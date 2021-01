¿Cómo retornar a las aulas y reducir el riesgo de contagio?

Tras los pilotos de alternancia (que combina clases presenciales con estudio en casa) este modelo pasará a ser que predomine en los colegios del país durante 2021. Aunque el retorno a las aulas es voluntario, como ha recordado el Ministerio de Educación, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones dadas por expertos para evitar que los colegios se conviertan en focos de contagio.



(Lea también: Mineducación explica el modelo de clases durante 2021)

Y es que, como advirtió la ministra María Victoria ANgulo en entrevista con EL TIEMPO, hasta que no se realice la vacunación esta será la manera en que funcionará el sistema educativo: “Las medidas de cuidado y bioseguridad debemos mantenerlas hasta que no se termine completamente todo el proceso de inmunización y se tenga controlada la situación de salud pública”.



De esta manera, expertos consultados por este diario concuerdan en la importancia de seguir una serie de recomendaciones que podrían favorecer, en primer lugar, a que no se propague el virus en las aulas, y en segundo lugar a que se fortalezca el componente presencial y así contrarrestar los problemas de aprendizaje evidenciados durante 2020.



(Lea también: Esto es lo que ganarán los aprendices del Sena en el 2021)

“Mantener una adecuada ventilación será fundamental, ojalá que sea ventilación cruzada, en el que haya ventanas y puertas abiertas en extremos diferentes de la habitación. Esto permite la renovación constante del aire, y por lo tanto hacer que el virus salga de las aulas”, señaló el virólogo Eduardo Roncancio.



Y es que según un estudio publicado en la revista Physics of Fluids, el porcentaje de partículas que salen de un espacio con este sistema de ventilación es del 40 por ciento.



El experto también recomienda llevar a los estudiantes y profesores a reducir los gritos, cantos y las voces altas. “Estas acciones permiten la propagación de micropartículas de saliva, los llamados aerosoles, que incluso pueden escapar en pequeñas cantidades de una mascarilla bien puesta. Entre más alta la voz, más aerosoles. La recomendación es permanecer en silencio o con voz baja”.

(Lea también: Universidad Nacional anuncia novedades para admisiones de 2021)



El mismo analista considera importante que desde casa se eduque a los menores a realizar un correcto lavado de manos, evitar tocar su rostro y tapabocas, y a mantener la distancia social en todo momento.

Vigilar el cumplimiento de los protocolos

Aspectos como la ventilación, el uso de tapabocas o el lavado de manos son componentes que fueron contemplados en los protocolos, puntos reconocidos también por organismos como la OMS, Unesco y Unicef como efectivos para disminuir el riesgo de contagio en los salones de clase.



Aunque no se conoce realmente el impacto de el retorno a la presencialidad en la propagación del virus, estas organizaciones consideran que este es muy bajo si se cumplen las medidas.



(Lea también: Niños y niñas cuentan sus vivencias y sueños durante la pandemia)



De ahí que analistas como Lorena Rengifo, de la Asociación Nacional de Padres de Familia y Acudientes, señalen que para garantizar la salud de sus hijos y su núcleo familiar, es deber de los padres de familia vigilar el cumplimiento de estas normas:



“No podemos delegar el cuidado de los niños y jóvenes al Gobierno o las instituciones solamente. Es obligación de los padres de familia y cuidadores enfocarse en generar una vigilancia para que, efectivamente, en las instalaciones se dé cumplimiento a los protocolos”, manifestó.

REDCACCIÓN EDUCACIÓN

- Becas: convocatorias abiertas del Icetex para estudiar en el exterior



- Educación: de vuelta a las aulas, con alternancia



- Icetex lanza créditos condonables para víctimas del conflicto