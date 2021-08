'Rankings' de universidades: así han evolucionado las colombianas

Colombia viene mejorando en los últimos años en los ‘rankings’ mundiales y regionales de universidades. Un hecho que para muchos es sinónimo de una mejora en la calidad de la educación, pero para otros una lectura engañosa.



Estos populares listados que se realizan anualmente a menudo son consultados por estudiantes, profesores, empleadores e inversionistas, y, por supuesto, por las Instituciones de Educación Superior (IES). ¿Cómo ha evolucionado el país en estas mediciones? ¿En qué destacan y en qué fallan las universidades?



Si bien existen diferentes firmas que los elaboran, las más reconocidas por lejos son QS Quacquarelli Symonds, Times Higher Education y el llamado ‘ránking’ Shangai. Estas son las más reconocidas y a las que prestan atención las universidades a la hora de medir su calidad y compararse con otras.



En los listados de este año, Colombia sin duda ha mostrado mejoras. Cada vez son más las instituciones que figuran en mejores posiciones. De acuerdo con el investigador Juan Carlos Sinisterra, lo anterior no es nada menor.



“La educación superior es un sector muy competido y los ‘rankings’ demuestran que las universidades están mejorando cada vez su nivel, lo que sin duda es bueno no solo para ellas sino para el país, dado que el mundo empieza a ver a Colombia como una locación de gran valor a nivel académico”.



Pese a ello, advierte: “Esto es muy importante para este grupo de instituciones que figuran, porque atrae más estudiantes, mayor inversión y reputación. Pero puede ser dañino para las que no clasifican, por lo mismo, pueden perder recursos y alumnos en un mercado de por sí muy competido. Además, que una IES no sea tenida en cuenta no tiene por qué catalogarla como ‘mala’”.



Así las cosas, antes de ver el desempeño en los últimos años del país, cabe hacerse una pregunta: ¿Se puede confiar en estas mediciones?



¿Son confiables estos listados?

Esto depende de la orilla desde la que se mire. Es verdad que los ‘rankings’ cuentan con un panel de expertos e investigadores encargados de medir los diferentes indicadores.



Estos tienen contacto con las diferentes instituciones, analizan sus cifras oficiales, encuestan a empresarios, entre otras muchas acciones que permiten dar cuenta de temas de calidad, como el impacto de las investigaciones, la reputación académica y entre empresarios, la producción científica, entre otros.



Se trata de un proceso arduo, con inmensas bases de datos y la aplicación de elaborados modelos de análisis reconocidos en todo el mundo, lo que las convierte sin duda en un punto clave para medir la calidad.



Sin embargo, todas tienen mediciones y ponderaciones de sus puntajes de manera distinta. Lo que algunos listados consideran sinónimo de calidad o más relevantes para tal fin no lo son para otros.



Eso explica, por ejemplo, cómo el ‘ranking’ de QS lleva años con dos instituciones colombianas en el ‘top 10’ a nivel Latinoamérica, mientras que en el THE la que más ha avanzado está en el puesto 13. O que apenas se incluyan instituciones colombianas en el listado Shangai.



Pero existe otro factor. Algunos críticos sostienen que las firmas se lucran de sus mediciones. Esto se debe a que las instituciones estarían procurando estar cada vez más arriba en los listados, para lo cual se asesoran. Y en algunos casos, contratarían a estas mismas firmas.

Así lo cree el Observatorio de la Universidad Colombiana, que desde 2019 no los analiza, como lo hacía anteriormente: “(Los ‘ránkings’) están llevando a rectores e instituciones a una desaforada carrera por mostrar resultados, alejarse de fines fundacionales y contratar asesores expertos en visibilidad, empujados por una peligrosa moda de pares académicos, funcionarios y medios de comunicación que hacen juego y ven en los rankings la única manera de medir la calidad”.



Este conflicto ha sido denunciado desde hace años en medios de comunicación internacionales, como es el caso del diario EL MUNDO, de España.



Evolución de Colombia en los últimos años

En los últimos años se ha visto una mejoría en el rendimiento de las IES. De hecho, suelen ser raros los casos en que bajan de posición y por lo general, cada edición se incluyen nuevos centros educativos.



Para las tres firmas, Los Andes y la Nacional siempre están en la parte alta de la tabla a nivel nacional. Las demás instituciones clasificadas varían cada año en cuanto a su puntaje obtenido.



Cabe recordar que las mediciones siempre se publican con fecha del año venidero. Es decir, las que salgan este año tendrán fecha de 2022.



