'La Unad navega en sus aguas': rector sobre la educación virtual

Mientras un grueso número de las universidades del país se vieron obligadas a generar grandes cambios para poder continuar con sus clases desde casa, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) se ha mantenido a flote sin mayores cambios.



El rector de esta institución, Jaime Alberto Leal, aseguró en diálogo con EL TIEMPO que, aunque otras universidades vivieron un fuerte choque, la Unad “navega en sus aguas”, dada su amplia experiencia en educación a distancia y virtual.Lea también: Cómo se deben preparar los colegios para el regreso a clases

Es que actualmente esta alma mater, que además es de carácter público, se encuentra en el primer lugar en materia de cobertura en estas modalidades con más de 130.000 estudiantes en todas las regiones del país, prestando sus servicios principalmente a una población de estratos 1, 2 y 3.



Leal habló sobre los retos de la educación superior en materia de virtualidad, así como la manera en que la Unad busca enfrentar temas clave como la deserción y las complicaciones económicas a causa de la pandemia.

¿Qué enseñanzas dejó esta emergencia en materia de educación virtual?

La educación superior colombiana se ha demorado mucho en dar un paso al frente en torno a lo que implican estos escenarios de la educación a distancia y virtual, aplicando transformaciones que requiere el sistema. Se requieren metodologías innovadoras.



La Unad en estas cuatro décadas ha trabajado en la cualificación a un alto nivel de nuestros docentes y, por ello, hoy ofrecemos programas con los más altos estándares de calidad.



Debemos entender la importancia de invertir esfuerzos de todo tipo en esta modalidad porque cumple con un objetivo social, que es dar educación superior a bajo costo a quienes no viven en las grandes ciudades, quienes no cuentan con recursos financieros. La gran mayoría de nuestros alumnos son de estratos 1, 2 y 3.



Es la universidad la que va al estudiante y no el estudiante el que tiene que venir a las grandes ciudades o ciudades intermedias a tomar la posibilidad de educarse. En este país, donde hay tanta desigualdad educativa, estamos descubriendo el valor de la educación virtual y la flexibilidad que ofrece en materia de acceso.



¿Cuáles son los retos del sector para los meses y años venideros?

Se necesitan procesos de maduración de la educación virtual. Esto no es soplar y hacer botellas. Tiene que ver también con la voluntad de los directivos y dirigentes educativos.



Seguramente la educación virtual va a continuar su expansión más allá de la pandemia, porque finalmente se trata de un nuevo estilo de vida en el que el trabajo y la misma diversión están mediados por la tecnología.



En cuanto al trabajo con los estudiantes, debemos entender que en esto de la educación a distancia hay un paradigma clave y es que las personas aprendan a aprender. Eso es lo que hemos instalado en los currículos de la universidad. Que la gente aprenda cómo gestionar su propio proceso de aprendizaje.

¿La Unad prevé afectaciones económicas por el coronavirus?

Si bien somos una universidad pública, el 80 por ciento de nuestros recursos provienen de las matrículas y tan solo el 20 por ciento del Gobierno.



Atendemos estudiantes de estratos 1, 2 y 3 y es claro que ellos, con la pandemia, son los más vulnerables en materia de desempleo. Por eso se deben generar posibilidades reales de permanencia, para lo cual construimos un plan de solidaridad con nuestros estudiantes.



Pese a que la modalidad virtual suele ser la de mayor tasa de deserción, antes de la pandemia logramos niveles de retención y permanencia que se equipara a los de modelos presenciales, y buscamos que así continúe.



Por ello lanzamos líneas de acción para aliviar la carga financiera de nuestros estudiantes.



Tenemos otra ventaja y es que, si bien llegó la emergencia sanitaria, somos la única universidad que goza de total normalidad académica. Venimos funcionando igual que antes, y eso será una ventaja de cara al próximo semestre.

¿Cómo es esto de que continúan en total normalidad?

Con la covid-19 hubo cambios en ciertas condiciones, como el dejar de ir a las sedes presenciales y ahora profesores y administrativos trabajamos desde casa. Se presentó el aplazamiento de los espacios prácticos que esperamos que podamos hacerlos en estos dos meses bajo los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación.



Pero la misma vocación de la universidad, que es ofrecer carreras a distancia o de manera virtual, nos permitió adelantar casi la totalidad de nuestros programas en completa normalidad, por lo que no fue tan impactante el cambio. Además tenemos laboratorios virtuales o de acceso remoto, por lo que ese componente práctico también se pudo llevar a cabo.



No presentamos ningún retraso porque estamos en nuestras aguas, las aguas de la virtualidad.

¿Qué dice usted sobre las críticas acerca de la calidad de la modalidad virtual?

Algunos por estos días han distorsionado el valor de la virtualidad porque creen que es simplemente la capacidad y posibilidad de instalar tecnologías. Realmente detrás hay un esfuerzo muy fuerte para utilizar y aplicar la información para transformar el conocimiento. A más información no se logra mayor conocimiento.



Quienes critican la calidad de la educación a distancia es porque no la conocen por dentro. Se imaginan la educación de los años ochenta que no tenía parámetros ni cumplimiento de estándares.



Pero ahora los modelos de calidad son muy exigentes y los egresados de esta modalidad cuenta con unas competencias en el ámbito disciplinar muy apreciadas en el mundo laboral.



Sea presencial, a distancia o virtual la educación es una sola, y debe trabajar por formar buenos profesionales en cualquier área, y desde la Unad se trabaja fuertemente en eso; de hecho, se han propuesto estándares adicionales de calidad ante las autoridades.

¿Han participado del Plan Padrino del Ministerio de Educación para compartir su experiencia en esta modalidad?

Estamos participando de ese programa a petición del Ministerio. Hemos aportado con esto a cuatro instituciones, compartiendo nuestra experiencia en el campo.



Nuestro principal trabajo ha sido con la cualificación del cuerpo directivo y docente, para que comprendan esta metodología. Esto no se aprende de la noche a la mañana ni depende solo del uso de las herramientas tecnológicas.

¿Todas las carreras pueden funcionar virtualmente?

Muchos constantemente señalan que hay programas que no se pueden enseñar de manera virtual. Puede que no todo, pero sí muchas cosas que las personas no creen. Se puede aprender virtualmente música, ingeniería, entre otros.



Nosotros no generamos una discrepancia con el ejercicio de la práctica física, sino que se aborda de otra manera. Por ejemplo, hay prácticas simuladas, y esto se aplica no solo en la Unad sino en otras universidades en programas como la medicina.



