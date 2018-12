Luego de 66 días de paro, estudiantes logran acuerdo

Después de 10 movilizaciones en dos meses, un paro estudiantil de 66 días que aún no se termina –se levantará paulatinamente en las próximas semanas– y larguísimas jornadas de reuniones en la mesa de negociación, los estudiantes cumplieron su propósito: conseguir más recursos para las universidades públicas y reunirse con el presidente Iván Duque para firmar un acuerdo, que se anunció este viernes en la mañana.

De acuerdo con algunos expertos, el pacto alcanzado este viernes es único en su naturaleza. “Es histórico que se sienten a debatir la Ministra y los estudiantes, y muy novedoso que se pongan de acuerdo. Por eso todos esperamos que los estudiantes de todas las universidades oficiales los respalden plenamente”, dijo Julián de Zubiría, experto en educación.

El acuerdo, según Duque, aumenta “el presupuesto del cuatrienio para el fortalecimiento de la educación superior pública en más de 4,5 billones de pesos”. Sin embargo, los estudiantes estiman que esos recursos podrían incluso estar cerca de los 6 billones. Cabe recordar que este año el Presupuesto General de la Nación destinó 3 billones para el sector.

El presidente Duque destacó que este es un acuerdo responsable “que les permitirá a las instituciones de educación superior públicas tener estabilidad financiera y proyección”.



De hecho, a lo largo de dos meses de marchas y negociaciones el Gobierno sostuvo que no había más dinero que el ya puesto sobre la mesa con el Sistema Universitario Estatal (SUE), en el que participan los rectores.



De estos nuevos recursos, más de 1,34 billones de pesos se destinarán a la base presupuestal de las instituciones. Ese dinero era, precisamente, el cuello de botella que no permitía avanzar en la mesa de negociación.



“Nosotros hemos decidido firmar el acuerdo porque entendimos que las necesidades del sistema educativo así lo requieren. No solucionan por completo la crisis, pero no podíamos irnos sin asegurar el dinero que permitirá salvar las instituciones de educación superior públicas”, afirmó Álex Flórez, representante de los universitarios y quien reconoce que pese a que falta más dinero para sanear el hueco fiscal de los últimos 25 años, lo alcanzado es un “pacto histórico”.



De esa forma, los recursos para la educación superior pública, que anteriormente crecían solo con la inflación (IPC), comenzarán a aumentar durante los próximos años así: a partir de 2019 se hará un incremento del IPC + 3,5 por ciento; para el 2020, IPC + 4 por ciento; para el 2021, IPC + 4,5 por ciento, y para 2022, IPC + 4,65 por ciento.

A esta cifra se suman otros significativos recursos provenientes de la renta sobre los excedentes del sector cooperativo y que se destinarán a la educación superior pública. El monto podría superar los 300.000 millones de pesos.



A las cifras anteriores, y gracias al trabajo conjunto con los gobernadores y el Congreso, se sumarán 1,5 billones de pesos de las regalías, que serán destinados a mejorar la infraestructura, planes de bienestar, capacidad investigativa y a fortalecer las instituciones de educación superior públicas.

Qué pasará con el paro

Sin embargo, los voceros de los estudiantes aclararon que el paro nacional no se levantará hasta tanto cada una de las asambleas estudiantiles en las regiones tomen la decisión.



“En todo el proceso de negociación hemos dejado claro que queremos que se salve el segundo semestre de 2018; sin embargo, la decisión sobre el mecanismo de movilización, tanto el actual como los siguientes, corresponde a cada una de las asambleas estudiantiles. Nosotros nos comprometemos a llevar el acuerdo a cada una de las universidades públicas para que sea socializado”, indicó Santiago Gómez, vocero de la Unees Antioquia.



Entre tanto, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, aseguró que este viernes fue “un día muy importante” para la educación superior.



“Con un diálogo muy propositivo y respetuoso hemos llegado a un acuerdo entre estudiantes, docentes y el Gobierno Nacional (...). La educación no tiene color y debe ser objetivo de todos los colombianos sumarle”, indicó Angulo.



De acuerdo con Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y director del SUE, señaló que el acuerdo alcanzado por los estudiantes es único. “Este pacto es histórico en cuando no teníamos antecedentes sobre acuerdos que van a fortalecer la universidad pública”, indicó.



No obstante, enfatizó en la necesidad de seguir trabajando. “Hay que reconocer la voluntad política del Gobierno, pues ahora pactó 1,65 sobre el IPC más sobre lo que había acordado con nosotros los rectores. Eso equivale a más de 240.000 millones de pesos para la base presupuestal de las 32 universidades públicas. Esto es un avance significativo, pero se necesita trabajar más porque estos cuatro año pasarán muy rápido”, agregó el representante de los rectores.

