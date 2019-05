¿Cuáles habilidades debería tener un buen maestro?

El 15 de mayo se reconoce los esfuerzos y logros de quienes a diario inspiran con el ejercicio de la docencia. Desde el 2016 a la fecha, seis profesores colombianos han sido finalistas en el Global Teacher Prize, el premio más importante que un educador puede obtener (se entrega en Dubái).



Se trata de Carlos Enrique Sánchez Santamaría (Santander), Alexander Rubio Álvarez (Bogotá), Jhon Alexander Echeverri Acosta (Envigado), Katherine Franco Cárdenas (Medellín), Luis Emiro Ramírez (Caquetá) y Luis Miguel Bermúdez Gutiérrez (Bogotá).

EL TIEMPO habló con varios de estos docentes para entender cuáles son las cualidades que debería tener un excelente profesor. Los maestros coinciden en varios elementos: pasión, compromiso, capacidad de innovación, estudio y actualización, y educar como un acto de amor.



Katherine Franco Cárdenas, cuya iniciativa consiste en fomentar el trabajo colaborativo y mejorar los procesos de convivencia a través del uso de las TIC, señala que "un buen maestro plantea estrategias didácticas e innovadoras para fomentar la participación de los estudiantes en la construcción de nuevos conocimientos".



"Debemos motivar a los estudiantes en el fortalecimiento de la confianza en sí mismos para alcanzar las metas propuestas. El profesor debe interesarse por la capacitación constante en la búsqueda de nuevas estrategias y alianzas para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa", agrega Franco.



Alexander Rubio Álvarez, quien desde la educación física enseña alternativas metodológicas para mejorar la convivencia, cree en la necesidad de la pasión. "En mi caso, elegí ser educador por convicción. Es una manera de pensar que lo que estás haciendo está logrando transformar las vidas. Es una profesión que va más allá del dinero", señala Rubio.



Además, planeta la importancia de innovar. "Debemos salir del patrón básico y pensar divergente. Hay que generar empatía con los estudiantes y ponernos en las dinámicas asertivas del día a día. Por ejemplo, si el mundo marcha con nuevas tecnologías no las volvamos un enemigo, al contrario, creemos elementos pedagógicas con ellas", recomienda.



Luis Emiro Ramírez, cuyo trabajo busca resignificar la vida en el campo buscando soluciones tecnológicas a los problemas que los jóvenes rurales tienen que enfrentar en sus fincas o el diario vivir, sugiere la necesidad de reinventarse. "Todos los años debemos cambiar. Hay que hacer cambios en el currículo, porque la población a la que voy a dirigirme también está cambiando constantemente. No es lo mismo dictar una clase hoy a como era hace 10 años porque no existían los teléfonos inteligentes y tampoco el internet", indica.



Agrega que un docente tiene la tarea de soñar. "Los profesores deben pensar en grande y tener planes para 20 o 30 años. Los estudiantes se gradúan, pero pueden volver y crear proyectos en conjunto (...). Lo más importante, es que el maestro debe encontrar la manera en que el conocimiento no sea solo teórico, sino que también sea práctico".



Para usted, ¿qué otra clase de habilidades debería tener un maestro?



