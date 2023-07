Impulsar la creación de una plataforma común, donde estén disponibles todos los recursos, convocatorias y posibilidades de intercambio académico entre las universidades iberoamericanas es una de las principales conclusiones del encuentro de rectores celebrado durante dos días en España.



El evento reunió ayer y hoy a más de 25 rectores de instituciones académicas iberoamericanas en la localidad de La Rábida (sur) bajo el título '80 años generando espacio iberoamericano del conocimiento'.

En el encuentro participaron, entre otros, el rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y presidente del Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rábida (GUILR), José Ignacio García; la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, Dolly Montoya, y el rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú y vicepresidente del GUILR, Carlos Garatea, quienes hicieron balance de las jornadas en rueda de prensa.



José Ignacio García destacó el diálogo sobre cómo poner en valor todo lo que ya se está haciendo en el espacio iberoamericano del conocimiento para movilizar estudiantes, profesorado e investigadores y sostuvo que "es mucho lo que se está haciendo", de ahí la apuesta por una plataforma común.



Asimismo, señaló que el encuentro sirvió para que universidades de ambos lados del Atlántico compartan experiencias e iniciativas, "para que veamos que, en algunos casos, no somos tan distintos, pero en otros necesitamos profundizar en el trabajo conjunto de conocernos".



García incidió en la necesidad de generar redes de investigación de calidad y subrayó la "gran calidad" de los investigadores de esas universidades, de referencia mundial.



"Pero no nos conocemos suficientemente. En la universidad no estamos acostumbrados a desarrollar lo que viene detrás de un descubrimiento o un avance científico, y tenemos que hacer útiles esos avances", dijo.



Por su parte, Dolly Montoya, denunció que los gobiernos "agitan la bandera de la educación, pero no militan con la causa" y todavía falta que la "clase política entienda qué es la educación porque la gestión del conocimiento en ciencia, tecnología e innovación, es la que hace posible una sociedad desarrollada".



Carlos Garatea resaltó que "en América Latina y en Europa hay un consenso en que las universidades y la educación son agente de cambio social, pero, sin embargo, muchas veces estas declaraciones se quedan en papel y no se traducen en la práctica", lamentó.



EFE

