Abecé de la orden de Mineducación de reponer clases perdidas por paro

Esta fue una de las orientaciones dadas por el Ministerio de Educación Nacional en la circular número 17 del 2021, en la cual estableció que las entidades territoriales certificadas en educación deberán elaborar el plan de reposición efectiva de los días no laborados por directivos y docentes que participaron total o parcialmente en los ceses de actividades durante los meses de abril, mayo o junio de este año.



Dichos planes deberán cumplir con aspectos como que se regule el tiempo de trabajo académico con los estudiantes, para evitar jornadas que les puedan resultar extenuantes; no usar los días de receso; considerar el Programa de Alimentación Escolar; tener en cuenta el tiempo necesario para el servicio social estudiantil obligatorio de los alumnos de la educación Media y adelantar la recuperación del tiempo de trabajo académico de manera presencial, de conformidad con las disposiciones sanitarias vigentes.



"Las secretarías de educación deberán asegurar el cumplimiento y completitud de los

programas y contenidos curriculares, según el plan de estudios del respectivo PEI de cada establecimiento educativo estatal en forma presencial y con la plena garantía y respeto del derecho fundamental a la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, lo cual puede implicar la implementación de diversas estrategias pedagógicas y eventualmente la modificación del calendario académico en el marco de la normatividad vigente", dice el documento.



De acogerse al plan que presenten las secretarias en cada región, los maestros deberán manifestarlo por escrito a las directivas de las instituciones donde laboren para que la entidad territorial certificada realice el seguimiento y control de la calidad y efectividad del proceso de reposición.



En caso de no reponer total o parcialmente las clases perdidas, la circular también dispone que las Secretarías de Educación deben aplicar y reportar las deducciones de nómina correspondientes.



"Las secretarías de educación, en el marco del Decreto 1844 de 2007, deberán realizar el registro de novedades en el sistema humano con la liquidación de la nómina del mes de julio que refleje las deducciones aplicadas a los directivos docentes y docentes que no prestaron de manera oportuna el servicio durante los meses de abril, mayo o junio del año en curso y que no se encuentren dentro del plan de reposición de la prestación del servicio", detalla la circular.





