Los rectores de las universidades públicas del país insisten en que los tiempos de discusión de la reforma a la educación superior, que será presentada el próximo 20 de julio al Congreso de la República, no son suficientes, y aseguran que, a una semana de que se cumpla con dicho plazo establecido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, aún no existe un borrador, lo cual ven con preocupación.



Todo esto después de una reunión sostenida por los 64 rectores de instituciones de educación superior públicas del país con el mandatario y la ministra de Educación Aurora Vergara. Tras dicho encuentro, las universidades habían respaldado la radicación del proyecto que se perfila como una de las grandes apuestas legislativas del gobierno de Gustavo Petro para el próximo semestre.

Pese a ello, en diálogo con EL TIEMPO, Jairo Torres, presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE, el cual agrupa a todas las universidades oficiales) señaló: “No es que apoyamos esa fecha, es que la decisión ya la tomó el Gobierno, y en consecuencia, pues vamos a trabajar para que sea el mejor proyecto posible”.



De hecho, Torres, quien también es rector de la Universidad de Córdoba, aseguró: “Seguimos insistiendo en que es necesario más tiempo, no se debe apresurar el proceso. Le manifestamos al presidente que era necesario que una reforma integral tuviese unas metodologías y unos procedimientos más claros y extendidos”. Y agregó: “Pese a ello, la posición del Gobierno fue radicar ya”.



Y es que llama la atención que a pocos días de que tenga lugar la radicación del proyecto en el Congreso de la República, la ministra Vergara aseguró que aún no existe un borrador: “Estamos recibiendo los insumos de todos los actores del sector. Ya lo hicimos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), escucharemos esta semana a las universidades privadas y esperamos en los próximos días recibir los insumos de las instituciones públicas. Eso se integrará con lo dialogado en diferentes regiones. Con esto, esperamos tener el borrador la próxima semana”.

Sin embargo, quedan siete días para que se cumpla el plazo que el presidente Petro dio a Mineducación para radicar el proyecto, el cual el mandatario ratificó en la mencionada reunión. Ese desconocimiento del contenido de la norma genera desconcierto en diferentes rectores consultados por este diario.



Así lo expresó Edgar Varela, rector de la Universidad del Valle: “No hemos leído ningún borrador. Hemos escuchado algunas de las propuestas, pero todavía no hay una redacción. Para una reforma tan importante, de un sistema con más de 2 millones de estudiantes y con la idea de aumentar su cobertura en un 25 por ciento en este gobierno, esto genera preocupaciones. Por eso somos partidarios, y así se lo hicimos saber al presidente, de que no se presente un proyecto ya mismo, el 20 de julio”.



Opinión similar es la de John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia (quien ayer encabezó un diálogo sobre la reforma con la ministra Vergara): “Que no haya borrador es muestra de que hace falta más tiempo. Pero los argumentos del señor presidente son que este es un buen momento por tiempos políticos, que es mejor que los cambios se den en el Congreso. Todo con un borrador que se conocerá solo unos días antes. No es lo ideal, pero esperamos que salga una reforma de la profundidad y el talante que se requiere para el futuro de la educación superior”.



Cabe recordar que la discusión en torno a la reforma a la Ley 30 se originó por la necesidad de modificar las transferencias del Estado a las universidades públicas, que arrastran un multimillonario déficit fiscal desde hace años, lo cual ha sido detonante de innumerables manifestaciones.

Dicha discusión financiera parece estar ya acordada, pero el Gobierno propone que la reforma sea integral, tocando temas de gobierno universitario, bienestar, el sistema de acreditación de calidad, entre otros. Sin un borrador, hay incertidumbre respecto a qué incluirá el proyecto.



Sobre lo anterior, el rector Varela señaló: “Cualquier reforma es como una caja de Pandora. Se pueden abrir cosas que no son adecuadas, como cambios en el gobierno universitario, que podrían llegar a ser inconstitucionales, pasando por encima de la autonomía universitaria”.



Torres, por su parte, destacó: “Como no tenemos un texto aún, no es posible tener elementos de juicio, y eso es delicado, porque no sabemos por dónde va el proyecto”.

Apuesta por más cupos



En lo que sí parece haber acuerdos es en el apoyo a la estrategia del Gobierno de aumentar la cobertura en educación superior en 500.00 nuevos cupos, siendo una de las primeras estrategias para ello Universidad en tu Territorio, un programa lanzado por Mineducación que incluye más recursos para las instituciones, garantizar la gratuidad de la matrícula y la creación de nueva infraestructura educativa en las regiones.



“El 46 por ciento de los jóvenes en Colombia no acceden a la educación superior, es decir, dos millones de jóvenes. Por eso, las universidades públicas vamos a apoyar esta iniciativa”, dijo el presidente del SUE.

