Regiones que le dicen no a volver a clases presenciales este año

La decisión de abrir o no colegios oficiales depende de las 96 secretarías de educación en el país. Algunas de ellas ya anunciaron que terminarán el año escolar desde casa.

(Lea también: ‘Si debemos declararnos en desobediencia civil, lo haremos’: Fecode)

Una de las primeras en pronunciarse al respecto es la de Antioquia, que señaló que no habrá retorno a las aulas durante 2020. Así lo comunicó la secretaria Alexandra Peláez:



“Hemos decidido que el departamento privilegiará la educación en casa el resto del año para nuestros colegios oficiales. Los privados tienen autonomía y entonces podría cada uno decidir el regreso a las aulas”, sostuvo la funcionaria.



(Lea también: Falsa encuesta sobre el regreso a clases circula en la web)



De acuerdo con Peláez, esto significa que en los 117 municipios no certificados del departamento se continuará trabajo virtual y remoto. La decisión está sustentada, entre otras cosas, en que no se lograrían las condiciones sanitarias para aplicar el modelo de alternancia. Por ejemplo, en 495 sedes educativas no hay agua potable, poniendo en riesgo la salud de los estudiantes.



Por su parte, Medellín (ciudad que no depende de su departamento en materia de educación) tomó una decisión similar. La secretaria Alexandra Agudelo manifestó que las 229 instituciones educativas del municipio privilegiarán la continuidad de la educación desde casa, también ante el elevado riesgo de contagio.



“Tomamos la decisión, junto al alcalde Daniel Quintero, de no regresar a clases los colegios oficiales durante este año, lo que significa no estar al interior de las instituciones educativas. Medellín privilegia hoy la salud de la comunidad educativa”.



Por su parte, la Alcaldía de Barranquilla determinó que no retomarán clases presenciales ante la falta de condiciones de bioseguridad en las instituciones y el estado actual de la propagación del covid-19 en la ciudad.



(Lea también: ¿Qué ha pasado en países donde los alumnos han retornado a clases?)



Siendo así, los 210.000 estudiantes matriculados en los 154 colegios públicos del Distrito terminarán este año recibiendo las clases desde casa, mientras que la Alcaldía coordinará con directivos y docentes la fecha adecuada para el retorno a los salones.



Cabe recordar que, pese a que estas entidades le apuesten a trabajar en casa y no regresar a las aulas, estas determinaciones no están en contravía de los lineamientos del Ministerio de Educación. Por el contrario, el Gobierno Nacional da libertad a las secretarías de considerar el momento adecuado para el retorno.



De esta manera, se tienen casos como el de Bogotá. Edna Bonilla, secretaria de Educación de la capital, anunció que, por ahora, el regreso a las aulas será cuando cambien las condiciones de la pandemia.



Eso dependerá de tres criterios que serán evaluados: uno, que la curva epidemiológica de los casos disminuya; dos, que haya una disminución de la positividad diaria en muestras procesadas, y tres, el control o ausencia de los brotes en las localidades.



(Lea también: Colegios privados, divididos frente al regreso a clase)



Bonilla aclaró que los niños y jóvenes regresarán a clase desde la casa el 13 de julio y que la semana anterior los profesores estarán evaluando el proceso del segundo semestre.



Otras regiones, en cambio, aprietan el acelerador para garantizar el cumplimiento de los lineamientos, como es el caso de Cundinamarca en los municipios no covid, Cali o Valle del Cauca, donde preparan los protocolos necesarios y esperan regresar bajo un esquema de ‘pico y clase’, según la gobernadora Clara Luz Roldán.



En el caso de colegios privados, sin importar la región, estos son autónomos de decidir seguir en casa o volver a las aulas, si bien dependen de la autorización de la respectiva secretaría.



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducacionET