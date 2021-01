Así será el regreso a la presencialidad en jardines del Icbf

El regreso a clases presenciales mediante el modelo de alternancia no solo se realizará en colegios y universidades. Los hogares infantiles, hogares comunitarios y los Centros de Desarrollo Infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) también ultiman detalles para retornar a las aulas.



Ante esto, Lina María Arbeláez, la directora del Icbf explicó a EL TIEMPO cómo será el regreso a las aulas de estas instituciones bajo su tutela, un tema que resulta ser de especial atención si se tiene en cuenta que estos atienden a menores de hasta los cinco años, muchos de ellos en condición de vulnerabilidad.



La funcionaria también se refirió a la reducción de los casos de vulneración de derechos de menores registrados durante la pandemia así como al balance de adopciones en 2020.



¿Se ha dado un retorno presencial a las aulas en centros del Icbf?



Este año ya iniciamos con el retorno a la presencialidad. El año pasado habíamos hecho un piloto en once municipios de seis departamentos del país (Bolívar, Atlántico, Nariño, Valle del Cauca, Guaviare y Antioquia) en los últimos dos meses del año. Salió muy bien. Tuvimos dos contagios, se hizo cerco epidemiológico y el virus no se propagó ni ningún niño resultó contaminado.



La semana pasada volvieron a operar los hogares infantiles, hogares comunitarios y centros de desarrollo infantil en estos once municipios y abrimos uno más en Providencia.



¿Y cómo será el regreso en todo el país?



Estamos en la fase de alistamiento para diseminar esto en todo el territorio nacional. Nuestro plan es que de marzo a junio estemos abriendo más de 2.700 unidades de servicio en sus distintas modalidades, una por cada una de las empresas administradoras del servicio. Después empieza un escalonamiento para poder abrir la totalidad a diciembre de este año.



Esto irá de la mano con el plan de vacunación, en el que madres comunitarias y agentes educativos fueron priorizados en la etapa tres de la primera fase de inmunización. Va a ser un proceso lento, pero seguro, porque hay que tener en cuenta que más del 50 por ciento de las madres comunitarias son mayores de 60 años.



Estos centros atienden a niños de hasta cinco años. ¿Cómo cumplir los protocolos en esta población?



Por disposición del ministerio de Salud, los niños menores de 2 años no estarán retornando, porque su esquema de vacunación no está completo, y porque no es recomendable siquiera el uso de tapabocas en esta población.



Los que retornarán son menores de 2 a 5 años. A veces uno desestima sus capacidades, pero lo que vimos en los pilotos, en los que participaron 470 niños, es que se adaptan fácilmente, respetan los espacios, entienden las nuevas dinámicas, están pendientes de cumplir con los protocolos.



Lina Arbeláez, directora del Icbf. Foto: ICBF

¿Por qué considera importante retornar a estos espacios?



Primero, por las afectaciones en el desarrollo cognitivo, motor y socioemocional de los niños. Si bien logramos durante la pandemia mantener de alguna manera la atención en los hogares, no podemos negar que uno de los elementos más importantes del ser humano es la creación de vínculos con otros, la empatía y otras habilidades que sirven para toda la vida.



Ya lo dijo Henrietta Fore, la directora de Unicef: un año más de cierre de las escuelas tendrá repercusiones en las generaciones venideras y, por eso, es fundamental la reapertura con todos los protocolos de bioseguridad, bajo el esquema de alternancia, donde además se permita a los docentes trabajar de una manera segura.



Muchos organismos alertaron por un posible aumento en la vulneración de derechos de menores por la pandemia. ¿Esto se dio en Colombia?



En estadísticas, hubo una reducción de las tasas de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Los procesos administrativos de restablecimiento de derechos se redujeron el 5 por ciento, lo cual es importante.



Pero más allá de eso, Colombia necesita una transformación general. Tenemos un problema endémico en el que hemos naturalizado la vulneración de los derechos de los niños y niñas. Este año inició con el homicidio de seis menores de manera violenta. La sociedad se indigna, y eso está bien. Pero esto es solo una muestra de la grave situación.



El año pasado abrimos más 24.000 procesos administrativos de restablecimiento de derechos por vulneraciones físicas, psicológicas o sexuales. De esas, más de 12.880 casos fueron por violencia sexual.



Debemos entender que la vulneración de los derechos no es solo una estadística, o el caso de turno que nos indignó. Tiene que ser una consciencia generalizada en la que hay una corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado en la protección de los menores.



¿Cómo fueron las adopciones en medio de la pandemia?



El balance de 2020 fue muy positivo. En un momento tan difícil para la humanidad, las adopciones no pararon. 1.036 niños, niñas y adolescentes fueron adoptados en el transcurso del año, 680 de ellos fueron de características especiales, lo que se denomina como niños de difícil adoptabilidad. La gran mayoría fueron adoptados por familias extranjeras.



¿Cómo logró seguir operando la entidad durante el aislamiento?



Cuando tomé posesión del cargo fue dos días antes de declararse la emergencia sanitaria. Esos días, con el apoyo del equipo que ya estaba en el Icbf, logramos volcar los esfuerzos para flexibilizar los servicios. Continuamos con la atención a la primera infancia, llevamos alimentación, las madres comunitarias siguieron trabajando, los servicios de atención y restablecimiento de derechos y toda la oferta institucional se siguió prestando.



Algunos logros que alcanzamos fue que en el marco de la pandemia se logró una reducción superior al 34 por ciento las notificaciones de muertes por desnutrición.



Pero también hubo alertas de la Contraloría de operadores que entregaron raciones a 15.000 niños muertos...



Respecto a las alertas de la Contraloría sobre irregularidades de los operadores en la entrega de raciones alimentarias, es importante insistir en que el año pasado entregamos 16 millones de canastas nutricionales. Hicimos seguimiento niño a niño y lo que pudimos ver es que muchas de esas alertas eran por fallecimiento del acudiente, pero el niño seguía vivo.



Esto lo conversamos y lo mostramos al contralor y se entendió la dinámica. Estamos un poco más tranquilos, pero vamos a seguir vigilando para que estos alimentos lleguen de manera transparente e idónea a quienes en verdad lo necesitan.



¿Cómo evitar estas irregularidades en los operadores?



Lanzamos Betto, una herramienta que permite que la selección de los operadores de primera infancia sean los mejores y que su selección sea objetiva. Con esto, ahora los criterios de selección son: que se tenga experiencia real en el territorio, que tengan calificaciones por encima del promedio en la prestación de servicios pasados, y que no tengan sanciones. Y es un algoritmo que no permite manipulación el que determina quién cumple con los criterios. Además permite la focalización de los recursos y de la atención. Con esto ya pudimos vincular a 165.000 niños que estaban prácticamente invisibilizados.



MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación

