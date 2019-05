Profesor de la Nacional acusado de acoso sería retirado: estudiantes

Luego de un proceso de investigación contra el profesor de la Universidad Nacional de Colombia Freddy Monroy, denunciado por acosar sexualmente a la estudiante Lizeth Sanabria, el Tribunal Disciplinario de la institución se habría pronunciado a favor de apartarlo de su cargo e inhabilitarlo por 20 años para trabajar en ese centro académico.

La revelación la hizo el colectivo de género de estudiantes -que respaldó a la universitaria afectada- en un comunicado publicado en redes sociales.



Según el documento, el pronunciamiento del tribunal se produjo este jueves. "No obstante, dicha decisión fue apelada por la defensa del investigado y hoy sancionado profesor, razón por la cual la decisión final le corresponderá al Tribunal Superior, conformado por la rectora -Dolly Montoya- y dos integrantes del Consejo Superior Universitario", reza el comunicado.



Lorenza Bordamalo, representante del Colectivo, celebró la decisión del tribunal. "Significa una gran victoria para el movimiento feminista (...). Vamos a seguir luchando por una universidad libre de discriminación", expresó Bordamalo, .

"Exigimos a la Universidad Nacional de Colombia que realice las investigaciones internas y disciplinarias a las que haya lugar, con el fin de diagnosticar y erradicar las barreras de acceso a la justicia que tienen las estudiantes, administrativas, docentes y mujeres en general que han sido víctimas de este tipo de faltas disciplinarias", dijeron las estudiantes en su comunicado.



Conocido este, EL TIEMPO contacto a directivos de la Universidad Nacional para confirmar la información, pero declinaron referirse al tema porque todavía no hay una decisión final y no quieren entorpecer el proceso.



El profesor Freddy Monroy fue denunciando de acosar a la estudiante Lizeth Sanabria, quien grabó en video los hechos y presentó las denuncias ante la Fiscalía el 6 de abril de 2018. EL TIEMPO intentó hablar con le docente pero no fue posible.



En marzo de este año, a través de Twitter se dio a conocer una resolución de la Universidad Nacional que decretó el ascenso del docente de Monroy a 'profesor titular', lo cual hizo crecer la polémica en la comunidad universitaria por el caso.



