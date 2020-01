Sepa cómo elegir morral para su hijo en el regreso a clases

Libros, cuadernos, cartuchera y lonchera son algunos objetos que un estudiante puede llevar en su maleta diariamente para ir al colegio. ¿Se ha preguntado cuánto puede pesar esa carga y qué tanto daño le podría hacer al cuerpo de su hijo?



El peso de la maleta, sobre todo en los más pequeños, es un problema recurrente en términos de salud que cobra relevancia al inicio de cada temporada escolar.

Expertos en el tema advierten los efectos negativos que genera el peso excesivo en los morrales, los cuales pueden ir desde un simple dolor de espalda hasta poner en riesgo la columna, los hombros y el cuello.



"Los niños están en proceso de crecimiento, por lo que su estructura muscular y esquelética está en proceso de formación. Entonces, cualquier carga que tengan por fuera de sus límites los afectará", explica Juan Alberto Castillo, investigador del Laboratorio de Ergonomía de la Escuela de Medicina de la Universidad del Rosario.



Los efectos, según el experto, generalmente no se evidencian inmediatamente sino en el transcurso de la vida. "Las principales repercusiones son lesiones asociadas a la columna vertebral, sobre todo en la espalda baja. Incluso, hay una patología que se ha estudiado en Estados Unidos y se conoce como la parálisis de la mochila, que significa que por el exceso de peso en los músculos, la espalda se afecta y el niño, en el peor de los casos, no puede moverse", sostiene Castillo.

Una investigación de la Fundación Kovacs (entidad española sin ánimo de lucro especializada en dolencias de cuello y espalda) concluye que a los 15 años más del 50 por ciento de los niños y casi el 70 por ciento de las niñas han sufrido por lo menos una vez en su vida un dolor de espalda.



Para evidenciar más la problemática, la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de los Estados Unidos calculó el peso que puede llevar un estudiante en su morral.



"El peso promedio de las mochilas en niños (de Estados Unidos) es de 5,44 kg, y se estima que en promedio realizan 10 levantadas por día, una carga de 54,4 kg/día. Considerando que el año escolar tiene 180 días, en un año escolar los niños estarían levantando 9.792 kg, es decir cerca de 10 toneladas", dice la entidad, con información recopilada en la Revista Argentina de Salud Pública.



"El transporte de una carga puede ocasionar trastornos a distintos niveles y la manipulación manual de toda carga que pese más de 3 kg puede entrañar un potencial riesgo dorsolumbar. Las cargas que pesen más de 25 kg muy probablemente constituyan un riesgo en sí mismas, aunque no existan otras condiciones ergonómicas desfavorables", reza en la publicación.



Otro estudio, realizado por las facultades de Biomédica y Terapia Ocupacional de la Universidad Manuela Beltrán, advierte que llevar por mucho tiempo una maleta inadecuada puede cambiar los patrones al caminar y producir un desalineamiento en las estructuras óseas que están en plena formación. Con los años, los síntomas traerían otras complicaciones.

"Con esas cargas y esos hábitos crónicos en la espalda se suman molestias en la caja torácica, adormecimiento de los brazos y progresiva inclinación del cuerpo por el desequilibrio que genera la sobrecarga", indica el estudio.



El problema es tan grave que incluso el Ministerio de Educación estableció, en el 2018, una medida que regula el peso del morral escolar dependiendo de la edad del estudiante. Por ejemplo, para los más pequeños se estableció que el peso de la maleta equivale al 10 por ciento de la masa corporal del estudiante.

¿Responsabilidad de los padres?

Pero antes de mirar los riesgos, advierte María Fernanda Pérez, jefe de la Unidad de Rehabilitación del Hospital San Ignacio, es necesario buscar la maleta adecuada para cada niño.



"A veces los papás compramos maletas muy lindas, pero grandes y echamos todo lo que el niño debe llevar. Lo primero que se debe tener en cuenta es que, de acuerdo con la edad y el tamaño del niño, se debe buscar el morral. Una vez adquirido, se debe enseñar su uso correcto, es decir, colgado de los dos lados", dice Pérez.



Coincide con el experto de la Universidad del Rosario y advierten que los problemas se presentan porque los niños están en crecimiento. "Se pueden presentar dolores de tipo muscular y no de tipo estructural. Si un menor registra una sobrecarga y dolor muscular, se recomienda aplicar calor húmedo, estiramientos y que el niño realice ejercicio", sugiere la especialista.

¿Cómo elegir morral?

Fernando Sanmiguel, encargado del área estratégica de la empresa Totto, recomienda que el morral sea acolchado en la parte posterior (con correas y espaldar) para evitar molestias al momento de cargarlo.



"Las cargaderas en forma de 's' ofrecen mayor comodidad ya que se ajustan mejor al cuerpo. Estas deben estar ceñidas para que el morral esté por lo menos cinco centímetros más arriba de la cintura. No debe superar el 10 o 15 por ciento del peso total de la persona, es decir, un niño que pesa 35 kilos, su morral debe pesar entre 3,5 y 5 kilos", recomienda Sanmiguel.



Sugiere que los objetos más pesados vayan en la parte posterior y los más livianos, en la parte frontal, así se evitan desequilibrios ergonómicos. "Para los pequeños, el morral o maleta con rodachines es muy útil, ya que son ellos quienes más materiales cargan para sus jornadas escolares y esto les evita peso excesivo en la espalda", explica Sanmiguel.



A la hora de comprar un morral escolar se sugiere tener en cuenta la medida de la espalda. Talla S: 38 a 46 cm; talla M: 46 a 51 cm; y talla L/XL: 51 cm. Finalmente, pero no menos importante, el experto de la U. del Rosario recomienda a los centros educativos crear estrategias para concientizar a los estudiantes cómo utilizar correctamente los morrales.



"En los colegios no hay un entrenamiento ni una preparación para que los niños sepan llevar los morrales y para que carguen simétricamente el peso, porque no solo llevan cuadernos, también botellas de agua, comida, tabletas e, incluso, computadores. Esto incrementa el peso y, por supuesto, las afectaciones en la salud", concluye Castillo.



