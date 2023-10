¿Cuánto cuesta estudiar en las mejores universidades del mundo?

Hace pocos días la firma Times Higher Education (THE) publicó los resultados de THE World University Rankings 2024, en el que se clasificaron las mejores universidades de todo el mundo.



Ante ello, no es de extrañar que muchas personas se pregunten cuál es el valor de estudiar en estas instituciones, las más prestigiosas de la talla de Oxford, Stanford o Harvard.

La educación superior suele ser costosa no solo en Colombia. De hecho, muchas de las universidades más reputadas del mundo, en especial las estadounidenses, cobran cifras astronómicas por concepto de matrícula, costos que se disparan si se tienen en cuenta los gastos de residencias universitarias, implementos académicos y otros cobros que se hacen a los estudiantes.



Pero el ranking también tiene instituciones británicas y de otras latitudes que resultan más económicas, dado que en Europa las instituciones que suelen ser más prestigiosas son de carácter público.



Así las cosas, esto es lo que cuesta estudiar en estas universidades.

1. University of Oxford (Reino Unido)



Facebook Twitter Linkedin

Universidad de Oxford. Foto: iStockPhoto

Las universidades británicas suelen ser más económicas pero también las más exigentes en sus admisiones. Esto debido a su carácter público. Tal es el caso de la número 1 del mundo según THE, la Universidad de Oxford.



Sin embargo, cabe aclarar que los costos bajos aplican para estudiantes locales. Pese a ello, para extranjeros resulta una opción algo más accesible que una institución estadounidense.



Matrícula locales: £ 9.250 ($11.364 dólares).



Matrícula extranjeros: Entre £33.050 y £48.620 ($40.605 a $59.734 dólares)



Costo de vida: Entre £12.105 y £17.595 ($14.872 a $21.617 dólares)

2. Stanford University (Estados Unidos)



Durante años, esta institución ha disputado el prestigio de ser la mejor universidad del mundo. Allí los costos pueden variar, por ejemplo, de los ingresos de los padres, un factor importante que podría reducir el valor de matrícula.



Matrícula: $62.484



Costo de vida: $19.922

3. Massachusetts Institute of Technology - MIT (Estados Unidos)



Con más de 90 exalumnos ganadores del Premio Nobel, el MIT es sin duda una de las mejores universidades del mundo. De hecho, en el último ranking mundial de la firma Times Higher Education ocupó el tercer lugar.



Los investigadores del MIT suelen ser los mejores en ingeniería, computación y otras áreas STEM, pero también sobresalen en adaptación climática, VIH/sida, cáncer y alivio de la pobreza. Sus egresados fueron responsables de adelantos científicos como el desarrollo del radar, la invención de la memoria de núcleo magnético y el concepto de el universo en expansión.



Matrícula: $60.156



Costo de vida: $19.390

4. Harvard University (Estados Unidos)



Facebook Twitter Linkedin

Universidad Harvard Foto: iStock

Sin lugar a dudas, esta es una de las universidades más famosas e importantes del planeta. Allí, la matrícula puede costar cada año académico, en promedio, US $59.076. Los cargos de habitación, alimentación y otros elevan el precio total a US $79.450



Pese a ello, la universidad sostiene que más de la mitad de sus estudiantes reciben becas según la necesidad. De esta forma, hay un elevado número de alumnos con descuentos, beneficios o incluso sin tener que pagar.



Matrícula: $59.076



Costo de vida: $20.374

5. University of Cambridge (Reino Unido)



Facebook Twitter Linkedin

Universidad de Cambridge Foto: iStock

De nuevo una universidad pública británica exigente e históricamente de las mejores del mundo, que resulta económica para los estudiantes locales, pero más costosa para extranjeros. Pese a ello, hay muchas carreras cuya matrícula es casi la mitad que la de programas académicos de instituciones estadounidenses.



Matrícula locales: £ 9.250 ($11.364 dólares).



Matrícula extranjeros: Entre £25.734 y £67.194 ($31.616 a $82.554 dólares)



Costo de vida: Entre £10.950 y £14.600 ($13.453 a $17.937 dólares)

6. Princeton University (Estados Unidos)



Facebook Twitter Linkedin

La Universidad de Princeton, fundada en 1746, está ubicada en la ciudad de Princeton, New Jersey y es una de las más antiguas de Estados Unidos. Foto: iStockPhoto

Una de las ocho universidades privadas pertenecientes a la Ivy League, así como una de las más ricas del mundo con una dotación financiera que supera los 23.000 millones de dólares. De acuerdo con algunos rankings nacionales de Estados Unidos, ha logrado ser la mejor institución de dicho país en repetidas oportunidades.



Matrícula: $59.710



Costo de vida: $19.380

7. California Institute of Technology - CalTECH (Estados Unidos)



Es famosa por la calidad de sus estudios de ciencias naturales e ingeniería y porque es considerada en numerosos listados como una de las mejores universidades del mundo. De entre los alumnos, profesores e investigadores de Caltech han salido más de 70 premios Nobel.



Además, destaca por su trabajo estrechamente ligado a la Nasa y a la investigación aeroespacial y astrofísica, aspectos en los que es reconocida y tiene un especial prestigio.



Matrícula: $63.255



Costo de vida: $19.503

8. Imperial College London (Reino Unido)



Facebook Twitter Linkedin

Imperial College London Foto: iStock

Al igual que las otras británicas del listado, el Imperial College London tiene una misma tarifa única para estudiantes locales £ 9.250 ($11.364 dólares). Pese a ello, de las tres es la que ofrece los costos de matrícula iniciales más altos para extranjeros en las carreras menos costosas. También es la de los costos de vida más elevados.



Matrícula locales: £ 9.250 ($11.364 dólares)



Matrícula extranjero: £37.900 y £53.700 ($46.563 a $65.975 dólares)



Costo de vida: Entre £14.094 y £19.580 ($17.315 a $24.055 dólares)

9. University of California, Berkeley (Estados Unidos)



Facebook Twitter Linkedin

La Universidad de California, ubicada en la ciudad de Berkeley es una universidad pública fundada en 1868 y ofrece más de 350 programas. Foto: iStockPhoto

Es la institución insignia del sistema de la Universidad de California y está clasificada como una de las universidades más prestigiosas del mundo y la universidad pública número 1 en Estados Unidos.



Matrícula a personas del estado: $15.891



Matrícula a estudiantes fuera del estado: $48.465



Costo de vida: $22.402

10. Yale University (Estados Unidos)



Facebook Twitter Linkedin

Esta universidad es de las más prestigiosas del mundo. Foto: Página web Yale University

Una de las universidades de élite en todo el mundo, Yale siempre suele aparecer situada entre las 15 mejores instituciones del mundo. Está compuesta por 14 facultades y escuelas, entre las que destaca especialmente la de Derecho, debido al altísimo prestigio de sus programas. Los estudiantes reciben una formación global durante sus primeros años de estudio antes de decantarse por alguna especialidad. Además, todos los grados cuentan con clases de razonamiento cuantitativo, idiomas y escritura.



Matrícula: $64.700



Costo de vida: $19.180



REDACCIÓN EDUCACIÓN

Más noticias en eltiempo.com