QS Quacquarelli Symonds



Se trata de la lista más antigua y por tanto la más reputada. Esta firma evalúa diferentes aspectos, como la reputación académica o frente a los empleadores, así como el impacto de las investigaciones.



Al año publica dos que son de gran interés: el ‘ránking’ mundial y una versión separada para Latinoamérica. El último difundido es el regional, en el que el país cuenta con dos instituciones en el ‘Top 10’. Así mismo, 60 universidades nacionales aparecieron en la medición, lo que coloca al país como el tercer mejor de la región detrás de Brasil y México,



A nivel mundial, Colombia cuenta con 19 clasificadas entre las mejores 1.300 del planeta. Esto muestra que la edición 2022 tiene 3 instituciones colombianas más que en la edición 2021. Un comportamiento recurrente, dado que esta tendencia viene en aumento desde la versión 2019, cuando solo entraron 11.

Times Higher Education



Esta también es una firma muy reputada, que privilegia el aspecto académico en sus análisis, sin dejar de lado temas de reputación. Dentro de su más reciente top de las mejores 177 universidades latinoamericanas, Colombia tiene 24, aunque ninguna entre las diez mejores.



En septiembre suele publicar el listado mundial, por lo que se está a la espera de estos resultados. Sin embargo, en la edición pasada, nueve instituciones del país ingresaron al prestigioso grupo.



Eso sí, un común denominador es que cada vez se incluyen más universidades, lo que es muestra de que estas han venido mejorando su desempeño reciente.



‘Ranking’ Shangai



Se trata del listado con menor presencia de instituciones colombianas, un comportamiento histórico. Oficialmente llamado Academic Ranking of World Universities, el ‘ranking’ Shangai es elaborado por la Universidad Jiao Tong, en China y no elabora listados regionales.



En su edición 2022 clasificaron solo 6 instituciones: Los Andes, Nacional, Javeriana, de Antioquia, del Valle y Antonio Nariño. Se trata de una mejoría sustancial con respecto a todos los años pasados, si se tiene en cuenta que Colombia solo clasifica desde la edición de 2017, y nunca había pasado de dos universidades.



Y aunque en la reciente publicación Los Andes es la número 1 del país, en el puesto 497 a nivel mundial, la Nacional es la que más veces ha clasificado. Además, ambos han mejorado sus clasificaciones entre 300 y 400 puestos en un año.

¿Por qué tan pocas en el ‘ranking’ Shangai?

Pese a ser una de las mediciones más prestigiosas del mundo, muchas dudas se han ceñido sobre este listado, si bien sigue siendo un referente en el campo académico.



Esto se debe principalmente a que a diferencia de las otras, se enfoca más en clasificar a las universidades cuyos estudiantes y egresados han logrado premios de gran reconocimiento a nivel mundial, como un Nobel, la medalla Fields de matemáticas y competencias internacionales, así como las publicaciones en revistas científicas y académicas.



En otras palabras, se le resta importancia a aspectos como el número de estudiantes y docentes internacionales, reputación de pares académicos, reputación ante los empleadores y otros indicadores que son tenidos en cuenta en las mediciones de QS y THE.



De ahí que Harvard, la institución con más premios Nobel laureados, lleve años en el primer lugar a nivel mundial. Y aunque también ha ocupado esta posición en los demás ‘rankings’, no es inamovible en ellos.

Fortalezas y debilidades de las ‘U’ colombianas

Las instituciones nacionales tiene buen desempeño en especial en reputación. Así lo explicó Ben Sowter, director de investigación de QS: "La última edición del QS World University Rankings nos muestra que las universidades colombianas líderes se mantienen entre la élite de América Latina. En un mercado laboral de graduados cada vez más competitivo, los empleadores que responden a nuestras encuestas continúan expresando su confianza en los graduados de las instituciones top de Colombia”. Este es el mismo análisis que hace THE.



Sin embargo, así como hay puntos a favor, hay otros a mejorar, y mucho. En especial en los temas relacionados con investigación. Otro punto en común en los ‘rankings’ y que debe servir como señal de alarma.



Ante esto, Sowter continúa: “Una vez más, continuamos observando que el desempeño colombiano se ve obstaculizado por los bajos puntajes en el impacto de la investigación. Con datos de nuestros socios de investigación en Elsevier que sugieren una fuerte correlación entre la colaboración internacional y el impacto de las citas, sigue siendo esencial que las instituciones y los responsables políticos colombianos busquen formas de intensificar el compromiso con la comunidad académica global.”



REDACCIÓN EDUCACIÓN

