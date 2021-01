¿Colegios privados sí podrán volver de forma presencial en Bogotá?

El reciente anuncio realizado por la alcaldesa Claudia López y la Secretaría de Educación de Bogotá de retrasar el regreso presencial a los colegios públicos de la ciudad, que originalmente estaba previsto para el 25 de enero, generó interrogantes respecto a si esta determinación también aplicará para las instituciones privadas.



El motivo de las múltiples dudas al respecto radica en que según la reciente circular 001 emitida por la Secretaría de Educación solo se mencionan a los establecimientos oficiales de la ciudad, mas no para colegios y jardines del sector privado.



Así se puede leer en la norma: “El calendario académico para las niñas, niños y jóvenes del sistema educativo público de Bogotá inicia el 25 de enero, tal y como fue establecido en la Resolución 1739 del 30 de octubre de 2020. Las actividades escolares se realizarán bajo la modalidad ‘No presencial’ a través de la estrategia ‘Aprende en casa’”.



“Con base en el monitoreo permanente y las recomendaciones de orden epidemiológico que se orienten desde las autoridades nacionales y distritales en salud pública, se definirá el momento a partir del cual se dará inicio de clases de manera presencial”, añadió la entidad.



Sin embargo, esto no quiere decir que los colegios privados podrán regresar de manera libre a las aulas. De hecho, la Alcaldía de Bogotá aclaró que ni colegios públicos ni privados podrán regresar, por el momento, a los salones de clase.



Esto se debe a la declaratoria de alerta roja que reza sobre toda la ciudad, lo cual no permitiría la realización de actividades presenciales en los establecimientos académicos.



La medida no solo aplica para los colegios que están próximos a iniciar su año académico, sino también a los de calendario B y jardines infantiles que esta semana están reanudando sus actividades.



Pero, es importante tener en cuenta que si en los próximos días se levanta la alerta roja, todavía persistirán algunas restricciones.



Por un lado, se debe aclarar que no todos los colegios podrían retornar, ya que la presencialidad con alternancia (que implica sesiones en sitio así como trabajo en casa) solo podrá ser implementada por las instituciones autorizadas para ello. De momento en la ciudad solo 83 colegios oficiales y 444 privados y jardines infantiles cuentan con esta autorización.



Además, este retorno gradual, progresivo y seguro a las aulas, aclara la administración distrital, también estará determinado por las condiciones sanitarias de las diferentes localidades. Así las cosas, en caso de no haber más alerta roja, pero si continúan las cuarentenas sectorizadas, los establecimientos ubicados en estas zonas no podrán abrir sus puertas, así cuenten con la autorización para el retorno, al no ser una de las actividades exceptuadas para estos aislamientos.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

