¿Son válidas las razones de los estudiantes para volver a marchar?

Para el 17 de enero, la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (Unees) está convocando a una nueva movilización en todo el país.



Los estudiantes aseguran que marcharán por las "fuertes agresiones del Esmad" que se han presentado en las últimas protestas, especialmente en la del 13 de diciembre en donde un universitario de Popayán perdió un ojo.

Los jóvenes aseguran que se trataría de la primera marcha del 2019 y se sumaría a las más de 10 movilizaciones que realizaron durante los últimos meses del año pasado.

Carlos Mario Lopera, director del Observatorio de la Universidad Colombiana, opina que una nueva marcha pondría en peligro la credibilidad de los líderes estudiantiles.



"En medio del afán de protagonismo mediático de algunos líderes universitarios, y pegarse a una agenda política de la oposición, corren el riesgo de echarse a la opinión pública en contra. Y tampoco, creo, contarán con el respaldo deseado, pues por elemental prudencia, hay que esperar a que comience a evolucionar lo acordado", señaló Lopera.



El experto indicó que los jóvenes tienen los meses justos para cumplir con el calendario académico. "Los estudiantes, sus familias y el país no se pueden dar el lujo de (ahora sí) perder el semestre académico. Tienen el año ajustado para terminar 2018-2 y cumplir los dos periodos de 2019. No se pueden dar lujos de jugar con el calendario", advirtió.



Además, agregó que marchar en contra del Esmad pierde el rumbo de la protesta por el derecho a la educación.



"El tema del Esmad supera el debate y la solidaridad social por el derecho a la educación. Si bien lo que pasó con el estudiante de Unicauca es reprochable, también hay muchas imágenes y videos que muestran a estudiantes y encapuchados en completo vandalismo, lo cual haría que se les vuelva en contra parte del apoyo social que lograron", indicó Lopera.

Entre tanto, Fabián Sanabria, doctor en Sociología, opina que los universitarios están en todo su derecho para protestar, sobre todo, porque así se construye democracia.



"En países en donde la democracia está establecida y existe, hay marchas hasta todos los días. Lo que pasa es que en Colombia nuestra democracia todavía es muy precaria y eso nos parece aterrador. Es indudable que ya hubo un acuerdo con el Gobierno Nacional, el cual es muy importante en materia de educación; sin embargo, cada vez la gente toma más conciencia ciudadana", Sanabria.



Para él, para que existe democracia se deben tener en cuenta tres factores: "Primero, relaciones claras e independientes entre lo público y sus instituciones. Segundo, es la conexión con las empresas privadas y no con las puertas privadas que generan la mayor corrupción de Colombia. Y lo tercero es lo civil, pues para que existe sociedad la gente se debe asociar. Entonces, ellos (estudiantes) están en todo su derecho de salir a protestar.



Por su parte, Juan David Aristizábal, co-fundador de Todos por La Educación, tiene una posición similar, pues asegura que los estudiantes tienen el derecho a movilizarse "todas las veces que crean necesarias". Considera que el objetivo de las marchas anteriores era por los recursos y "se obtuvieron". Sin embargo, cree "que una nueva marcha más tiene otras intenciones".



"Creo que la movilización social debería usarse cuando no se cumplan los acuerdos pactados. El gobierno parece cumplir y los estudiantes debían hacer lo mismo. No creo que una nueva marcha vaya a cambiar el compartimento de quienes violan los derechos humanos. Los estudiantes pueden usar el apoyo de la ciudadanía para lograr que esos recursos se usen bien y no queden mal gastados por corrupción", agregó Aristizábal.



