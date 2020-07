‘Municipios no covid serán los primeros en volver a clases’

A pocos días de que se inicie la aplicación del modelo de alternancia en algunas regiones del país, que combina clases presenciales con trabajo en casa, todavía persisten algunas inquietudes en la comunidad, como si será obligatorio llevar a los niños a los colegios, el futuro de las pruebas Saber y los alivios económicos para pago de pensiones o matrículas universitarias.



En diálogo con EL TIEMPO, la ministra María Victoria Angulo aseguró que no todos los colegios de las 32 entidades territoriales educativas (son 96) que se acogieron al modelo de alternancia regresarán a las aulas de manera inmediata y aclaró otras dudas de padres de familia y estudiantes de todos los niveles académicos.



¿Qué criterios se han tenido en cuenta para aplicar este modelo de alternancia?



La primera variable es la evolución de la pandemia y el trabajo con el Ministerio de Salud. También tenemos en cuenta la preparación, los protocolos y los recursos para aplicarlos, así como la opinión de las familias y, por último, que haya una coordinación entre secretarías de Educación e instituciones educativas para poder iniciar con el modelo de alternancia.



Quiero darles un parte de tranquilidad a los padres: no solo se les consultará cualquier medida, sino que no serán obligados a hacer algo que no crean conveniente para sus hijos.



¿Volverán a clase la totalidad de colegios de estas regiones?



Es importante hacer la claridad de que son solo algunas instituciones en estas entidades territoriales las que volverán a clases presenciales con alternancia. En las semanas en que esté ya todo el protocolo definido se les informará a los padres para poder iniciar el proceso.



Esto no es una carrera, sino una preparación seria. Esas entidades tienen municipios que son no covid-19 o de baja afectación, los cuales serán los primeros en iniciar.



¿Quién define estos protocolos?



El ministerio sacó unos lineamientos generales muy detallados y completos para un eventual regreso a clase, pero ya en detalle, el protocolo lo hace cada entidad territorial y cada institución educativa de acuerdo con sus condiciones particulares.



¿De dónde sale la plata para las adecuaciones necesarias?



Ya entregamos unos primeros recursos a través del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), por un valor de $92.480 millones, que permitirán la habilitación de condiciones sanitarias de los establecimientos, así como la dotación de elementos de protección personal para estudiantes, maestros, directivos y personal administrativo, y de esta forma apoyar el inicio de actividades académicas bajo el esquema de alternancia.



A las 32 entidades territoriales (o Secretarías) que iniciarán este proceso se les dieron los recursos complementarios necesarios.



¿Se sabe cuántos colegios iniciarán con la alternancia?



Aún no tenemos el dato exacto. Estas 32 entidades territoriales darán el paso, pero está por definirse las instituciones que comenzarán sesiones presenciales.



Mientras tanto, ¿qué pasará en las demás regiones?



Hay un número importante de entidades territoriales que, por la evolución de la pandemia, decidieron continuar con el proceso que hemos venido adelantando de trabajo en casa. Todas las entidades territoriales certificadas seguirán preparando protocolos y mantendrán una evaluación permanente de las condiciones sanitarias para la respectiva toma de decisiones.



Sabemos que hay limitantes, y por eso el trabajo cuenta con una combinación de estrategias. No todas han llegado al cien por ciento de la población porque partimos de una realidad de conectividad difícil. Hay regiones en las que se utiliza mucho la radio, hay componente de televisión, entrega de guías, materiales impresos y hasta por teléfono para estar atentos de los avances. Las secretarías han hecho un trabajo enorme, y cada una realiza sus propios programas.



¿Y en caso de comunidades indígenas?



En estos casos, las secretarías de Educación y el ministerio han venido trabajando en equipo con las autoridades indígenas, algunas de las cuales, luego de analizar sus condiciones particulares y teniendo en cuenta que los docentes son de la misma comunidad, en el marco de su autonomía, han decidido el regreso a la presencialidad bajo el esquema de alternancia.



¿Y los jardines infantiles?



Los menores de 2 años continúan en casa por recomendación de las autoridades de salud. Para los demás niños que asisten a jardines infantiles dependerá, exactamente igual que para los planteles educativos, de la decisión que tome la secretaría de Educación.



¿Cómo se han atendido las dificultades económicas de las familias y los colegios privados?



Para colegios y jardines privados vinieron líneas diversas de apoyo del Ministerio de Hacienda que tienen que ver con subsidios a la nómina y prima y otras medidas favorables. Lanzamos el Fondo Solidario para la Educación, que incluye varios aspectos como el apoyo al pago de pensión de las familias por medio de una línea de crédito condonable, medida que beneficia a ambas partes. Cubre seis meses por un valor de hasta 1’200.000 pesos mensuales.



La condonación de esta línea de apoyo es de acuerdo con el nivel socioeconómico de los solicitantes: para estratos 1 y 2 se condonará el 100 por ciento; para el estrato 3, el 90 por ciento; y al estrato 4, el 50 por ciento del crédito. La condición es que el niño o el joven siga en el sistema educativo, que siga estudiando y no haya deserción.



Esperamos en agosto dar los resultados de la convocatoria.



¿Qué más contempla este Fondo?



ncluye cuatro líneas, la primera es la mencionada anteriormente. Tenemos también el plan de alivios de Icetex, que ya ha beneficiado a la fecha a cerca de 72.000 estudiantes. Otra línea también condonable para el pago de estudios de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Una cuarta línea contempla recursos para el apoyo al pago de matrículas de estudiantes de pregrado de universidades públicas en condiciones de vulnerabilidad.



