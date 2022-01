A medida que las escuelas reabren gradualmente en todo el mundo, dos preguntas están en la mente de los educadores: ¿cuánto terreno perdieron los estudiantes durante más de 20 meses de cierres impuestos por la pandemia? Y ¿cómo pueden los legisladores cerrar la brecha de aprendizaje?

En América Latina y el Caribe, ambas preguntas apenas comienzan a tener respuesta. Las escuelas de la región estuvieron cerradas durante un promedio de 231 días antes de octubre de 2021, más que en cualquier otra parte del mundo.



Los maestros y padres hicieron esfuerzos heroicos para asegurar que los estudiantes aún recibieran cierto nivel de aprendizaje. Los ministerios de Educación transmitieron lecciones por radio y televisión, ampliaron los sitios web educativos y usaron mensajes de texto para enviar tareas.



En los hogares de bajos ingresos los niños se turnaban para tomar lecciones en el teléfono inteligente de un pariente o compartir folletos impresos con sus hermanos.

Pero incluso cuando los gobiernos de la región informaron que las tasas de inscripción escolar se mantuvieron estables durante 2020, tenían poca evidencia de si los estudiantes participaban en actividades de aprendizaje significativas.



Para ayudar a los formuladores de políticas, el Banco Interamericano de Desarrollo, donde me desempeño como jefe de la división de educación, realizó un estudio en profundidad de los indicadores de escolaridad en 11 países latinoamericanos que juntos representan el 83 por ciento de los estudiantes de la región.



Este fue el primer esfuerzo para analizar grandes conjuntos de datos de encuestas domiciliarias periódicas en las que los padres o tutores responden preguntas sobre las personas en edad escolar bajo su cuidado.

Cifras preocupantes

Encontramos que en países grandes como Brasil, México, Argentina y Perú, entre el 30 y el 50 por ciento de los estudiantes de entre 6 y 23 años no participaron en actividades de aprendizaje o no interactuaron con los maestros durante el cierre de las escuelas.

Dado que estos se encuentran entre los países más ricos de la región, podemos suponer que la situación es aún peor en los países más pobres para los que no se dispone de datos detallados.



Esto sugiere que aproximadamente la mitad de todos los estudiantes de la región estuvieron desconectados del aprendizaje durante gran parte de los cierres.

Los estudiantes se vieron afectados de manera diferente según los ingresos y la geografía. En las zonas rurales de Perú, solo el 11 por ciento de los hogares informó tener acceso a plataformas de aprendizaje en línea, mientras que en Bolivia el 42 por ciento de los estudiantes de primaria no pudo estudiar porque no tenía una computadora, tableta o teléfono celular.



En contraste, el 86 por ciento de los docentes de primaria en Uruguay informaron haber brindado lecciones en línea durante la pandemia.



También hay evidencia de que la pandemia ha sido particularmente dañina para las mujeres jóvenes.



En México, por ejemplo, la cantidad de horas que las niñas de 15 a 17 años dedican a actividades del hogar como limpiar, cocinar o cuidar niños y ancianos aumentó un 18 por ciento durante el confinamiento, en comparación con solo el 2 por ciento para los hombres jóvenes.

Pocos informes

Esto representa un trágico revés a décadas de progreso sostenido en la reducción de la brecha de género en la educación en la región.



La única manera de saber cómo estas interrupciones afectaron lo que aprendieron los estudiantes durante la pandemia, y cómo esto afectará su progreso a largo plazo, es realizar estudios de evaluación nacionales que puedan compararse con los resultados de las pruebas previas a la pandemia.



Solo cinco países de América Latina y el Caribe lograron completar tales evaluaciones en 2020, y solo dos, Brasil y Colombia, han publicado hasta ahora algún hallazgo.



Un estudio en São Paulo estimó pérdidas de aprendizaje equivalentes a entre la mitad y dos tercios de un año escolar normal, siendo los estudiantes de bajos ingresos los que más sufren.



Las investigaciones indican que los estudiantes que han faltado a la escuela más de medio año corren un riesgo mucho mayor de abandonar su educación de forma permanente.

Cómo reaccionar

El riesgo es aún mayor para aquellos cuyos padres perdieron sus trabajos. La falta de contacto cara a cara con maestros y compañeros puede crear un patrón de reforzamiento de dudas y renuencia a estudiar.



En una región donde, incluso antes de la pandemia, la mitad de los estudiantes no terminaba la escuela secundaria, este círculo vicioso podría tener consecuencias calamitosas a largo plazo.



Prevenir la deserción masiva requerirá tanto una acción inmediata como una estrategia a largo plazo. A corto plazo, es imperativo reabrir todas las escuelas y emprender esfuerzos sistemáticos para rastrear y volver a interactuar con cada estudiante.



Los administradores deben priorizar a los estudiantes de mayor riesgo, utilizando intervenciones sociales agresivas para garantizar que regresen a clases.



Luego, los maestros deben evaluar el alcance de las pérdidas de aprendizaje y definir planes correctivos personalizados para ayudar a restaurar las habilidades de aprendizaje fundamentales. Intervenciones sociales bien evaluadas en Colombia, España y otros países han demostrado que es posible reducir las brechas de aprendizaje que se ampliaron durante los cierres, revertir la espiral descendente para los estudiantes con dificultades y brindarles confianza en su capacidad para aprender y avanzar.



Si logran sacar a los niños y jóvenes del borde del abismo, los sistemas escolares de la región estarán preparados para emprender transformaciones más profundas.



El año pasado ha revelado una enorme hambre de cambio, junto con vastas reservas de resiliencia y creatividad que deben canalizarse hacia un nuevo modelo de educación equitativa.



La experiencia de los últimos 20 meses ha dejado a los gobiernos mejor equipados para aprovechar la tecnología para mejorar el acceso y los resultados del aprendizaje. Pero deben comenzar por asegurarse de que ninguno de sus estudiantes se quede atrás por la pandemia.



MERCEDES MATEO-BERGANZA*

Americas Quarterly

(*): Mercedes Mateo-Berganza es jefe de la división de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo.