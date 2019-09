¿Cómo elegir sabiamente una agencia de estudios?

Luego de la historia publicada por EL TIEMPO en donde Leonardo Monzón, un joven colombiano de 29 años, cuenta su historia de cómo fue estafado por una agencia de viajes para estudiar en el exterior, este diario consultó a un experto en este tema para conocer algunas recomendaciones y evitar que casos como el de Monzón se repitan.

Juan Camilo Leal, director de mercadeo de Global Connection entrega ocho sugerencias que usted puede tener en cuenta si está planeando salir del país para estudiar un pregrado, posgrado o cualquier otro curso.



- Revise qué acreditaciones y afiliaciones tiene. Este punto es muy importante porque para obtenerlas, la agencia tuvo que ser reconocida por sus buenas prácticas, trayectoria, calidad de instituciones que representa y servicio.



"Asegúrese que su agencia tenga varias acreditaciones como por ejemplo: Future unlimited para estudios en Australia, English UK y Education UK para ser agencia aliada. New Zealand Education para estudios en ese país, ICEF y QEAC para garantizar la calidad de los asesores. Anex, para regular a las agencias de educación en el exterior en Colombia y ST Star Awards, que reconoce cada año a las mejores agencias e instituciones a nivel mundial. En Colombia, solo 1 agencia ha ganado este reconocimiento", expone Leal.



- Los años de experiencia y trayectoria son importantes, así le dará el respaldo y la seguridad necesaria para iniciar su proceso de viaje.



- Visite las oficinas de la agencia. Allá podrá verificar que sea una empresa seria y también podrá ver sus instalaciones y conocer a los asesores con los que realizará su proceso. Por ejemplo, si va a Australia es importante que pregunte si tienen oficina en dicho destino.



- Ingrese a su página web y a sus redes sociales Mire los posts, comentarios, reseñas y todas las interacciones de sus seguidores. Con esta información, podrá descubrir las experiencias de otros y asegurarse que más personas han viajado con ellos.



- Se recomienda conocer a alguien que haya viajado con esa agencia. "Todos nos sentimos más seguros cuando los servicios que adquirimos han sido recomendados por alguien de confianza. Esto seguro ayudará a una decisión"; señala el especialista.



- Compruebe que los asesores tengan la experiencia a la hora de recibir información. "No solo conoceré los programas académicos y las instituciones sino también del proceso de adaptación y proceso de visa".



- Tenga cuidado con los pagos. Recuerde que es posible realizar los pagos de la manera que usted desee, como por ejemplo depositar el dinero directamente en la institución en el exterior o hacer la consignación en la agencia que elegiste.



- Depósitos y pagos extra: Recuerde que el proceso tiene, generalmente, dos momentos en donde se deben realizar los pagos. El primero, es la inscripción al programa con el que asegurará el cupo. Y el segundo, el pago total del mismo. "Revise si debe realizar abonos, depósitos o pagos extra y asegúrese de que estos tienen una justificación. También revise que no sean sujetos a aprobación de visa, cancelación de programa o cambio de planes, entre otros", sugiere Leal.



EDUCACIÓN