¿Los colegios del país tienen acceso a agua potable?

Al menos el 11 por ciento de los colegios del sector oficial en el país quedan ubicados en barrios donde más de la mitad de las viviendas no tiene acueducto, mientras que esto mismo ocurre solamente en el 1 por ciento de los colegios privados, lo cual sería un serio indicador de desigualdad de cara al regreso a clases presenciales mediante el modelo de alternancia.



Así se puede ver en un reciente informe publicado por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, en el cual se buscó encontrar el porcentaje de instituciones que podrían cumplir con este aspecto, el cual es necesario para mantener las medidas de bioseguridad en el retorno a las aulas.



De esta forma, el Laboratorio analizó bases del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, del formulario de Educación Formal (EDUC) del 2019, y del Sistema de Identificación de Sedes Educativas (SISE) para encontrar cuántas instituciones del país no tendrían acceso a agua potable.



Lo que se encontró no fueron solo diferencias entre el sector público y privado, sino también entre zonas rurales y urbanas. Así lo explica el informe:



“Se vislumbran brechas dependiendo de la zona de ubicación de las sedes educativas, en donde las sedes de la zona rural tienen mayor rezago en la tenencia de acueducto que las de zona urbana: en el sector oficial la diferencia es de 10 puntos porcentuales y en el sector privado de 7 puntos, en ambos casos a favor de las sedes de zona urbana”.



Esto resulta preocupante, dado que de acuerdo con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación sobre la alternancia se establece que “para asegurar las condiciones higiénico sanitarias y promover, las medidas de higiene y distanciamiento físico para la prevención del COVID-19, se deben garantizar las condiciones sanitarias de suministro de agua potable…”.



Y es que una de las medidas de autocuidado a la que se prestará especial atención en los colegios será el lavado de manos cada tres horas, por lo que este sería otro requisito que no se podría cumplir por la falta de agua.



El análisis encontró también serias diferencias en las regiones del país. Por un lado, hay lugares como Bogotá y Quindío, donde ningún colegio está ubicado en manzanas sin acceso a agua. En cambio, en Magdalena, Córdoba, Chocó, San Andrés y Guainía este porcentaje llega a ser superior al 30 por ciento.



Al ser el acceso a servicios de acueducto aspectos necesarios para la reapertura de los colegios, los investigadores sostienen que “las sedes sin el servicio, especialmente en área rural, implica que sus procesos educativos podrían seguir paralizados, lo cual tiene repercusiones negativas sobre el desarrollo académico, físico y de salud mental de los estudiantes. Esto sin mencionar las posibles consecuencias de la ausencia de clases sobre el aumento de la deserción, el trabajo y el reclutamiento de menores en grupos delincuenciales”.



Pese a ello, el informe sostiene que la gran mayoría de las sedes educativas del país (89 por ciento de las públicas y 99 por ciento de las privadas) cuentan con servicio de agua para garantizar el lavado de manos, lo cual significa que estas podrían acelerar el retorno a la presencialidad con alternancia.



Con todo esto, señala el LEE, es necesaria una fuerte inversión estatal que permita cumplir con esta condición en todo el territorio nacional.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

