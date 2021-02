Abecé: lo que debe saber del regreso a clases presenciales

En las próximas dos semanas se daria el retorno a las aulas bajo el modelo de alternancia en los colegios de Bogotá, mientras que en otras partes como Antioquia se ha venido realizando desde hace un par de semanas. El proceso todavía genera confusiones en padres de familia y estudiantes, en especial tras poco menos de un año de educación en casa.



La alternancia, modelo que combina sesiones presenciales con educación en casa, será aplicada durante todo 2021 y hasta que surta efecto el proceso de inmunización con la vacuna contra la covid-19.



Ante esto, en EL TIEMPO le contamos todo lo que debe saber sobre este retorno a las aulas que ha sido denominado por las autoridades nacionales y locales como gradual, progresivo y seguro.

¿Todos los colegios abrirán de forma presencial?

La Alcaldía de Bogotá anunció que los colegios públicos y privados podrían regresar a las aulas en las próximas semanas. Sin embargo, el Ministerio de Salud aseguró que esta medida todavía no ha sido aprobada.



De cualquier forma, el anuncio de inicio de clases presenciales no significa que todas las instituciones educativas deben volver a las aulas. De acuerdo con los protocolos emitidos por el Ministerio de Educación, solo lo harán aquellas que cuenten con la autorización de la Secretaría de educación tras cumplir con las medidas de bioseguridad.



En Bogotá en este momento solo tienen aval para retornar 120 colegios públicos y 580 jardines infantiles y colegios privados que ya realizaron las adecuaciones pertinentes. En el caso de educación superior, 70 universidades, 111 instituciones de educación para el trabajo y 16 sedes del Sena podrán hacerlo.



En la medida en que más instituciones reciban el visto bueno, podrán abrir sus puertas de manera gradual.

¿Cuándo inicia el regreso a la presencialidad en Bogotá?

En el caso de colegios y jardines privados, estos abrirían sus puertas desde el próximo lunes 8 de febrero. Para los colegios oficiales, a partir del 15 de febrero.



Todo esto a la espera de que se de autorización por parte del Ministerio de Salud, lo que podría retrasar el retorno.

¿Cómo quedan los horarios en universidades?

Dado que lo que se busca es reducir las posibilidades de contagio, y con el fin de no saturar el sistema de transporte, la Alcaldía de Bogotá anunció horarios diferenciales para diferentes sectores de la economía.



En el caso de las universidades, estas solo podrán dar clases presenciales de 10 a.m. a 4 p.m y de 7 p.m. a 11 p.m.



¿Si no quiero llevar a mi hijo a clases presenciales?

Los protocolos establecidos por los ministerios de Educación y Salud establecen el carácter voluntario del retorno presencial a las aulas. Es decir, el cuidador o padre de familia tendrá la última palabra.



En todo caso, y dado a que el modelo de alternancia no es totalmente presencial, sino que tiene un componente de trabajo en casa, los colegios deberán garantizar la prestación del servicio a los estudiantes que no regresen a las aulas.



¿Seguirán las clases virtuales y en casa?

Sí. El modelo de alternancia no implica un retorno total a las aulas de clase, por lo que incluso los estudiantes con autorización de sus padres para regresar a las aulas seguirán recibiendo clases virtuales y en casa.

¿Cuántos estudiantes habrá por aula?

Los protocolos no establecen un número de aforo general para todas las instituciones. Sin embargo, establece una distancia social de 1,5 a 2 metros en los salones de clase.



De esta forma, cada colegio y jardín establecerá su propio aforo de acuerdo al tamaño de sus instalaciones y a la capacidad de garantizar esa distancia social. En el caso de las universidades, en ningún caso el aforo debe superar el 35 por ciento.

¿Qué días irán los niños al colegio?

No se tiene establecido unos días para ir y otros para no. El número de sesiones presenciales dependerá del plan de alternancia de cada institución. Habrá casos en los que se hará por grado, por curso, por día de por medio, etc.



¿Cómo se evitarán aglomeraciones en la entrada y salida?

Los colegios y universidades deben establecer horarios de entrada y salida diferenciales con el fin de evitar aglomeraciones.



