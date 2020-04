¿Qué hacer para que la cuarentena no afecte el rendimiento escolar?

Las calificaciones y el desempeño académico de los estudiantes de colegios públicos se verán seriamente afectados con los cambios en el calendario académico y el paso a un modelo virtual por la pandemia del coronavirus.



A esta conclusión llegó un reciente estudio de la Universidad Javeriana, en el que no solo se evaluó el impacto de estas medidas en el sector, sino que incluye recomendaciones de expertos para atender la contingencia.

De acuerdo con el documento, elaborado por el Laboratorio de Economía de la Educación de la institución, se establece que, si bien las medidas asumidas por el Ministerio de Educación fueron necesarias ante la actual contingencia, la afectación en el desarrollo académico se va a sentir.

“El efecto directo de esta disrupción será una disminución en el desempeño escolar de los estudiantes de colegios oficiales medido en pruebas estandarizadas”, dice el estudio.



Es que, de acuerdo a datos del Ministerio, de los más de diez millones de estudiantes escolares en el país, más del 80 por ciento reciben su educación en instituciones oficiales.



Los investigadores aseguran que el 63 por ciento de ellos no tienen las condiciones para continuar con sus estudios de manera virtual, al no contar con acceso a Internet o equipos de cómputo. Esto traería una caída en las calificaciones:



“Se proyecta una caída de 0,13 y 0,10 desviaciones estándar en las pruebas de matemáticas y lectura crítica, respectivamente, por cada 8 semanas de clases perdidas, para los estudiantes de bachillerato en la prueba Saber11, lo cual generará una ampliación de la alta brecha de calidad académica ya existente entre colegios oficiales y no oficiales”.



Pero además de este tema, otro problema que analizan los investigadores es el de la deserción, que sería una gran amenaza en esta época de cuarentena:



“La paralización de los colegios oficiales por largos periodos de tiempo facilita el aumento de la deserción escolar, la desnutrición, los episodios de maltrato psicológico y físico en los hogares, y, en general, el aumento de las desigualdades sociales”.

De esta forma, los expertos realizan las siguientes sugerencias:



En primer lugar, ajustar el calendario académico y un proceso de nivelación. En este punto, se sugiere usar el periodo de vacaciones de mitad de año y la semana de receso de octubre para reposición, en caso de que la suspensión de clases presenciales sea menor a ocho semanas.



Pero en caso de que se supere este periodo, recomiendan hacer uso de semanas de las vacaciones de final de año más la semana de receso de octubre para ponerse al día.



“Además, para reponer la totalidad de las clases perdidas, se debe crear un plan de reposición de clases en el segundo semestre del año o en el siguiente año escolar que garantice el cumplimiento de los objetivos mínimos de aprendizaje en cada uno de los grados escolares y establecimientos educativos”, dice el documento.



Esto incluiría extender la jornada o poner clases los días sábado.



También se pide la creación de nuevas plataformas virtuales, la dotación de herramientas tecnológicas, fortalecer la capacitación de docentes y atender la salud emocional y mental de la comunidad educativa.



