La firma Times Higher Education (THE) publicó los resultados de THE World University Rankings 2023, en el que aparecieron 15 universidades colombianas. Y en esta ocasión, el listado quedó con una gran sorpresa: una universidad caleña es la que figura como la mejor posicionada del país, por encima de las instituciones que tradicionalmente ocupan los primeros lugares.



Se trata de la Universidad Icesi, que logró ubicarse no solo como la mejor del país sino como la número 10 a nivel Latinoamérica. Por su parte, la Universidad Javeriana es la 19 de la región y la segunda de Colombia de acuerdo con esta reconocida medición.

Son seguidas por la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional, lo que resulta una sorpresa, dado que estas dos instituciones han sido históricamente reconocidas como las mejores del país y entre las más importantes de la región.



En total son 1.799 universidades de 104 países y regiones se incluyen en las clasificaciones mundiales de este año, 137 más que el año pasado, lo que la convierte en la edición más grande en los 19 años de historia de las clasificaciones. La Universidad de Oxford del Reino Unido conserva el primer puesto como la mejor del mundo por séptimo año consecutivo.



América Latina tiene un récord de 140 instituciones clasificadas, incluidas 62 universidades que forman parte del ranking de Brasil, seguido de Chile con 23 instituciones clasificadas, 22 de México y 15 de Colombia.



A propósito, Phil Baty, director de conocimientos de Times Higher Education, comentó: “Es muy bueno ver que América Latina está aumentando su representación general en las clasificaciones mundiales. Al ranking de este año se suman 17 nuevas universidades de América del Sur, aumentando la presencia de Brasil, Chile, México, Colombia y Ecuador en la lista”.



Lea también: Dos de cada tres colegios no tienen las condiciones para atender la salud mental



Y agregó: “Sin embargo, las universidades y los políticos de todo el continente necesitan convertir el mayor compromiso internacional y la visibilidad en mejoras de desempeño: en general, el desempeño permanece en gran medida estático en todo el continente, mientras que las naciones de otros continentes aumentan: sobre todo en Asia, tanto en el este como en el suroccidente del continente asiático”.

Las mejores universidades de Colombia



Facebook Twitter Linkedin

Las universidades, como la Icesi en Cali, la mejor universidad de Colombia según el último ranking mundial THE. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

1. Universidad Icesi (puesto 601-800 a nivel mundial)

2. Pontificia Universidad Javeriana (801-1.000)

3. Universidad de los Andes (1.001 - 1.200)

4. Universidad Nacional (1.001 - 1.200)

5. Universidad de Antioquia (1.201-1.500)

6. Universidad del Rosario (1.201-1.500)

7. Universidad El Bosque (1.201-1.500)

8. Universidad del Norte (1.201-1.500)

9. Universidad Tecnológica de Pereira (1.201-1.500)

10. Universidad Eafit (1.500+)

11. Universidad Industrial de Santander (1.500+)

12. Universidad Militar Nueva Granada (1.500+)

13. Universidad Pedagógica y Tecnológica (1.500+)

14. Universidad Pontificia Bolivariana (1.500+)

15. Universidad de la Sabana (1.500+)

Las mejores universidades del mundo



1. University of Oxford (Reino Unido)

2. Harvard University (Estados Unidos)

3. University of Cambridge (Reino Unido)

4. Stanford University (Estados Unidos)

5. Massachusetts Institute of Technology - MIT (Estados Unidos)

6. California Institute of Technology - CalTECH (Estados Unidos)

7. Princeton University (Estados Unidos)

8. University of California, Berkeley (Estados Unidos)

9. Yale University (Estados Unidos)

10. Imperial College London (Reino Unido)

11. Columbia University (Estados Unidos)

12. ETH Zurich (Suiza)

13. The University of Chicago (Estados Unidos)

14. University of Pennsylvania (Estados Unidos)

15. Johns Hopkins University (Estados Unidos)

16. Tsinghua University (China)

17. Peking University (China)

18. University of Toronto (Canadá)

19. National University of Singapore (Singapur)

20. Cornell University (Estados Unidos)



REDACCIÓN EDUCACIÓN