Alternancia ya opera en el 59 % de las secretarías de educación

El 59 por ciento de las 96 secretarías de educación del país ya iniciaron clases con el modelo de alternancia, según informó el Ministerio de Educación, lo que representa a 57 regiones del país donde los colegios han retornado a la presencialidad.



De acuerdo con la entidad, este proceso se ha venido implementando desde el pasado 18 de enero y cada semana son más entidades territoriales las que inician clases bajo esta modalidad que combina la presencialidad con trabajo en casa.



Uno de los casos más recientes es el de Bogotá, donde este lunes abrieron sus puertas los primeros colegios oficiales.



En total los departamentos que han iniciado con la alternancia son Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, Valle del Cauca y Vichada.



Por su parte, los municipios que cuentan con su propia secretaría de educación en los que también hubo un regreso a las aulas son Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buga, Cali, Cartagena, Cartago, Chía, Dosquebradas, Envigado, Facatativa, Floridablanca, Funza, Girón, Itagüí, Maicao, Malambo, Manizales, Medellín, Montería, Palmira, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Quibdó, Riohacha, Rionegro, Sabaneta, Santa Marta, Sincelejo, Soledad, Tumaco, Tunja, Uribia, Valledupar, Yopal.



La meta del ministerio para las próximas semanas es que el modelo se aplique en todas las regiones del país y en la totalidad de los colegios. Una tarea que no ha sido sencilla, si se tiene en cuenta que todas las instituciones, sean públicas o privadas, necesitan realizar adecuaciones.



Ante esto, la ministra María Victoria Angulo pidió a las secretarías que aceleren las acciones para el retorno a los salones de clase: "Invitamos a las Entidades Territoriales a que dinamicen el proceso de verificación y aprobación de protocolos de los colegios públicos y privados y así continuar avanzando en el retorno gradual, progresivo y seguro en alternancia”.



Y es que en la segunda mitad de 2020 el ministerio asignó y entregó recursos por 400.000 millones de pesos para esas adecuaciones y, a finales de enero, el nivel de ejecución de dicho dinero por parte de las entidades territoriales era apenas del 16 por ciento.



La ministra también señaló que “es necesario reiterar la importancia del proceso de alternancia para que los niños y jóvenes interactúen con sus maestros y con compañeros lo cual cobra gran importancia en el desarrollo integral de los estudiantes para evitar el aumento de las brechas de aprendizaje y mitigar los efectos emocionales producidos por el aislamiento tales como ansiedad, estrés, depresión, dificultad para la resolución de conflictos y dificultades para manejar sus emociones".



Es importante recordar que, si bien el regreso a las aulas se realizará en todo el país, los padres no están obligados a enviar a sus hijos al colegio, sino que la asistencia presencial será solo para los menores que cuenten con el consentimiento informado de los padres y cuidadores.



“En este marco, es importante que los colegios ofrezcan información directa y oportuna a los padres de familia sobre el protocolo y las medidas que se implementan en cada sede educativa. Este proceso y la comunicación directa y oportuna serán fundamentales para la generación de confianza en el retorno y durante todo el año 2021”, señaló el Ministerio al respecto.



Si un niño no asiste al colegio, la institución debe presentar el servicio educativo por otros canales, como clases virtuales.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

