Confenalpadres) insiste en que no deben enviar a los niños a clase, mientras que la Red de Padres y Madres (Red PaPaz) considera urgente un retorno a la presencialidad.



En diálogo con EL TIEMPO, Carlos Ballesteros, presidente de Confenalpadres, aseguró que su negativa se debe a que no se ha garantizado la seguridad de los niños en los salones de clase:



“Hemos estado recorriendo varios colegios, y nos hemos dado cuenta que las condiciones de bioseguridad no están dadas. Sin embargo, la alcaldesa, la ministra y la secretaria de Educación insisten en que tienen que entrar los niños a los colegios”.



De acuerdo con Ballesteros, el reinicio de actividades en las aulas debe ser pospuesto: “Creemos que se debe esperar hasta después de Semana Santa, que se pueda verificar que el pico de contagios cedió y que sí es seguro regresar. Por ahora, nuestra posición es que no va a haber regreso presencial ni alternancia porque no están las condiciones de bioseguridad”.



El dirigente asegura que es necesario que “se asignen más recursos económicos a los colegios. Hay colegios públicos con más de 3.000 estudiantes que requieren mayor inversión para las adecuaciones y lo que dio el Ministerio es muy poco”.



Por su parte, otras organizaciones de padres de familia como Red Papaz sí se han mostrado a favor del retorno a las aulas, e incluso han impulsado #LaEducaciónPresencialEsVital.



Carolina Piñeros, directora de Red PaPaz le explicó a EL TIEMPO esta postura: “Es normal que los padres y las madres seamos los más asustados de regresar a las aulas. Pero la evidencia científica nos muestra que los derechos de los niños están en riesgo si se extiende la desescolarización”.



Y añadió: “Ya las ciudades, no solo en Colombia, se están abriendo a una mayor reapertura. Y hay una reflexión. Cuando la economía se reactiva, padres, madres y cuidadores deben salir de sus casas al trabajo. ¿Qué va a pasar con esos niños, niñas y adolescentes si no hay quién los cuide?”.



Uno de los argumentos más destacados para esta organización tiene que ver con los problemas en el aprendizaje que ya han destacado organismos internacionales:



“Hay una clara pérdida académica, de aprendizaje. Incluso si los niños han tenido clases virtuales (que no son todos) han tenido pérdidas graves en sus procesos formativos. En niños más pequeños esto es más difícil. Y no podemos dejar de lado las inequidades en el país. Hubo un gran porcentaje de los niños cuyo acceso a la educación fue mucho más precario”, mencionó Piñeros.

¿Qué dicen los padres?

EL TIEMPO habló con padres de familia que en estos momentos se encuentran ante la pregunta de enviar o no a sus hijos a clase.



Andrea Cifuentes, madre de una niña de ocho años que asiste a una institución privada en el sur de Bogotá, mencionó: “Yo no creo que mi hija haya aprendido mucho el año pasado, y me ha costado estar pendiente todo el tiempo pendiente de sus clases porque también trabajo. Así que si puede ir al colegio al menos un día a la semana, será bueno. Ya fui al colegio, ya vi los protocolos y veo que se esforzaron por hacer que sea seguro”.



Posición similar es la de Diego Velandia, padre de un niño que la otra semana volverá a clases en un colegio público en la localidad de Engativá: “Desde hace un mes me tocó volver al trabajo y no tenemos quien cuide a nuestra hija, y menos que estén pendientes de que estudie. Necesitamos que vuelva al colegio cuanto antes”.



Por último, Lucía Barragan, madre de dos hijos, asegura que no los enviará al colegio: “Me da miedo, por más protocolos que haya. Afortunadamente ellos pudieron estudiar bien el año pasado, sin muchos problemas con el internet. Mientras pueda tenerlos en casa el mayor tiempo posible, hasta que se vacunen, mejor”.



