Reinventarse: la clave para conseguir trabajo

Andrés Parra* se graduó como ingeniero industrial hace cuatro años y todavía no ha podido ingresar al mundo laboral con todas las garantías que se esperarían. “Desde el 2014 solo he conseguido trabajos que duran entre uno y tres meses y sin ningún tipo de derechos, como pago de salud y pensión. Semanalmente estoy presentando entre 15 y 20 solicitudes de empleo. De estas, me contactan para unas dos entrevistas o pruebas psicotécnicas”, cuenta el joven.



Parra dice que, en la mayoría de los casos, la única respuesta que recibe son “mensajes de agradecimiento por participar en los procesos de selección, pero que dicen que mi perfil es muy ‘alto’ para lo que están buscando”.

Según cifras del Dane, en el trimestre mayo-julio de 2018, para el total nacional, la tasa global de participación de los jóvenes de 14 a 28 años fue del 57,6 por ciento; la de ocupación, del 48 por ciento, y la de desempleo, del 16,6 por ciento. La entidad revela que el desempleo se presenta más entre jóvenes mujeres (21,5 por ciento) que entre hombres (13,1 por ciento). El año pasado, durante ese mismo periodo, la tasa de desempleo para esa población se situó en el 15,9 por ciento.



Si está viviendo una situación similar a la de Andrés, expertos le proporcionan una serie de recomendaciones que podría tener en cuenta para lograr acceder al mundo laboral.



Paula Liliana Rozo Posada, profesora de la facultad de Administración de la Universidad de los Andes y máster en ‘coaching’ organizacional de la Universidad de Sídney, dice que la primera recomendación para quienes se graduaron y no han logrado conseguir trabajo es mantenerse activo. “Y con esto no me refiero a estar vinculado laboralmente; lo que recomiendo es inscribirse en actividades lúdicas, como clases de fútbol, de cocina, de fotografía; hay muchas cosas por hacer. Esto es importante porque en esas actividades se puede ampliar la red de contactos y mejorar las probabilidades de conseguir trabajo”, señala.



La especialista advierte sobre la importancia de adquirir experiencia. “Buscar voluntariados en ONG, fundaciones o proyectos de investigación es un buen camino. Claro, el pago es importante, pero acumular experiencia también lo es. Además, de paso aprenden sobre otros temas. Las empresas valoran mucho la experiencia, y no necesariamente la acumulación de títulos académicos asegura un trabajo”, añade.



De la misma opinión es Carolina Forero, líder de ‘marketing’ en Hays Colombia (compañía que brinda servicios de reclutamiento). Afirma que, en aras de fortalecer el perfil, hay que buscar esas herramientas o espacios que pueden ayudar a crecer, como por ejemplo la academia. “Cursos de actualización y profundización o ganar nuevos conocimientos en un área que no se tiene, y que es ahora una exigencia, pueden ser valiosos para la construcción del perfil. Al ser más especializado, tendrá más posibilidades de acceder a una industria en particular y estar al día con sus necesidades se mantendrá como un candidato vigente para las compañías”, dice.



Para Marco D’Andrea, director ejecutivo de Experis de ManpowerGroup, la recomendación es estudiar inglés o cursos afines a la tecnología y la digitalización. “Es muy importantes el bilingüismo. Muchas veces, las compañías no llaman porque la persona no tiene un inglés básico. También sugiero hacer capacitaciones que les permitan venderse para el futuro: mercadeo digital, desarrollo de aplicación o ‘software’ ”, explica.

Abajo la culpabilidad

“No se sientan mal con ustedes mismos –recomienda Rozo–. Sé que es un tema duro para el ego, pero no piensen que no son capaces, porque las cosas empeoran. La vulnerabilidad es importante, por eso es necesario que alcen la mano y digan que necesitan ayuda”.



La profesora de los Andes también pone énfasis en el momento de la entrevista, clave para garantizar la entrada al mercado laboral. “Hay que tener cuidado con el lenguaje. Si no se ha podido vincular a un trabajo en cierto tiempo, diga lo que ha hecho. Por ejemplo, que trabajó con su papá, hizo un curso de cocina o se certificó en algunas competencias. La actitud positiva es deseable”.



La especialista recomendó la comunidad expat.com para ampliar las relaciones sociales, asistir a eventos o, incluso, practicar inglés con extranjeros.



Los expertos coinciden en que se debe eliminar la idea de que porque se estudió una carrera determinada, las personas se deben concentrar en buscar únicamente en su área de experticia. También es necesario saber cuáles son las metas que se quieren lograr y qué necesita la industria o sector en el momento de reintegrarse. Esto requiere investigación y un conocimiento y experiencia especializados. “Si usted es biólogo, puede asesorar empresas o hacer turismo ecológico”, concluye Rozo.



* Nombre cambiado a petición de la fuente

Hoja de vida actualizada

La hoja de vida es la primera carta de presentación de un candidato. Lo principal es un perfil concreto que incluya los logros y la experiencia. Es lo primero que mirará un reclutador o revisará una empresa, dice Carolina Forero, de la empresa de reclutamiento Hays.



Es clave ir actualizando los logros que se han conseguido a lo largo de la vida laboral, que muchas veces, al permanecer en una misma posición por mucho tiempo o al entrar en un periodo cesante, no quedan registrados. Cuantas más capacidades se pueda demostrar, mejor.



Otro de los puntos importantes que debe incluir la hoja de vida es la especialización que tiene el perfil. Ese es el valor agregado que un candidato puede ofrecer para diferenciarse en una empresa.



CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

EL TIEMPO

En Twitter: @penacamilo