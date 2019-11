Rector de la U. Distrital habla sobre la captura de Wilman Muñoz

Luego de que Wilman Muñoz, exdirector del Instituto Extensión de la Universidad Distrital (Idexud), Wilman Muñoz, aceptara los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica, el rector de la institución, Ricardo García, se pronunció y dijo sentirse "satisfecho".

"Como rector en propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, debo manifestar la satisfacción, no en términos de retaliación o venganza, sino en términos de valor civil y de obligación ciudadana por el hecho de que el señor Wilman Muñoz haya reconocido los delitos justamente por los que yo lo denuncié", indica el académico en un video difundido en redes sociales.



Durante la diligencia judicial, que se realizó este lunes en los Juzgados de Paloquemao, la Fiscalía también le había imputado a Muñoz el delito por concierto para delinquir. Sin embargo, él no aceptó.



"De esa manera (denunciando) puse freno al sistema de corrupción que había montado (Muñoz) en el Instituto de Extensión de la universidad. La Fiscalía dijo hoy (18 de noviembre) algo muy importante y es que él mintió. Llenó de información falsa tanto a la Procuraduría como a la Fiscalía para desviar y obstruir la justicia, y de paso llenarme a mí de calumnias", continúa García.



"Con el panorama más claro quiero manifestar que me reintegro a mis funciones como rector de la Universidad para llamar a la unidad a toda la comunidad y trabajar por el desarrollo académico de la misma", agregó.



Muñoz fue capturado el pasado 15 de noviembre en Bogotá, semanas después de que la Procuraduría General de la Nación lo inhabilitara 20 años por irregularidades en el manejo de recursos de la universidad por más de $ 11.380 millones.



Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía señaló que al interior del Idexud se estableció una empresa criminal que desvió recursos por más de 12.000 millones de pesos que eran de la universidad.



