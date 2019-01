Lo que debe tener en cuenta para estudiar becado en el exterior

Inicia un nuevo año y si entre sus propósitos se encuentra estudiar en el exterior, una beca es una gran ayuda para alcanzar ese sueño. Postularse para una beca demanda estrategia y tiempo, pero de lograrlo, seguramente su perfil profesional mejorará.

Recientemente, el Icetex recordó a los colombianos que durante todo el año ofrece incentivos educativos para acceder a formación de pregrado y posgrado (maestrías, doctorados y programas especiales).



Actualmente, esa entidad tiene vigentes 10 becas para estudiar en países como Egipto, Tailandia, Hungría, entre otros. Para postularse, puede ingresar al siguiente enlace: https://bit.ly/2gLm82G



También lo puede hacer a través de www.icetex.gov.co. En este sitio web debe dar clic en la pestaña 'estudiantes' y seleccionar la opción 'becas’.



"Teniendo en cuenta el proyecto de vida para esta etapa, es importante que los aspirantes preparen sus certificados académicos y laborales. A su vez, al momento de realizar la postulación se debe hacer el proceso de manera completa y dentro de los tiempos establecidos, esto aumentará las posibilidades de estar dentro de los candidatos elegibles", señala el Icetex.



Para iniciar el año es importante listar todos los países en los que el aspirante quiere estudiar o realizar su estancia internacional y buscar los tipos de programas de su interés. Es importante que compare la calidad de vida de estos lugares, plan de estudios, costos que implica esta experiencia y otros temas que sean de su interés como el clima, idioma, gastos y trámites de visa.



Para aspirar a una beca en un país con lengua extranjera, debe presentar la prueba de idioma exigida por esa nación.



Muchas becas y oportunidades en el exterior están a la espera de candidatos que le apuesten a esta oportunidad. Sin embargo, si esta persona aún no domina un segundo idioma, en especial el inglés, podría estar limitando tus posibilidades.

Es importante que compare la calidad de vida de estos lugares, plan de estudios, costos que implica esta experiencia y otros temas como el clima, idioma, gastos y trámites de visa

En ese orden de ideas, el Icetex presentó una serie de recomendaciones en caso de querer estudiar en algunos países que tradicionalmente ofrecen oportunidades de estudio para los jóvenes colombianos.



Rusia



​- Tener conocimientos básicos de ruso. Las becas a este país incluyen profundización del idioma en dicho país una vez seleccionado.



- Tener en cuenta que la ciudad de destino y el centro docente serán asignados por ese país.



- Una vez seleccionados por Rusia, deberá legalizar, apostillar y traducir los documentos para llevarlos a esa nación.





India

​

- Es un requisito establecido por el gobierno de India tener mínimo cinco años completos de experiencia profesional comprobable (es decir, luego de haber obtenido el título profesional). También, debe contar con una experiencia mínima de estos años para que tenga posibilidades de contar con una aprobación de beca.

Tener entre 25 y 45 años de edad.



- El formulario del Gobierno de India (físico y online) debe tener todos los campos diligenciados. La información que debe diligenciar corresponde exclusivamente a los datos personales, académicos y laborales del interesado. Cualquier información no contenida en dicho formulario implica que el sistema de la India rechace la aplicación.





España

​

- El Icetex otorga créditos para programas conducentes a títulos oficiales, estos son los títulos que brindan las instituciones reconocidas por la máxima autoridad educativa de la jurisdicción a la cual pertenece y el plan de estudios de la oferta educativa que debe estar aprobado por dicha autoridad.



- Se requerirán documentos como: título universitario, certificado de notas universitarias y certificado de experiencia profesional. Sin embargo, cada oferente tiene la potestad de pedir otros documentos. Para el proceso de aplicación a través del Icetex, el candidato deberá presentar fotocopias de los documentos, dado que los entregados no serán devueltos.





Tailandia



- Habitualmente para estudios en este país, a través del Icetex se brindan cursos cortos en su mayoría dirigidos a servidores públicos.



- Se debe tener un conocimiento de idioma inglés mínimo de B2 y presentar el certificado que acredite dicho nivel, este documento no debe tener más de dos años.



- Los cursos son de corta duración, por lo que al postularse el aspirante debe gestionar los permisos correspondientes en la entidad donde labora.



EDUCACIÓN

Con información del Icetex