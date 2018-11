Rectora de la UN pide a estudiantes en paro volver a clases

La rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, llamó a los estudiantes a retomar las clases el martes 13 de noviembre, de lo contrario advirtió que el semestre se podría aplazar.

"Si este martes no se retoma la actividad académica, no habrá más tiempo. Los semestres son de 16 semanas y no los vamos a acortar a ocho. Si se aplaza, lo haríamos para el próximo año, pero si los tiempos no dan, definitivamente cancelaríamos", indicó la rectora.



Montoya fue enfática al afirmar que "existe un grupo muy radicalizado de estudiantes que no quieren continuar con las actividades académicas, pero hay otros que desean continuar".



En ese sentido, informó que se aplicará un sondeo electrónico para conocer la opinión de toda la comunidad académica. Esa encuesta comenzará esta semana, informó.

Casi un mes de paro

Vale recordar que los estudiantes de las universidades públicas iniciaron cese de actividades desde el pasado 11 de octubre y que hoy marcharán una vez más exigiendo mayores recursos para la educación pública del país.



La exigencia inmediata de los grupos de estudiantes que se movilizan hoy es resolver el déficit presupuestal de la educación del año en curso, que calculan en 400.000 millones de pesos para las universidades públicas y 160.000 para las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias.



Ese hueco del 2018, justamente, fue el primer y único punto que se tocó en la mesa de negociación que sostuvieron con representantes del Ministerio de Educación y de la que se levantaron ante la negativa del Gobierno, que argumentó falta de recursos.



“Hemos recibido el mensaje, por boca del viceministro de Educación Superior de que no hay soluciones financieras por parte del Gobierno más allá del acuerdo realizado en días pasados con rectores del sector público”, le escribieron los estudiantes al presidente Iván Duque en una carta radicada ayer miércoles.



Para volver a la mesa, los estudiantes exigen ahora un encuentro con el presidente Duque, que no se ha logrado desde que comenzaron las protestas hace un mes. Y esperan una respuesta hasta mañana viernes.



