Lo que debe tener en cuenta a la hora de comprar útiles escolares

Se acabaron las vacaciones y se inicia un nuevo periodo escolar. Comprar los útiles escolares casi siempre es la primera tarea (después de pagar la matrícula) que corresponde a los padres de familia.

Esta labor, en ocasiones, se puede convertir en un 'dolor de cabeza' para el bolsillo, sobre todo, si se deja para último momento, advierten expertos en el tema. Aunque también puede representar un problema cuando las instituciones académicas solicitan los denominados 'útiles inútiles'.



Si todavía no ha comprado los útiles de su hijo o hija, a continuación tenga en cuenta las siguientes recomendaciones de un experto.



En primera instancia, los colegios, por ejemplo, tienen prohibido exigir uniformes con prendas exclusivas o de marcas definidas, así como también comprar útiles escolares de marcas o proveedores definidos por el establecimiento.



Otro punto a tener en cuenta por los padres, aduce Wilson Solano, coordinador de área de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad El Bosque, es que los útiles "pueden ser adquiridos en la medida en que sean requeridos para el desarrollo de las actividades escolares". Advierte, incluso, que no se deben "entregar al colegio los útiles o textos para que sean administrados por el establecimiento".



También señala que los centros educativos no pueden obligar a cambiar los textos antes de transcurridos tres años de su adopción. Estas renovaciones, dice, solo se "podrán hacer por razones pedagógicas, de actualización de conocimientos e informaciones y modificaciones del currículo".

En cuanto a las opciones de ahorro, Solano recomienda limpiar y reutilizar algunos cuadernos que no fueron usados en su gran mayoría en el periodo académico anterior. Además, hace especial énfasis en que algunos de los textos académicos podrían estar disponibles en la red de forma gratuita "o su valor es mucho menor que el de adquirirlos físicamente".



Se recomienda "consultar en la página web si las editoriales de los textos escolares requeridos cuentan con puntos de venta directo en su localidad, ya que en algunos casos estos podrían salir un poco más económicos".



También sugiere visitar "diferentes puntos de ventas y compare los precios, ya que muchas veces los distribuidores ofertan un bien a un muy bajo costo, pero los demás útiles no".



"Otra de las sugerencias en cuanto al financiamiento para la adquisición de útiles y textos educativos, es la de destinar un porcentaje de la prima salarial tanto de mitad de año como la de fin año exclusivamente a estos, independientemente del periodo académico en que se encuentre cursando el estudiante", añade el experto de la Universidad El Bosque.



