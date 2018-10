Las preocupaciones que llevan al paro universitario de este miércoles

Estudiantes y profesores de las universidades públicas del país se movilizarán este miércoles 10 de octubre para solicitarle al Gobierno Nacional mayores recursos. A las marchas, que se espera inicien a las 9 de la mañana en las principales ciudades, se unirán el sindicato del Sena y la Organización Nacional Indígena.

Las movilizaciones responden a un déficit en la educación pública, que se estima en 3,2 billones de pesos en funcionamiento y 15 billones en infraestructura, de acuerdo con el Sistema Universitario Estatal (SUE).



Una vez culminadas las marchas, el Movimiento Estudiantil Colombiano está convocando a un paro nacional a partir del 11 de octubre. Los estudiantes aseguran que protestarán para buscar una educación como derecho fundamental, autónoma y democrática.



“Con la convicción que la educación es la herramienta fundamental para zanjar la abismal desigualdad social, moral e intelectual de la nación, el Movimiento Estudiantil Colombiano, nutrido de sueños, vuelve a manifestarse por medio de procesos de organización, movilización y articulación a nivel nacional”, afirman los alumnos en un comunicado.



El paro nacional iniciará con una velatón en la noche del miércoles. Luego, desde el 11 al 21 de octubre, adelantarán diferentes actividades, como la toma de instituciones públicas, ciclovía, toma de vías nacionales y plazas públicas, y camping en la Plaza de Bolívar.

Cambio en la financiación

En reiteradas ocasiones, los rectores de las 32 universidades públicas de Colombia y los estudiantes le han solicitado al Gobierno que replantee el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, que detalla que el financiamiento de las universidades se otorga de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los rectores de las instituciones aseguran que como dicho índice no crece, ellos están congelados.



“El actual Gobierno no imprime los recursos adecuados para que las universidades públicas sigan cumpliendo con la función social. El principal problema tiene que ver con el artículo 86 pues el legislador nunca pensó en el crecimiento de las universidades, y que se iban a mantener quietas”, señaló Jairo Miguel Torres Oviedo, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE).

El hueco financiero, dicen los rectores, afecta el pago de nómina e impide mejoras en infraestructura y en capacitación de maestros, entre otras prioridades.



Otro motivo de preocupación es el programa Ser Pilo Paga, que será eliminado y se creará una nueva iniciativa que apoyará a la educación pública, según lo dijo la ministra de Educación, María Victoria Angulo. “Con los recursos que sostienen a 40.000 estudiantes de Ser Pilo Paga, las universidades públicas pueden sostener a 500.000 estudiantes. Es un programa ineficiente que solo beneficia a las instituciones privadas”, indica Khistian León Prieto, representante estudiantil de la Universidad Nacional sede Bogotá.



La Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees) radicó el 27 de septiembre un pliego de peticiones en el Congreso dirigido al presidente Iván Duque y a la ministra Angulo. Entre las exigencias se encuentra un incremento presupuestal de 4,5 billones de pesos a las instituciones públicas de educación superior.



Así mismo, le piden al Gobierno Nacional "la generación de un plan de pago de la deuda histórica que tiene el estado con las Universidades Públicas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo que hoy asciende a más de 16 billones de pesos. El déficit deberá saldarse en un plazo no mayor a 10 años".



Para aliviar la situación, los 32 rectores de las universidades públicas le solicitan al Gobierno Nacional recursos adicionales para el 2019 por un monto de 500.000 millones de pesos para la viabilidad y sostenibilidad del SUE. Estos recursos, señalan los rectores en un comunicado, “debieron haber ingresado en el 2018 y terminaron financiando becas del Icetex y el programa Ser Pilo Paga”.



“Si no se aprueba la adición, seguramente los estamentos se declararían en paro. Todo depende, si el Congreso aprueba esos recursos, la situación se normaliza. Estimamos que este dinero se podría a aprobar a más tardar el 20 de octubre, fecha en la que se define el presupuesto de la Nación”, afirma Jairo Oviedo.



Por el momento, la ministra Angulo no ha dado a conocer un plan de financiamiento a las universidades públicas. En Bogotá, las marchas estudiantiles se concentrarán en la Plaza de Bolívar.

Hora cero para huelga de hambre

En una carta dirigida al presidente Duque y a la ministra de Educación, profesores de varias universidades públicas anunciaron que si no se soluciona la crisis lo antes posible, el martes 16 de octubre a las 10:00 de la mañana iniciarán una huelga de hambre.



“Ha brillado un extremo mutismo por parte del Gobierno Nacional. Ni una sola frase, ni un solo vocablo con luz o esperanza, ni una sola palabra que permita vislumbrar que al menos se ocupan del asunto o que están dispuestos a construir un diálogo que permita concertar una política de financiación, que resuelva en conjunto la grave situación por la que atraviesa el sector público de la educación superior”, dicen en una misiva Adolfo Atehortúa, Juan Carlos Yepes, Orlando Aguirre y Luis Fernando Marín, profesores titulares de la Universidad Pedagógica, Universidad de Caldas, Universidad Industrial de Santander y Universidad del Quindío, respectivamente.



Fecode, por su parte, anunció que se unirá a las marchas de universidades públicas el próximo 10 de octubre. El gremio de maestros asegura que la crisis por los recortes y el déficit presupuestal de la educación pública amenaza con tocar fondo.



“La educación superior pública en Colombia está al borde del colapso. Esa es la principal razón de las movilizaciones de estudiantes y profesores. Fecode apoya esta jornada de protestas porque su principal objetivo es la defensa de la educación pública integral con calidad, desde los tres grados de preescolar hasta la universidad”, argumentan.



