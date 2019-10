Rectores piden aclarar artículo sobre uso de recursos de universidades

La aprobación de un artículo ayer en el Congreso de la República, durante el debate del Presupuesto General de la Nación para 2020, tiene las alarmas encendidas en el sector de la educación pública superior.

Se trata del artículo 44, al cual, los rectores de universidades públicas no dudan en calificar como "ambiguo".



Le puede interesas: (Con dinero de universidades se podrán pagar demandas contra la Nación)



En el texto del presupuesto se lee textualmente: "En virtud de la autonomía consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, las universidades estatales pagarán las sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación con los recursos asignados por parte de esta, en cumplimiento del artículo 86 de la Ley 30 de 1992".



El Gobierno asegura que el artículo no implica un riesgo para los recursos de las universidades pues se sobreentiende que hace referencia a las eventuales condenas impuestas contra esas instituciones y que además el artículo viene de los presupuestos aprobados desde hace casi una década.



Leonardo Fabio Martínez, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, advierte que dicho artículo está mal redactado. "Cuando uno lee el texto se genera la interpretación que efectivamente se cogen recursos asignados para la Nación (universidades públicas) para pagar demandas judiciales del Estado. Así como se lee, es totalmente ambiguo", señala Martínez.



"Esto resultaría preocupante teniendo en cuenta la sensibilidad que hay en el país", sostiene.

Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Para el académico, el artículo resulta confuso en la medida que si se interpreta de otra manera, las universidades públicas ya vienen realizando ese proceso desde hace varios años. "Ese artículo no se necesitaría porque nosotros venimos pagando de nuestros presupuesto, que incluso pueden ser recursos propios y no generalmente de la Nación, los fallos judiciales que gana un ciudadano o un particular en contra de una universidades pública", explica el rector.



En una posición similar se encuentra Jairo Torre, director del Sistema Universitario Estatal y rector de la Universidad de Córdoba.



"Ese artículo no es claro y lo que se intuye en la redacción del texto es que los recursos de educación pública, que han sido adquiridos con esfuerzo con movilizaciones durante el último año, serán la caja menor con la que se pagará muchas de las sentencias y fallos judiciales en contra del Estado. Ahí está la gravedad del asunto porque los recursos de las universidades públicas son sagrados".



Los académicos le piden al Ministerio de Hacienda mayor claridad porque dicen no entender el sentido del artículo 44 y de interpretarse de manera literal, podría generar, según ellos, efectos negativos sobre los recursos de las universidades públicas.



EDUCACIÓN