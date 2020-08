Reapertura de colegios dependerá de condiciones sanitarias de regiones

En septiembre se dará inicio a los primeros pilotos de reapertura de colegios en Colombia. Una medida que se aplicará en un primer momento solo en municipios con baja o nula afectación de la pandemia, lo cual reduce de manera significativa la cantidad de estudiantes que volverán a la presencialidad el próximo mes. Si a esto se le suma que se hace obligatorio el cumplimiento de medidas de bioseguridad y la negativa de las asociaciones de padres de familia a que sus hijos retornen a la presencialidad, todo parece indicar que, al menos durante este año, no se dará un regreso masivo a las aulas.



El anuncio de estos planes piloto, que funcionarán mediante el modelo de alternancia (que combina sesiones presenciales con trabajo en casa), fue dado a conocer por la ministra de Educación, María Victoria Angulo: “En septiembre se darán unos primeros pilotos en municipios no covid o con baja afectación, donde podremos ir habilitando en el momento indicado estos procesos mientras evolucionan las condiciones en otras regiones”.



La funcionaria señaló que “los factores que tenemos en cuenta (para permitir este regreso a las aulas) son la evolución de la pandemia, preparar todos los protocolos, que los maestros y las familias se hagan participes, el consentimiento de los padres. Cada región lo irá informando oportunamente”.



De esta forma, no todos los estudiantes ni colegios volverán a clases presenciales desde el próximo mes. Este proceso dependerá, por un lado, del cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Ministerio en junio, en los cuales queda claro que cada secretaría de educación establecerá los protocolos acordes a su región, y será la que dé el aval a los colegios de dar inicio.



Pese al margen de decisión de las alcaldías, el Ministerio e Educación será el que autorice a que se dé inicio al proceso. Ejemplo de ello es lo ocurrido en Bogotá, donde a principio de esta semana la alcaldesa Claudia López anunció el regreso a clase en septiembre, decisión reversada horas después por determinación del Gobierno Nacional. En otras zonas del país, como Medellín y Barranquilla, ya se estableció que este año no habrá retorno a las aulas y se culminará el actual periodo escolar con trabajo en casa.



En cuanto a la alternancia, solo una tercera parte de las 96 secretarías de educación han adelantado los trámites necesarios ante el Gobierno, entre las que se encuentran las de Boyacá, Bucaramanga, Buenaventura, Caldas, Casanare, La Guajira, Magdalena, Neiva, Norte de Santander, Villavicencio, entre otras.



Pero incluso si se da luz verde para que estas regiones inicien los pilotos, solo podrán hacerlo colegios en zonas con las condiciones epidemiológicas adecuadas y que cumplan con los protocolos y los tiempos establecidos por las secretarías.



La ministra de Educación reiteró ayer que el Gobierno entregó a las secretarías 92.000 millones de pesos para que, a través de un acuerdo con Colombia Compra Eficiente, puedan adquirir los elementos para garantizar dichos protocolos.

Padres, con la última palabra

Hay otro factor que incide de manera directa en la reapertura de colegios, y es la disposición de los padres, quienes son los que decidirán enviar o no a sus hijos a clase.



En diálogo con EL TIEMPO, Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación Nacional de Padres de Familia, señaló que “las condiciones de bioseguridad no están dadas. Preferimos continuar con trabajo en casa, con todos los riesgos que hay: que haya bajado la calidad educativa, la afectación de salud mental, entre otras. Pero es preferible preservar la vida que arriesgarnos a un contagio”.



Por su parte, Martha Yaneth Castillo, presidenta de la Confederación Nacional de Asociaciones de Rectores y Colegios Privados (Andercop), sostuvo que un elevado número de instituciones decidió no abrir dada la determinación de las familias: “Tenemos colegios que reportan que la totalidad de las familias de sus estudiantes decidió no regresar, por lo que no les será posible reabrir sus puertas”.



Y mientras tanto, los docentes afiliados a Fecode anunciaron que, sea cual sea la decisión tomada por las secretarías de educación, no retornarán este año a las aulas. Así lo mencionó Nelson Alarcón, presidente de la organización: “No puede primar una reapertura económica por encima de la vida y la salud. Tomamos la decisión de declararnos en desobediencia civil frente a esta directiva ministerial que orienta el modelo de alternancia”.

Colegios que retornarían

Otros colegios privados, sin embargo, desde hace meses adelantan los preparativos para cuando reciban la autorización para volver a las aulas, de acuerdo con Walter Abondano, de la Asociación Colombiana de Educación Privada (Asocoldep), quien cree que la reapertura es un paso necesario: “La razón fundamental es velar por la salud mental de los estudiantes. Por supuesto, sabíamos que era importante esperar hasta que la curva de contagios descendiera, pero pensamos que es una realidad con la que debemos aprender a vivir”.



Postura similar es la de Marta Castillo, de Andercop, quien asegura que se deben analizar alternativas “como que el regreso sea para actividades de recreación, porque los menores se han visto afectados principalmente por el encierro, la falta de actividad física y en su salud mental. La parte del conocimiento la podemos recuperar posteriormente con profundizaciones y procesos de nivelación. Lo más preocupante es la estabilidad emocional de los niños”.



Pese a esto, ambas organizaciones aseguran que muchos de sus colegios en grandes ciudades no ven viable logística y económicamente una reapertura, porque estiman que para cuando les den luz verde faltarían pocas semanas para terminar el calendario escolar.

‘Regiones deben seguir preparándose’

Tres preguntas a María Victoria Angulo, ministra de Educación.



¿Quiénes regresarán a clase en septiembre con estos pilotos?



Es importante decir que primero emitimos los lineamientos, luego entregamos los recursos a todas las secretarías para comprar los protocolos de bioseguridad y ahora estamos trabajando en la estructuración de los pilotajes, que se darán principalmente en municipios no covid o con baja afectación. Tenemos procesos de alternancia que han iniciado en dos municipios de Antioquia (Sabaneta y El Retiro) y en once comunidades indígenas.



Para los que vienen necesitamos la colaboración de cada secretaría para hacer equipo junto con Salud y garantizar que estén las condiciones para hacer un retorno gradual y progresivo.



¿Qué pasará con las regiones que continúan con afectación por la pandemia?



Las regiones deben seguir preparándose para cuando llegue el momento en el que puedan retornar. Es necesario que esto se haga en todos los rincones del país, con todo el rigor y el cuidado. El país espera la reactivación del sistema, guardando y procurando todas las medidas de bioseguridad, con información completa para tomar medidas oportunas.



¿Qué pasa si los padres no quieren enviar a sus hijos a los colegios?



Es importante recordar que para que el niño regrese a la institución educativa, la decisión es de la familia, y nuestra parte es darles las condiciones de bioseguridad a maestros, directivos, niños y jóvenes.

MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación

