Cada año se conocen los rankings de las mejores universidades del mundo, y se crea expectativa respecto a la posición que alcanzan las instituciones de educación superior colombianas.



Sin embargo, en algunas ocasiones no queda del todo claro qué tanto reflejan estos resultados realmente la calidad de la educación brindada en estos centros.



(Lea también: MinTIC e Icetex abren programa de becas para estudiar en el exterior)

A propósito, Atilio Bustos, director asociado de SCImago Research Group, una de estas firmas que clasifican universidades, habló de la pertinencia de estos listados, cómo identificar aquellos que son confiables y el desempeño que han tenido las instituciones colombianas.



-¿Qué tan confiables son los rankings universitarios?



Los rankings son confiables, dependiendo de cuál se hable, como el caso del de Shanghái, que no cobra, pero solo evalúa a 1.000 instituciones del mundo.



(Lea también: Icetex: requisitos para obtener una condonación y las fechas para hacerlo)



Los otros más grandes son el de Times Higher Education (THE) y QS. Ambos cobran. Pero lo que toca ver es si los indicadores que miden son objetivos y el porcentaje de la puntuación que se construye a partir de opiniones de quienes contestan a nivel mundial, generalmente en términos de reputación e investigación.



QS y THE dan un importante valor a esas encuestas que son menos objetivas (50 por ciento y 33 por ciento), pero que de alguna forma muestran lo que el sector percibe de las instituciones. El problema es que muchas veces solo pueden ser valoradas en estas encuestas las universidades que han pagado.



-¿Qué utilidad hay en ellos?



Sirven para hacer benchmarking genérico, competir por traer alumnos. Pero también generar una percepción en la comunidad, en los tomadores de decisiones, ya sean agentes públicos que asignan recursos o agentes privados que evalúan hacer inversiones. Lo que hacen los rankings es influir en los diferentes mercados en los que una institución de educación superior se mueve.



(Lea también: Icetex lanza convocatoria para aplicar a becas en España)



-¿Y dónde queda la calidad?



En la medida en que los resultados de estos listados sean independientes de los tamaños de las instituciones, se guíen por indicadores objetivos y se ponga la atención, por ejemplo, en la producción científica, se permitirá a los estudiantes y padres tomar una decisión consciente de la calidad de un programa respecto a otro; también destacará la labor de otras instituciones que están haciendo grandes avances en términos de calidad, como la Universidad Tecnológica de Bolívar o la Universidad de Santander, que no suelen ser las más nombradas, pero que tienen mejores resultados que muchas de las más grandes.



-En ese orden de ideas, ¿cómo están las universidades colombianas?



Hay universidades que han sabido gestionar la reputación de manera magnífica, sin que eso signifique una gran calidad, mientras que hay otras de muy buen nivel pero poco reconocidas. Lo que sí hemos visto es que, de una u otra forma, y principalmente en el sector privado –aunque también algunas públicas–, han hecho grandes avances en términos de calidad.



(Lea también: Los mejores trucos para que los niños se duerman rápido)



Y prueba de ello es que ha venido en aumento el número de instituciones y programas académicos con acreditación de alta calidad, que es un indicador más cercano. Y esto se debe a que estas acreditaciones, estos esfuerzos y los resultados en rankings se traducen en más inversión, que siempre es necesaria. El aspecto societal, que tiene que ver con el impacto, entre otras, en la web, sí es un punto en el que las universidades colombianas tienen mucho que mejorar.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

Más noticias

- Lecciones de ‘la mejor maestra del mundo’ para Colombia



- Tasa de aceptación de Harvard cae a un mínimo histórico



- La técnica para estudiar y aprender inglés así no tenga tiempo