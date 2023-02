En el documento filtrado en el cual el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, expresa sus preocupaciones y consideraciones respecto a la reforma a la salud que adelanta el Gobierno, llama la atención que hace referencia al que ha sido uno de los dolores de cabeza más grandes del sector: la salud de los maestros.



Y es que las irregularidades y constantes problemas en la prestación de este servicio fueron las principales causales de los cinco paros de maestros registrados en el año 2019, y además han sido una demanda constante en los posteriores ceses de actividades que se registraron en años posteriores.

“El subsistema colombiano del magisterio (que no tiene EPS) enfrenta también grandes dificultades financieras y tiene, en comparación con el régimen contributivo, tres veces más quejas por cada 1.000 afiliados”, explicó Gaviria en el documento. Y este es solo un abrebocas de los problemas que enfrenta este sistema.



Para entender mejor dichas dificultades, es necesario primero entender cómo funciona la salud de los maestros. Al igual que en una empresa privada, los profesores hacen un aporte a su salud y el Gobierno, como su empleador, hace lo propio en los mismos porcentajes establecidos por ley. Dicho dinero cae en una bolsa común: el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).



El Fomag es el fondo que reúne no solo los recursos de la salud del magisterio, sino también de las demás prestaciones, como los aportes a pensión y cesantías. La Fiduprevisora, una entidad privada, es la que administra esta bolsa conforme al contrato de fiducia mercantil suscrito con el Gobierno Nacional.



De acuerdo con Fecode, es en este punto donde radica gran parte de las inconformidades y problemas. Y es que el sindicato en reiteradas oportunidades ha expresado que Fiduprevisora no administra de manera adecuada los recursos. De hecho, en el mencionado paro de 2019, la Contraloría General de la República señaló que habría para esa fecha un presunto detrimento patrimonial en el Fomag por 4,2 billones de pesos.



Según informó Fecode a EL TIEMPO, el déficit acumulado actual en el Fomag asciende a 3,5 billones de pesos.



De esta forma, el sindicato, el Ministerio de Educación y entidades de control han mencionado en diferentes oportunidades demoras por parte de la Fiduprevisora en el pago a las IPS encargadas de la prestación de la salud de los maestros.



“Esto ha generado muchos problemas en el acceso a la salud. Casos de profesores que no pueden agendar citas médicas generales ni de especialidad porque las IPS suspenden su atención por la deuda que se tiene con ellas”, explica el abogado Abelardo Camargo, quien ha sido apoderado de varios docentes quienes han tenido que recurrir a acciones de tutela para ser atendidos.



“Estamos hablando también de falta de acceso a medicamentos. Por ley, en este sistema deben ser dispensados en uno o dos días, y hay demoras de dos semanas o más, y en algunos casos no se entregan en su totalidad. También la normativa dice que las citas con especialidades médicas se deben agendar en veinte días hábiles, y los maestros están recibiendo las citas cuatro, cinco o hasta seis meses después. Lo mismo pasa con la agenda de cirugías”, agrega.



Esta situación ha derivado en diferentes investigaciones. Por ejemplo, el año pasado la Procuraduría General de la Nación abrió varias investigaciones por supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato por más de 51.000 millones de pesos en 2020, mientras que la Contraloría reportó hallazgos fiscales por más de 63.000 millones y un patrimonio negativo por 1,8 billones en el Fomag.



EL TIEMPO preguntó a Fiduprevisora por el número de quejas recibidas por la prestación del servicio de salud y, al momento de la publicación de este artículo, aún no había respuesta.

Pasos para mejorar el servicio



Siendo este uno de los temas más sensibles en cualquier mesa de negociación entre Fecode y el Ministerio de Educación, llama la atención recientes avances por medio de un acuerdo anunciado el pasado 30 de diciembre de 2022.



El Consejo Directivo del Fomag, tras meses de conversaciones, firmó un documento en el cual se establecieron tres avances en los lineamientos para la contratación de los servicios de salud y seguridad en el trabajo para el magisterio nacional.



Entre los puntos pactados se destaca la posibilidad de que los maestros puedan acceder directamente a cinco especialidades médicas sin pasar por remisión de medicina general, lo cual descongestionaría el sistema y reduciría los tiempos de espera. Se trata de medicina interna o medicina familiar según disponibilidad en región, pediatría, psicología, ginecología y obstetricia.



También se destaca el compromiso por parte de los administradores del fondo de garantizar el flujo de recursos a las IPS para evitar que la falta de pago se constituya en una barrera de acceso al derecho a la salud.



Los nuevos lineamientos también incluyen la ampliación de la cobertura, permitiendo la atención a los hijos de los beneficiarios hasta los 26 años, es decir, a los nietos de los maestros.



De acuerdo con el Ministerio de Educación, el acuerdo “apunta a que exista un cambio de paradigma en la manera cómo se concibe a la salud, la cual suele ser vista de forma reducida como la ausencia de afecciones o enfermedades. Por el contrario, con la firma de este acuerdo, la salud de los maestros del magisterio es considerada como un estado de completo bienestar físico, mental y social; una visión holística e integral del ser humano. Esta nueva comprensión con seguridad mejorará la vida de los maestros y maestras de Colombia”.



MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación