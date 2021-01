‘Impacto de la falta de presencialidad en la educación es inmenso’

“Es sorprendente la posición de negar la reapertura de colegios en ningún lugar del país”, asegura Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional y una de las principales voces que impulsan la campaña #LaEducaciónPresencialEsVital.



La iniciativa, lanzada por prominentes figuras entre académicos, dirigentes educativos, políticos y economistas, busca lograr que los niños, niñas y adolescentes regresen a los salones de clase de manera presencial.



El grupo de expertos está compuesto por otros personajes como Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes; Ángel Pérez, docente e investigador en temas educativos; Sandra García Jaramillo, profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes; Óscar Sánchez, exsecretario de Educación de Bogotá; Alejandro Noguera, rector del Gimnasio Campestre, e Isabel Segovia, exviceministra de Educación.



En diálogo con EL TIEMPO, Wasserman aseguró que el país se enfrenta a un delicado panorama, marcado por mala calidad en la educación recibida desde casa, elevados índices de deserción escolar, violencia intrafamiliar y problemas emocionales y psicológicos en los menores.



Asimismo, se mostró claramente preocupado por la posición de algunos sectores que se niegan a regresar a las aulas, y fue especialmente crítico con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), y aseguró que “por mostrar su poder, está perdiendo su alma”.



¿Por qué considera que es importante retornar de manera presencial a las aulas?



Las razones son muchas. Organizaciones multilaterales como la Unesco han planteado que el daño que se ha generado a la educación de los niños en el mundo, y en Colombia indudablemente también, es sumamente grande con este alejamiento de las aulas.



Ha habido un rezago académico importante. Es difícil pensar que los niños en este momento están estudiando exactamente igual a como estudiaban en el colegio.



En Colombia hay, además, unos componentes especiales que hacen que el problema sea más grave. Un elemento es que el daño es diferenciado, es mucho mayor en los niños en condiciones socioeconómicamente difíciles. Una de las causas que se ha planteado, y que no es reparable en poco tiempo, es la falta de conectividad. Incluso en las grandes ciudades se estima que apenas el 40 o 50 por ciento de los niños tienen conectividad que les permita estudiar de verdad.



No es posible estimar cuántos niños tienen acceso exclusivo a un computador, cuántos viven en hogares con otros niños y que cada uno tenga su propio equipo para trabajar. En las zonas rurales, la conectividad oscila entre el 0 y el 20 por ciento de la población, lo cual es absolutamente mínimo.



Muchos creen que los colegios deben seguir dando clase en casa por cuestiones de salud…



Es sorprendente la posición de negar la reapertura en ningún lugar del país, porque es muy evidente que en esas zonas donde hay muy mala conectividad hay poca infección por el covid-19 (de acuerdo a un informe del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, el 98 por ciento de los municipios de Colombia apenas acumulan el 25 por ciento de los casos positivos) y además son lugares en los que las instituciones son pequeñas, muy manejables.



Hay más de 90.000 instituciones que tienen apenas 20 estudiantes. No se entiende cómo un establecimiento de estas características no podría regresar a la presencialidad al cumplir con todos los protocolos.



¿Qué dice de la calidad de la educación virtual actual?



La educación virtual es una opción a futuro y seguramente será un instrumento de ayuda. Pero creo que nos estamos diciendo mentiras en el sentido de si lo que le estamos ofreciendo a los niños que ya tienen la conectividad es una verdadera educación virtual. Pararse frente a una cámara y recitar, y luego pedir a los niños que muestren una tarea no es algo riguroso. Quienes hacen verdadera educación virtual están preparados para eso, tienen instrumentos y plataformas avanzadas para ello. Es decir, incluso aquellos con buena situación económica, lo que se está recibiendo no es una verdadera educación.

Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional. Foto: Archivo El Tiempo

A ustedes no solo les preocupa la calidad educativa...



Hay informes y alertas de muchas organizaciones civiles y organismos internacionales sobre el aumento de la violencia intrafamiliar, así como de problemas psicológicos y emocionales. Esto es más grave de lo que muchas personas piensan y es tiempo de remediarlo, de tomar acciones para contrarrestarlo y entender la importancia del colegio como entorno cuidador y facilitador del desarrollo físico, mental y emocional.



Pese a eso, gran número de padres se niegan a retornar a la presencialidad. ¿Qué pasa con su postura?



He recibido mensajes de padres que dicen que de ninguna forma mandarían a sus hijos al colegio, y están en la libertad de hacerlo. Nadie dice que hay que obligar a quienes no quieren hacerlo. La cuestión es no negarle la opción a quienes sí lo quieren hacer. Me escribían que lo que yo quiero es enviar a los niños a un búnker. Pero es importante recordar que hay familias en las que viven tres o cuatro niños en un área de 40 metros cuadrados, sus padres deben salir a trabajar. Para ellos el colegio es un lugar amplio, amable y protector.



