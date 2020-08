Así ha sido el regreso a clase en otras partes del mundo

Mientras Colombia prepara primeros pilotos para el regreso a los colegios mediante la alternancia en municipios de baja afectación por el covid-19 en septiembre, sin tener todavía una fecha establecida, en otras partes del mundo los alumnos ya estudian desde las aulas y, en otros, se espera que la próxima semana inicien las clases presenciales.



Tras varios meses con las escuelas cerradas, los gobiernos de otros países ya han dado pasos importantes para la llamada nueva normalidad, siendo la reapertura del sistema educativo uno de los puntos más destacados y también cuestionado.



Uruguay es el caso más importante de Latinoamérica, donde la vuelta a las aulas empezó desde junio y, pese a los temores de generar focos de infección, de momento el proceso se ha llevado sin grandes contratiempos.



Caso contrario al de Brasil, donde algunas regiones como Río de Janeiro y Amazonas ya dan clases presenciales pese a que el país se mantiene como uno de los más afectados en el mundo. Sin embargo, las condiciones de desigualdad, deserción y acceso a conectividad han acelerado el proceso.



Aún no se manejan cifras de contagio en las escuelas brasileñas, pero algunos padres han reportado casos.



En Europa hay un intenso debate sobre el momento en que es prudente reabrir colegios. En países como Francia, Italia y España, los cuales en otro momento fueron el foco de la pandemia, se tiene previsto volver a los salones de clase entre el 1 y el 14 de septiembre, días que marcan el inicio del año escolar.



Sin embargo, el debate es el mismo que en Colombia: el miedo por parte de padres de familia y trabajadores de la educación a un rebrote o a generar nuevos focos de contagio contrasta con la preocupación de otros sectores por la salud mental de los menores, así como los avances en el proceso académico.



En España, además, la discusión se centra en lo que algunos han catalogado como poca claridad en el proceso, ya que cada región es autónoma de establecer los mecanismos de bioseguridad para su población estudiantil. Los padres aseguran que desde el Gobierno Nacional no se han tomado medidas respecto a temas como la desinfección de zapatos o toma de temperatura.



Italia, en cambio parece tener más claros los protocolos, pero su aplicación ha tenido problemas y causa preocupación. Por ejemplo, el uso de tapabocas será obligatorio solo si no se puede conservar la distancia social.



Además, se estableció que la distancia mínima debe ser de un metro entre estudiantes, lo cual implicó una gran compra de pupitres. El curso escolar iniciará en dos semanas, pero la entrega de estos elementos se completará solo hasta octubre.



Una preocupación que los directivos docentes italianos han tenido en común con los colombianos es sobre la responsabilidad penal que podrían tener en caso de reabrir los establecimientos y que allí se presenten contagios, por lo que piden que no se les acuse.

En Francia, por su parte, el uso de mascarilla será obligatorio solo para mayores de 11 años y no se descarta volver a cerrar colegios si se presentan nuevos brotes.



El caso de Reino Unido también llama la atención, ya que los altos consejeros médicos que asesoran las políticas públicas relacionadas a la pandemia han considerado que hay mayor riesgo para los niños en tener cerrados los colegios que en volver a clase. La vuelta a las aulas se dará también en septiembre.



Otras partes de Europa ya han abierto sus escuelas. Tal es el caso de Países Bajos, donde las provincias del norte ya llevan una semana dando clases presenciales, con un punto que llama la atención: las medidas han sido mínimas, no se guarda distancia social ni es obligatorio el uso de mascarilla. Solamente es obligatorio mantener las ventanas abiertas.



Esto se da justamente en un repunte de las cifras de contagio en esta nación, lo cual ha causado rechazo de algunos sectores. Al llevar solamente una semana en activo, no se conocen nuevos focos de contagio en los colegios.



Fuera de Europa, el principal espejo a nivel mundial en este tema es China, donde algunas regiones iniciaron el regreso a las aulas hace varias semanas. Algunas volvieron a cerrar por nuevos contagios.



Sin embargo, las autoridades reportan que las condiciones han mejorado y esperan la otra semana iniciar el nuevo curso escolar. Eso sí, bajo uno de los planes de bioseguridad más estrictos del mundo.



