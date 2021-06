Reapertura de colegios es solo el principio, dicen expertos

El anuncio del retorno a clases a partir del 15 de julio realizado por el ministerio de Salud ha sido sin duda uno de los más importantes para el sector educativo, dado que aplicará para todas las instituciones de educación preescolar, básica, media y educación superior del país.



Al respecto, EL TIEMPO consultó con analistas y representantes de diferentes sectores sobre el impacto, alcance y conveniencia de la reactivación del sector.



Isabel Segovia, ex viceministra de Educación y una de las impulsoras de la campaña #LaEducaciónPresencialEsVital, señaló que el retorno a las aulas es una necesidad: “La resolución ya no habla de alternancia sino de presencialidad, por lo que pareciera que finalmente se va a lograr el retorno después de año y medio fuera de los colegios, en los que los impactos en la educación y la salud mental de los niños fueron muy graves”.



La experta aseguró que el fin del proceso de vacunación de los profesores sería el paso final para garantizar el retorno. Ante esto, se refirió a la negativa que ha mostrado anteriormente el sindicato de maestros, Fecode, a la presencialidad, si bien en los últimos días sus voceros han señalado que volverán si se cumplen con los nuevos protocolos de bioseguridad en los colegios.



“Con la vacunación, a Fecode le quedaría muy mal oponerse a regresar a las aulas. Es cierto que algunos colegios en el país todavía requieren de mucha inversión, pero no podemos seguir usando la pandemia para solucionar problemas de vieja data y mucho menos sacrificar a los niños en esto”, mencionó Segovia.



Y añadió: “(Que efectivamente se regrese a las aulas el 15 de julio) dependerá de la voluntad de los profesores, pero también de que los plazos y el cronograma dados por el Ministerio se cumplan estrictamente. Ya en el pasado hemos visto retrasos en la vacunación, y aunque se va a buen ritmo, todo puede pasar. De cualquier forma, los colegios deben cumplir los protocolos”.



Por su parte, el experto en educación, Francisco Cajiao, destacó que “este anuncio es lo mínimo que tiene que suceder. No podemos seguir teniendo 10 millones de niños en la ignorancia. Estamos colgados un año en ese ejercicio, hay muchos países que empezaron a vivir la pandemia a la par de Colombia y hace bastante tiempo reactivaron el sector”.



Asegura que durante el año y tres meses que los niños, niñas y adolescentes han estado fuera de los salones de clase lo más probable es que las condiciones en que vuelvan no serán óptimas y seguramente habrá grandes retrasos en el aprendizaje que los docentes y las autoridades deberán atender de manera prioritaria.



"Volver a clases es apenas el principio. Ahora viene un ejercicio muy complejo, y es que es necesario indagar en qué condiciones vuelven los niños. Fecode insiste en que han estado trabajando todo el tiempo, y no dudo de que los maestros estén haciendo su trabajo. Pero eso no significa que los niños hayan estado estudiando, sobre todo quienes tienen enormes problemas de conectividad", señaló.



Para el experto, la prioridad ahora será que efectivamente se cumpla con el plan de vacunación para que “se acabe la disculpa de que los profesores se van a morir si van a las escuelas”.



También dijo que la salud en las aulas ya no debería ser tampoco una gran excusa, por un lado porque ya estarían inmunizados los docentes, pero también las personas con comorbilidades que vivan con los estudiantes.



A esto se suman los estudios y las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sostienen que los menores son menos susceptibles a desarrollar enfermedad grave por la covid-19.



Cajiao advirtió, no obstante, que "es necesario que las entidades territoriales inviertan los recursos que el Ministerio les ha girado. Se trata de garantizar un derecho fundamental, no de negociar con una organización los derechos. No se puede discutir el derecho de los niños a la educación, es un mandato constitucional".



Sin embargo, no todos los sectores se mostraron conformes con el anuncio. Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación Nacional de Padres de Familia aseguró que esta medida es una imposición: “No vamos a permitir que el gobierno obligue a las familias al retorno a la presencialidad cuando las condiciones de la pandemia demuestran que no es el momento”.



De igual manera, dijo que pese a los nuevos protocolos, las instituciones educativas no están listas para garantizar que el retorno a las aulas sea seguro para toda la comunidad educativa: “Los colegios no están preparados para retornar a la presencialidad, no les han llegado el dinero para que hagan las adecuaciones de las aulas, las baterías sanitarias y el equipamiento para cumplir con los protocolos de bioseguridad”.