A veces la gente, en especial algunos con ciertos privilegios, juzgan por su condición y no piensan que hay otros con menos oportunidades. ¿Qué pasa con los niños que quedan solos en la casa? ¿Con los que no tienen quién los cuide y deben acompañar a sus papás a su trabajo de rebusque económico? ¿Con quienes no cuentan con una manera de estudiar desde casa porque no tienen los medios? Hay que pensar en ellos.



Fecode también insiste en no retornar...



Para mí esa posición es tremendamente decepcionante y desconcertante. Toda la vida he trabajado en el sector público, y algo que considero importante de este sector es que lo público, al ser de todos, es nuestro. Y yo no veo a los de Fecode apropiándose del sistema. No los veo diciendo ‘busquemos soluciones, veamos cómo hacemos’. Se limitan a decir que “lo público no es nuestro, nosotros apenas trabajamos ahí. Lo público es del Gobierno y que el Gobierno solucione”.



Y le pasan una lista al Gobierno de requerimientos y exigencias nada más. Hace falta que se apersonen del tema. Creo que esta es una posición que le va a hacer un tremendo daño a Fecode. Por mostrar su poder, está perdiendo su alma.



¿Las medidas tomadas para acondicionar las instituciones son suficientes?



Siempre hará falta algo y si nos enfocamos en llenar una lista de chulos, nos vamos a quedar así toda la vida. Pero hay muchísimas instituciones que tienen una adecuación razonablemente buena, tanto en las ciudades grandes como en las zonas rurales. Hay establecimientos que con el apoyo de la comunidad podrían incluso estar listos en cuestión de días.



Claro, he recibido comunicaciones que dicen que las condiciones son muy malas, y tratan de buscar el peor ejemplo del país para suponer que así son las condiciones en todos los colegios, y eso no es cierto.



¿La alternancia es el modelo ideal para el regreso a los salones de clase?



En otras partes del mundo se hacen estrategias similares a la que está implementando el Ministerio de Educación con la alternancia, con considerable éxito. Se han utilizado grupos aislados, relativamente pequeños, con horarios de entrada, salida y recreo distintos, de tal forma que cuando se detecte un caso sea un grupo el que se aísla por unos días. Se ha implementado el uso de parques, de espacios abiertos y otros.



¿Cómo superar los problemas en el aprendizaje por la pandemia?



Cuando se regrese a las actividades educativas presenciales, el primer periodo va a ser de reparación. Quienes hemos sido profesores sabemos que cuando hay una suspensión por cualquier motivo, es necesario destinar un tiempo a la recuperación, a la nivelación de los aprendizajes. El de ahora puede ser largo y difícil. Los educadores, rectores, el ministerio y las secretarías de Educación tendrán que definir estrategias en este sentido.



¿Qué podría pasar si no se regresa prontamente a las aulas?



Más allá de los impactos económicos a futuro, que muchos expertos señalan que son alarmantes, hay que pensar en las personas, en quienes abandonaron sus estudios (según la última información dada por Mineducación, la deserción a noviembre de 2020 era de 2,2 por ciento, un poco más de 260.000 menores). Cada uno de ellos es una persona, abandonó su estudio, cambió su vida, suspendió algunas oportunidades que posiblemente no volverán.



En educación media, jóvenes de 15 a 17 años, la posibilidad de que prefieran salir a buscar trabajos informales en lugar de retornar es muy alta. Son vidas que pierden la oportunidad de aspirar a mejores oportunidades.



¿Qué esperan lograr con esta campaña?



El propósito de esta campaña es que no nos acostumbremos a esto. En muchos ámbitos parece que nos adaptamos, creemos que es más fácil seguir así como estamos que buscar el cambio, una salida.



Pero debemos entender que está pasando algo muy serio, que debemos discutirlo, buscar soluciones y no quedarnos quietos esperando que algo suceda de la nada, mientras el impacto de la falta de la presencialidad se sigue acentuando cada vez más.



¿Este año, los niños podrían regresar en un número considerable a la presencialidad?



Yo esperaría que sí. Estamos viviendo un pico muy alto de contagios que posiblemente no permita tomar decisiones drásticas al respecto. Pero una vez el pico pase, esperamos que este sea un asunto de alta prioridad. Ya lo han dicho la Unicef, la Unesco, la Unión Europea y otras organizaciones: el colegio debe ser el último en cerrar y el primero en abrir.



MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación