Rectores de universidades piden alivios económicos al Gobierno

Por medio de una carta destinada al presidente Iván Duque, sus ministros y el Congreso de la República, un grupo de rectores de universidades privadas del país solicitó una serie de alivios económicos con el fin de contrarrestar el impacto de la pandemia del coronavirus en la estabilidad financiera de sus instituciones.



El documento está firmado por los rectores de las universidades Jorge Tadeo Lozano, Central, Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), UDCA, de Boyacá, Libre, Católica de Pereira, Autónoma de Manizales y la Fundación Universidad de América.

En la carta se explica que lo que se está pidiendo no es un sistema de auxilios para la educación superior privada, sino que se igualen las condiciones de acceso a créditos financieros frente a otros sectores de la economía, alivios en el pago de sus obligaciones financieras y ampliación de créditos educativos y becas por parte del Icetex.



De acuerdo con los rectores, va a haber un fuerte impacto en el sector producto de la emergencia sanitaria, ya que esto afectó las finanzas de los estudiantes y sus familias, lo que se traducirá en una reducción sustancial de las matrículas para el próximo semestre.



“Estamos ante el riesgo de una alta deserción o reducción sustancial de la matrícula universitaria, que podría llegar a ser superior al 50 por ciento, la consecuente cesación de miles y miles de docentes y personal administrativo, e incluso la desventura de la inviabilidad de algunas de universidades, lo que implicaría un retroceso de muchos años y la pérdida de logros mayúsculos en construcción de capital social, científico e intelectual del país”, se lee en el comunicado.



Las universidades señalan que en los últimos años se logró pasar de una cobertura en educación superior del 15 por ciento a una del 53 por ciento. Sin embargo, estos avances podrían ver un retroceso dados los altos índices de desempleo de los últimos meses, así como la incertidumbre y el inconformismo de muchos estudiantes con la educación virtual y remota que se ha usado recientemente en medio de la pandemia.



“El Covid-19 no solo pone esos logros en cuestión, sino que arriesga la contribución de más de 150 instituciones de educación superior al patrimonio cultural del país e incluso a la recuperación urbanística y del entorno en virtud de sus también importantes inversiones en infraestructura”, menciona la carta.



Entre los pedidos de los rectores se encuentran una extensión en el plazo de los pagos de capital tramitados con Findeter por dos años o más, una nueva línea especial de créditos, ampliación de los cupos de créditos que el Icetex tiene con cada institución y una aceleración en la entrega de los recursos correspondientes al programa Generación E.



Todo esto porque, aseguran los rectores, “una crisis de las universidades es tan grave o más que la crisis de muchas empresas, ya que las primeras son organizaciones dedicadas a construir el capital social, cultural e intelectual del país. Esperamos del Gobierno Nacional y del Congreso de la República una respuesta favorable, que permita a las universidades y demás IES sobrevivir en esta difícil circunstancia”.



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducacionET