El colegio La Arboleda, de Cali, apuesta por respetar las diferencias

En tan solo 22 años, el colegio La Arboleda, en Cali, ha logrado posicionarse como uno de los mejores de la ciudad. En este tiempo, la institución ha tenido trece promociones y ha crecido a un ritmo de hasta 70 estudiantes por año, alcanzando, en la actualidad, una matrícula total de alrededor de 700 alumnos.

Además, La Arboleda hace parte de Redcol, una red conformada por siete de los mejores colegios de Colombia. “Somos un colegio que ha ido adquiriendo cada día esa predilección, lo cual es una fortuna para las instituciones educativas, a las que les toca muy duro en el tema de mercado”, asegura Germán Nieto, rector de la institución.



De acuerdo con Nieto, la clave de este éxito ha sido la fuerte apuesta que han hecho por respetar e inculcar entre sus estudiantes el respeto por la diferencia, sin que esto signifique, necesariamente, que se trata de un centro educativo de carácter inclusivo. Nieto asegura que impulsar estos valores ha redundado en mejores resultados académicos.



¿Cuáles han sido las claves del éxito de este colegio?



Lo primero es que somos profundamente respetuosos con la diferencia; entendemos que debemos formar en un ambiente enriquecido, multiétnico, como dice la Constitución. Lo segundo es el horizonte de formación, que se transforma cada año dependiendo de lo que pasa en el mundo. También tenemos un currículo internacional de seguimiento del aprendizaje, a través del Cambridge International Examination. El cuarto punto es la competencia de nuestros maestros: el 34 por ciento tiene maestría, dos son candidatos a doctor y el resto tienen especializaciones o diplomados. Y lo último es que es un colegio al que los niños no llegan a adaptarse, sino que el colegio se adapta a ellos.



Por ejemplo, si un niño decidió volverse niña, como ha pasado ya en muchos colegios, entonces contratamos los expertos para que nos digan cómo tenemos que enfrentar la situación para aprender de ella.



¿En qué se diferencia este modelo de los colegios inclusivos?



Nosotros somos una institución común y corriente que decidió que podía tener los mismos estándares de los colegios de muy alta calidad del país. Queremos que el proceso de desarrollo social y emocional de los estudiantes sea colectivo y no particular.



¿Cuáles son las bases pedagógicas que sostienen su modelo?



El colegio fundamenta su estrategia pedagógica en lo que se denomina metodologías activas de aprendizaje. Allí, el protagonista de los procesos es el estudiante, y el profesor es el diseñador de las experiencias de aprendizaje.



¿Cómo se imagina el futuro de la educación escolar?



Me imagino una educación que definitivamente tiene que caminar hacia aspectos de multiculturalidad.

REDACCIÓN EDUCACIÓN