'No podemos olvidarnos de los 7.300 pilos que acabamos de sacrificar'

A pocos meses de dejar su cargo, el rector de la Universidad de los Andes, Pablo Navas Sanz de Santamaría, afirma que el nuevo programa de financiación de la educación superior para los más pilos, Generación E, no incentiva el acceso de jóvenes brillantes a las universidades privadas.

Navas, quien fue elegido en 2011 y reelegido en dos ocasiones, permanecerá en su cargo hasta que el Consejo Superior elija a su sucesor. Hace dos años anunció su intención de dejar la institución académica una vez culmine el primer periodo académico del 2019. Haber ocupado la rectoría de la universidad "fue la mejor etapa de mi vida", afirma el directivo.



EL TIEMPO estableció que para elegir al nuevo rector ya hay una terna compuesta por Alejandro Gaviria, exministro de Salud; Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, y Ana María Ibáñez, exdecana de la Facultad de Economía de la universidad. En mayo se sabrá quién ocupará el cargo.



En su último discurso ante la comunidad uniandina, el 4 de abril en la ceremonia de graduación de la primera generación de Ser Pilo Paga, Navas afirmó: "Este programa brindó la posibilidad a la Universidad de los Andes de repensar sus formas de enseñar, de investigar y de evaluar".



Sin embargo, en una columna de opinión publicada en este diario, el académico denunció que “de los 10.000 estudiantes que recibía el sistema de educación superior al año a través del programa Ser Pilo Paga, se recibieron este año solamente 2.700 en el programa sustituto, denominado Generación E" (en el semestre inicial).



¿Qué está sucediendo con Generación E?

​

No quiero criticar el programa y tampoco a ningún gobierno, pero sí creo que no nos podemos olvidar de las 7.300 mentes brillantes que acabamos de sacrificar (...). Les abrimos las puertas, y están mostrando excelentes resultados. Sin embargo, por razones de políticas estatales les estamos cerrando nuevamente las oportunidades (...).



Volvimos a la dinámica de que los únicos estudiantes que llegan a los Andes son aquellos que provienen de colegios privados, y quienes vienen de una escuela pública de Acacías, Meta, por ejemplo, ya no lo podrán hacer. Eso es doloroso.



¿Por qué considera que se presentó esa reducción en los cupos?



Preferiría no contestar; es mejor preguntárselo a la ministra (de Educación). Creo que ella tenía unas presiones muy grandes, entre estas que los recursos de Generación E fueran a la universidad pública. Fíjese que los recursos no iban a la universidad no estatal (me gusta llamarla así y no privada), sino al estudiante que decidió a dónde ir a estudiar lo qué quería estudiar. Desde el punto de vista de los Andes, económicamente no nos significó nada; al contrario, nos produjo más costos.



¿Cuántos beneficiarios de Generación E recibieron este año?



Son 310. Si se compara con años anteriores, se presentó una disminución de más de la mitad.



Entonces, ¿qué estrategias implementar?

​

Debemos sentarnos y olvidarnos de las posiciones ideológicas y políticas. Debo aclarar que nosotros recibimos en franca lid, es decir, quien ingresó aquí de Ser Pilo Paga o de Generación E es porque en las pruebas Saber 11 le ganó a otro estudiante que sí estaba dispuesto a pagar.



Ser de Pilo Paga o de Generación E está desplazando a los excelentes estudiantes de los mejores colegios privados de Colombia. Lo que pasa es que Pilo Paga –que es otro planteamiento que he venido haciendo– ha ayudado a romper con la segregación de la educación secundaria. Si usted es buen profesional, no importa de dónde provenga, bien sea de una universidad privada o pública.



Cambiando de tema, ¿qué significó para usted estar al frente de la Universidad de los Andes?



La mejor etapa de mi vida. Yo me siento el tipo más afortunado de haber tenido esta oportunidad. Desde hace dos años anuncié que este era mi último periodo, y tengo el convencimiento, sobre todo porque cuando la gente se perpetúa en las instituciones no es sano. Es un tema más emotivo, y lo hago por principio.



¿Qué piensa hacer ahora?

​

Ni idea. Por ahora voy a trabajar acá (Universidad de los Andes) al ciento por ciento hasta el último segundo.



CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

@penacamilo

campen@eltiempo.com