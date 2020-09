Guía para entender los nuevos protocolos para el regreso a clases

El Gobierno Nacional dio a conocer nuevos detalles de los protocolos que se aplicarán para el regreso a clase mediante el modelo de alternancia entre los que se incluyen nuevas disposiciones respecto al distanciamiento físico y aforo en las instalaciones, así como medidas específicas para primera infancia, detección y seguimiento de casos de contagio, entre otros.



De acuerdo con la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, estos protocolos serían un desarrollo de los lineamientos expedidos el pasado mes de junio que tenían como objetivo “preparar a las secretarías de educación para lo que son hoy los pilotos de implementación de alternancia. Este siguiente paso, los protocolos, buscan ya que cada secretaría tenga organizado un plan progresivo y gradual para el regreso a clase".



Se trata de medidas más claras respecto al regreso a clase que aplicarán para todos los niveles educativos, desde educación inicial hasta educación superior.



Angulo aseguró que a partir de la próxima semana se habilitará un micrositio en línea con toda la información acerca de los protocolos, y también servirá para resolver todas las dudas relacionadas con el retorno gradual a las aulas.



Por su parte, el Ministro de Salud, Fernando Ruíz, dijo que todas estas decisiones se tomaron teniendo en cuenta las recomendaciones internacionales así como la opinión de expertos buscando garantizar la seguridad de la comunidad educativa.



Así mismo, Ruíz señaló que "la evidencia científica señala que el covid-19 tiene una menor afectación en niños con síntomas y tiene una transmisión similar a la de los adultos".

Se mantiene el enfoque regional

El proceso de prestación del servicio de educación presencial estará sujeto a las restricciones establecidas en el territorio relacionadas por la afectación de covid-19. Esto quiere decir que se debe evaluar el nivel de afectación de cada región, población e institución.



Estos tres niveles servirán para que las entidades establezcan dentro de su jurisdicción el plan territorial de alternancia educativa, que debe contener lo requerido en los protocolos, adoptando las disposiciones generales a su entorno particular.



Así mismo, se conformará un comité para la coordinación e implementación de los protocolos en el cual las secretarías recibirán acompañamiento técnico del Ministerio y las secretarías de Salud. En todo momento, las alcaldías y Gobernaciones deben hacer un control estricto al cumplimiento de las medidas de bioseguridad al interior de los colegios.

Disposiciones generales