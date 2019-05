¿Por qué renunció María Carolina Villamizar como rectora de la Incca?

María Carolina Villamizar, rectora de la Universidad Incca, anunció el retiro de la institución académica luego de presentar su renuncia el 27 de mayo.

Villamizar, quien fungía como rectora desde el primero de septiembre del 2014, ha sido cuestionada en varias ocasiones por supuestas irregularidades en la institución. La académica le explicó a EL TIEMPO que su renuncia se debe a la situación financiera de universidad, la cual -según ella-, se inició en 2008.



"Debido a la complejidad del escenario financiero que la universidad ha tenido que afrontar, que se agudizó en los últimos meses y que generó una falta de consenso entre distintos estamentos de la institución, consideré adecuado dar un paso al costado para contribuir con ello a disolver algunas tensiones generadas por tal situación", señala Villamizar.



Agregó que espera que su decisión "permita abrir nuevos caminos, que sean favorables para la sostenibilidad de la Universidad Incca".



Y es que la situación de la institución es compleja. Un informe realizado por este diario encontró que en este momento el centro educativo tiene una desfinanciación de 9.811 millones de pesos, razón por la cual el Ministerio de Educación anunció medidas especiales de inspección y vigilancia, designando —por segunda ocasión— a un inspector 'in situ' para monitorear permanentemente a la institución educativa.



EL TIEMPO tuvo acceso a los estados financieros de la universidad y constató que durante el 2018 los ingresos administrativos fueron de más de 18.000 millones de pesos, los gastos académicos (pago de docentes, laboratorios) fueron de 9.500 millones de pesos y los gastos administrativos de más de 16.800 millones, lo que deja una utilidad operativa negativa de 7.000 millones de pesos.



Villamizar explica que una de las razones principales de la desfinanciación es la falta de estudiantes nuevos. “En el 2008 había 7.000 estudiantes, en la actualidad tenemos 1.962 (...). Esto se explica por una tendencia que está pasando en varias instituciones académicas de educación superior, en donde no tenemos la flexibilidad de tener programas que requieren los jóvenes en este momento. Pero también se debe a que la reputación de la Incca se ha visto golpeada”, reconoce Villamizar.



Entre tanto María Teresa Garzón, presidenta del sindicato de la Universidad Incca opina otra cosa. "La rectora incrementa los gastos de la universidad, por ejemplo, en servicio de vigilancia y de conducción para ella y su mamá”. Si bien la rectora reconoce que la empresa de seguridad de la universidad les presta protección a ella y a su madre porque “se han incrementado las amenazas”, por el “servicio de mi mamá no se paga nada extra”.

Nueva rectora

Tras conocer la decisión de María Carolina, el centro académico se reunió "extraordinariamente" para establecer las orientaciones pertinentes y hacer frente a esta situación, según reza un comunicado emitido por la universidad.



"Resultado de este encuentro fue la designación de la doctora Susan Rodríguez Rodríguez como rectora encargada de la institución, quien asume este rol a partir de la fecha", de acuerdo con la institución.



Rodríguez se desempeñaba como vicerrectora académica de la institución desde mayo de 2018 y cuenta con un amplio recorrido profesional en el campo académico. Fue vicerrectora académica de la sede Bogotá de la Universidad de San Buenaventura y coordinadora nacional de Acreditación Institucional Multicampus de la rectoría General de la misma institución.



