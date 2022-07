En el último ranking de las mejores universidades de Latinoamérica de la firma Times Higher Education (THE) 29 instituciones colombianas lograron posicionarse dentro de las 197 de más alto nivel en toda la región.



Pese que representa un aumento en la participación del país, así como un posicionamiento para Colombia como el tercer país con más universidades destacadas, en el caso de este listado ninguna de ellas logró ubicarse dentro del top 10, que en esta edición estuvo dominada por instituciones chilenas, brasileras y solo una mexicana.



Actualmente, la mejor institución del país es la Universidad de los Andes, número 13 en el ranking, seguida de la Nacional, 18 a nivel regional. Sin embargo, 14 de estas instituciones están por debajo del puesto 150. ¿Qué es lo que le hace falta a las universidades colombianas para realmente posicionarse en lo más alto de esta y otras mediciones?



Un primer vistazo lo da el mismo informe de THE, que hace una mención especial al caso brasilero, con 72 clasificadas, y ocupa siete de los 10 primeros lugares.



El buen resultado de su modelo, entre otras cosas, se basaría en una fuerte financiación. Así lo explica Antonio José de Almeida Meirelles, rector de la Universidad de Campinas (puesto 3), que atribuye su éxito en parte al modelo de financiamiento en el estado de São Paulo, que, dice, ha permitido a la institución planificar a largo plazo.



“Hay una disposición legal vigente en São Paulo que obliga al Estado a destinar, todos los años, el mismo porcentaje de la recaudación de su principal impuesto para financiar las actividades de esta universidad y otras universidades estatales. La creación de esta disposición, en 1989, hizo posible que las universidades del estado de São Paulo planifiquen sus inversiones de manera anticipada y estratégica durante las últimas tres décadas”, dijo Meirelles.



Agregó: “Actualmente, la existencia de este mecanismo está ayudando a mantener a la Unicamp y sus hermanas relativamente protegidas de los efectos nocivos de los recortes en los fondos federales para ciencia y tecnología, lo que contribuye a que les vaya bien en los rankings”.



Ahora bien, más recursos no es lo único a tener en cuenta. El ranking utiliza una metodología que evalúa cinco grandes indicadores: Enseñanza (el ambiente de aprendizaje), Investigación (volumen, ingresos y reputación), Citas (influencia de la investigación), Perspectiva internacional (personal, estudiantes, investigación) e Ingresos de la industria (transferencia de conocimiento).



En general, las colombianas tuvieron un desempeño variado en estos indicadores, habiendo algunas como la Universidad de la Costa que tiene puntaje perfecto en citaciones pero bajo en investigación.



Pero, al respecto, por lo general estas firmas otorgan más puntaje a los indicadores más estrechamente relacionados con calidad. Por ejemplo, la metodología de THE da 36 por ciento al indicador de enseñanza y 34 por ciento a investigación, siendo estos dos el 70 por ciento de la calificación.



Curiosamente, en estos puntos las instituciones colombianas tienen un amplio margen de mejora. Y es que el puntaje más alto, sobre 100 posibles, en enseñanza se lo lleva la Universidad Nacional con 74,1 puntos, la número 25 en la región, lo cual es considerado una buena puntuación pero está varios puestos por debajo con respecto a su posición en la clasificación general.



Y esto pasa en todas las universidades colombianas, que pueden presentar buen desempeño en otras áreas, pero se quedan cortas en enseñanza, entendida como el prestigio percibido de las instituciones en la enseñanza, entendida como la excelencia en el nivel académico de una universidad.



Similar es el caso de investigación, donde los Andes es muy destacada con 90,5 puntos, un muy buen puntaje. Pero quien le sigue, la Nacional, tiene 75,7. Este indicador, en el promedio nacional, es de los más bajos, por lo que mejorar en este aspecto traería buenos resultados.



En este caso, investigación se entiende como el volumen de producción académica, incluidos artículos, reseñas, actas de congresos, libros y capítulos de libros indexados por la base de datos Scopus de Elsevier por académico, escalados para el tamaño institucional y normalizados por tema. Esto da una idea de la capacidad de la universidad para publicar artículos en revistas de calidad revisadas por pares.



