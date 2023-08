El Centro de Universidades de Clase Mundial (CWCU) de la Universidad Jiao Tong de Shanghái (China), dio a conocer los resultados del Academic Ranking of World Universities (ARWU), también conocido como el Ránking Shanghái, una de las tres mediciones más importantes a nivel mundial.



Se trata de un listado que se enfoca en clasificar a las universidades cuyos estudiantes y egresados han logrado premios de gran reconocimiento a nivel mundial, como un Nobel, la medalla Fields de matemáticas y competencias internacionales, así como las publicaciones en revistas científicas y académicas como Nature y Science, o los indexados en los principales índices de citas, y el rendimiento académico per cápita de una institución.

Es decir, se centra más en el desempeño académico y el reconocimiento de los alumnos y exalumnos de la universidad, dejando de lado aspectos como el número de estudiantes y docentes internacionales, reputación de pares académicos, reputación ante los empleadores y otros indicadores que son tenidos en cuenta en otras mediciones como las elaboradas por QS Quacquarelli Symonds y Times Higher Education (THE).



Esto explica por qué en estos otros listados figuran más universidades colombianas, e incluso en mejores posiciones, y lo vienen haciendo desde hace años.



Así las cosas, para la edición 2023 la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) ocupó el puesto 946 de entre las 1.000 que selecciona el ranking, siendo de esta forma la única institución de educación superior colombiana que clasifica en esta medición.



Según el ranking ARWU-Shanghái, la Universidad de Sao Paulo (Brasil) es líder en Latinoamérica, configurándose como una de las universidades públicas referente en la región; también se presentan los resultados de las principales universidades públicas de México, Argentina y Chile. De Colombia solo clasifica la UNAL, que en esta edición se ubicó en el puesto 946 del listado de las 1.000 mejores.



La UNAL se destaca por sus resultados en productividad académica, y es por este campo que logra clasificar en el listado del ranking, específicamente en el indicador de ‘Número de artículos publicados en las revistas Nature y Science’ durante los últimos cinco años. Así, entre 2017 y 2021 se publicaron 4 artículos en Nature y 7 en Science, por los cuales logró una calificación de 3,8 puntos de 100 posibles.



En relación con el número de artículos indexados en Science Citation Index Expanded (SCI Expanded) y Social Science Citation Index (SSCI), la UNAL obtuvo una calificación de 27,5 puntos de 100 posibles.



La UNAL también recibe puntuación en el indicador ‘Rendimiento académico per cápita’, en el que alcanzó 10,2 puntos de 100 posibles. “La productividad y visibilidad académica se constituye en un eje fundamental de la valoración de la calidad educativa, no solo para el ranking ARWU-Shanghái sino también en clasificaciones como QS y THE, aunque las metodologías, fuentes de datos, ventanas de observación y ponderaciones varían de un ranking a otro”, señala la Dirección Nacional de Planeación y Estadística.



En esencia lo que se requiere es que las instituciones de educación superior, además de mantener estándares de calidad en el proceso de formación de los futuros profesionales, difundan el conocimiento generado, y la mejor manera de hacerlo es mediante la publicación de artículos científicos indexados en revistas de alto impacto.



Cabe destacar que para esta edición del ranking ARWU-Shanghái salió del listado la Universidad de Los Andes, que en anteriores oportunidades había aparecido frecuentemente.



Sin embargo, vale decir que por los criterios de evaluación de este ranking, las universidades colombianas no han sido las más destacadas.

Las mejores universidades según el ranking Shanghái



El top 10 de las mejores universidades del mundo de acuerdo con este ranking es el siguiente:



1. Harvard University

2. Stanford University

3. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

4. University of Cambridge

5. University of California, Berkeley

6. Princeton University

7. University of Oxford

8. Columbia University

9. California Institute of Technology

10. University of Chicago