¿Qué ha pasado con los laboratorios presenciales en universidades?



Hay más de 150 instituciones de educación superior que iniciaron los procesos de protocolos y solicitud de permisos para estos laboratorios en junio y julio. Eran elementos requeridos para culminar los requisitos académicos del primer semestre de este año. El resultado ha sido positivo, vemos instituciones con mucho rigor, y sin duda esto nos prepara para lo que viene.



¿Cómo será el siguiente semestre en las universidades del país?



Dependiendo de la ciudad donde estén ubicadas y cómo evoluciona la pandemia, se irá dando pie a posibles inicios de alternancia. Pero hay otras instituciones que desde ya han dicho que terminarán el año en casa, todo esto en el marco de su autonomía universitaria.



¿Cómo van los esfuerzos por la gratuidad en la matrícula?



Los recursos sumados de Generación E, del Fondo Solidario para la Educación y los aportes de gobernadores y alcaldes nos llevan a aportar más de 900.000 millones de pesos. Algunos entes incluso han alcanzado esa matrícula cero que tanto han pedido los estudiantes. Esto es muy importante y ayuda especialmente a la población más vulnerable.



¿Es posible garantizar esta matrícula cero para todos?



Uno tiene que actuar de forma responsable. Ponemos los recursos que son viables, que llegan casi a un billón de pesos, para ayudar lo más que podamos. Es importante que se conozca este esfuerzo nuestro y de las universidades, que también han entrado por iniciativa propia a una austeridad.



¿Cómo serán las pruebas Saber TyT del siguiente fin de semana, las primeras en ser electrónicas?



Este es un avance del Icfes muy importante porque la metodología lo permite y hace comparables las mediciones. 72.369 estudiantes decidieron presentar la prueba en casa de manera digital y los otros 27.224 inscritos la realizarán en un sitio establecido por el Icfes en los municipios donde se encuentran, con medidas de bioseguridad.



Para familiarizarse con el examen los citados que lo presentarán en casa recibirán días antes en sus correos, un instructivo para hacer un proceso de validación de su identidad y una explicación del funcionamiento de la plataforma de la prueba. Este proceso es obligatorio para presentar el examen en la fecha asignada. Los estudiantes en sitio recibirán dicha capacitación el mismo día, antes de iniciar la prueba.



¿Qué va a pasar con la aplicación de las pruebas Saber 11?



Cada prueba tiene una base técnica que permite o no hacer la trazabilidad para volverla 100 por ciento digital. En el caso de las pruebas Saber 11, la presentación de este examen tiene un procedimiento técnico requerido en el proceso de calificación de estas pruebas que demanda la presentación de la prueba con papel y lápiz, en un ambiente controlado por personal autorizado y, por lo tanto, en sitio de aplicación.



Lo que hemos hecho, en virtud de la emergencia económica y social, fue emitir un decreto para colegios de calendario B en el que les dijimos que, como no se puede presentar la prueba, las universidades ajusten sus mecanismos de selección y los estaremos llamando en el momento que sea indicado. Estas mismas medidas se vincularon a los estudiantes de calendario A, previendo que no se les fuera a obstaculizar su acceso a la educación superior.



¿Cómo es la preparación para el momento en que toque presentar las pruebas?



El Icfes ya cuenta con todo el protocolo, aprobado por el Ministerio de Salud, con temas como la distancia, adecuaciones de los salones, diferentes horarios de ingreso, etc. Estamos esperando la evolución de la pandemia. Puede que se dé alrededor de octubre, pero, de nuevo, depende de las condiciones sanitarias. Las fechas no están completamente definidas.



¿En qué van las obras de infraestructura educativa que se encontraban estancadas?



El Gobierno encontró grandes retos en la estructuración de proyectos de infraestructura educativa, que tenían una baja ejecución y que mereció un proceso de evaluación y diagnóstico para conocer la situación real de las obras emprendidas en los años anteriores. Se reveló que 6 de cada 10 proyectos fueron asignados a 2 contratistas.



De los 541 proyectos solo 40 (8 por ciento) habían sido terminados y 70 por ciento se encontraban en riesgo medio-alto y alto, sin que se iniciaran terminaciones anticipadas por incumplimiento. Eran obras paralizadas, con serios retrasos, que estaban afectando a las comunidades educativas.



¿Eso quiere decir que hubo corrupción?



Ese tipo de determinaciones le corresponde a los órganos de control que son los encargados de adelantar las indagaciones correspondientes.



¿Que se ha hecho para destrabar esas obras?



El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) hace seguimiento permanente de cada una de las obras, fortaleciendo la articulación entre las entidades territoriales, los contratistas de obra, de interventoría, los supervisores y equipos técnicos para identificar alertas tempranas.



Hoy tenemos un panorama muy diferente gracias a las decisiones técnicas, jurídicas y presupuestales que tomamos. En el 2019 terminamos 133 contratos de manera anticipada por incumplimiento del contratista que tenía a su cargo el mayor número de colegios. En junio del año pasado abrimos una convocatoria para contar con un mayor número de contratistas que continuarán la ejecución de los colegios. Luego del trabajo para reactivar y ejecutar las obras ya entregamos 124 colegios en todo el país, sumados a los 40 que recibimos terminados.



