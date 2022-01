Esta semana dio inicio el regreso a clases presenciales en el municipio de Cartago (Valle del Cauca), hasta ahora la única entidad territorial en la que ya dio inicio el calendario académico, y se espera que el resto de secretarías de educación hagan lo propio a partir de la siguiente semana.



Y a eso se suma el inicio de actividades académicas por parte de algunos colegios privados en el país, que no están obligados a acogerse al calendario establecido por su respectiva secretaría de educación.



Antes del inicio de clases en colegios públicos los profesores han sido llamados, como ocurre todos los años, a trabajar en las semanas de desarrollo institucional, en las cuales se planea el trabajo en las aulas.



Hasta el momento, las entidades territoriales consultadas por EL TIEMPO reportan que los docentes han acudido a trabajar en estas actividades, que en algunos casos se llevan a cabo de manera presencial y otras de forma remota, sin que esto afecte los planes del regreso pleno a la presencialidad.



De esta forma, desde esta semana ya hay miles de menores en ciudades como Cali que ya asisten de manera totalmente presencial al colegio, eso sí, todos de instituciones privadas.



Hasta el momento se reporta total normalidad en este proceso, en el que los menores han asistido junto a los maestros sin ningún inconveniente, acatando la orden de presencialidad total en el sector por parte de los ministerios de Educación y Salud, aunque se trata de un reporte preliminar, dado que el porcentaje de estudiantes que ya iniciaron clases no supera ni el 1 por ciento.



Todo este proceso de retorno se da en un momento en que han aumentado los contagios y las autoridades sanitarias anuncian a ómicron como la variante de la covid-19 con mayor presencia en el territorio nacional.

Cabe recordar que, según informó la ministra de Educación, María Victoria Angulo, “no se va a pedir carné de vacunación ni para docentes ni estudiantes, acatando las directrices de Minsalud que establecen a la educación como un servicio esencial y, por lo tanto, sin este requisito”.



Sin embargo, la jefe de la cartera educativa hizo un llamado a padres de familia a continuar con el proceso de inmunización de los menores, con el fin de garantizar la seguridad de los mismos durante el retorno a las aulas.



“También reiterar el llamado a los profesores a continuar con su esquema de vacunación. Ya iniciamos con la aplicación de la tercera dosis para esta población, por lo cual pedimos que acudan a los puestos de vacunación. De esta manera podremos garantizar su salud, la de los estudiantes, así como la no interrupción del proceso educativo de los niños, niñas y adolescentes que ya se vio muy afectado por el cierre de las instituciones”, mencionó Angulo.



Y mientras se espera la reanudación de las clases en los salones de clase en todo el país, crece la expectativa por las acciones que tomará la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), sindicato que si bien en sus últimas declaraciones se ha mostrado dispuesto a regresar a clases, también ha sido crítico con el anuncio al señalar que no están las condiciones de bioseguridad, infraestructura y personal educativo.



Cabe recordar que la junta directiva de esta organización anunció estado de alerta para sus afiliados, lo que quiere decir que en cualquier momento podrían anunciar medidas como paros, marchas y plantones, opciones que se analizan precisamente de cara al inicio de clases. Todavía no hay un anuncio oficial al respecto.



¿Aplazar o no las clases presenciales?

Fecode podría anunciar marchas en las próximas semanas. Foto: Mateo Chacón

Varias voces se han sumado pidiendo aplazar unas semanas el regreso a clases presenciales, como el caso de Fecode o el exministro de Salud Gabriel Riveros, quien asegura que este momento exige un análisis específico de la situación epidémica y el impacto de la variante, región por región y por cada institución académica.



Ante estas posturas, los ministerios de Salud y de Educación han insistido en no aplazar las clases presenciales. La ministra Angulo sostuvo que “otras actividades económicas y de entretenimiento siguen activas. Si eso es así, no podemos pretender seguir teniendo a los estudiantes en casa sometidos a múltiples riesgos académicos y de vulneración de derechos. No tendría sentido”.



Esta postura ha sido ratificada por otras autoridades regionales, como es el caso de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien señaló que “el regreso escolar a Bogotá será el 24 de enero, no lo vamos a aplazar. Ya no estamos como hace un año en el que llegó la pandemia y no sabíamos qué hacer y nos tocó quedarnos en casa. Ahora, para cuidarnos toca vacunarnos y vacunas hay disponibles”.



Se han dado otros casos contrarios, como el caso de Cali, donde la administración del alcalde Jorge Iván Ospina aplazó el inicio del calendario académico hasta el 31 de enero, aunque los colegios privados continuaron con su plan de volver a clase esta semana.



De cualquier forma, la normativa exige cumplir con las 40 semanas lectivas, las cuales, con la decisión del Gobierno, se deben desarrollar todas de manera presencial. Es decir, por mucho que una secretaría de educación aplace el inicio de clases, cuando estas comiencen se hará estrictamente en las aulas.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

