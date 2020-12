Siete universidades colombianas entre las más sostenibles del mundo

La firma UI Green Metric publicó su más reciente ranking de las universidades más sostenibles a nivel mundial. En esta oportunidad Colombia contó con una buena participación al posicionar a siete instituciones de educación superior dentro de las mejores 100.



El objetivo de este ranking, que se realiza desde el año 2010, es evaluar la situación actual y el desempeño en el despliegue e implementación de las políticas relacionadas con campos verdes y sostenibilidad en instituciones de educación superior de todo el mundo.



En esta oportunidad se midieron seis categorías: entorno e infraestructura; energía y cambio climático; residuos; agua; transporte; y educación e investigación. A cada uno de estos aspectos se les dio una calificación numérica, de tal forma que la puntuación máxima posible era de 10.000.



Las instituciones colombianas reflejaron un gran desempeño en cuanto al manejo de residuos, pero se vieron un poco rezagadas en temas de infraestructura y uno de energías limpias.



Así las cosas, la institución colombiana con mejor posición en el listado es la Universidad del Rosario, la cual alcanzó una calificación de 8075 puntos, siendo de paso la número 34 a nivel mundial. Destacó especialmente en el manejo de residuos y sistema de transporte



Cerca le sigue Universidad Autónoma de Occidente en la posición 45 con 7975 puntos obtenidos. A esta alma mater le fue especialmente bien en manejo de residuos y en educación e investigación.



Con la misma cantidad de puntos (7950) se encuentra la Universidad del Norte y la Universidad Nacional. La primera con buena puntuación en el manejo de residuos y transporte.



Por su parte la UNAL sobresale en los ítems de infraestructura y transporte, sin dejar de lado que las categorías de educación e investigación siguen siendo un elemento destacable dentro de la calificación.



De esta forma, así fue el desempeño de las universidades colombianas:



- Universidad del Rosario (puesto 38 - 8075 puntos)



- Universidad Autónoma de Occidente (puesto 45 - 7975 puntos)



- Universidad del Norte (puesto 50 - 7950 puntos)



- Universidad Nacional (puesto 52 - 7950 puntos)



- Universidad de Santander (puesto 64 - 7825 puntos)



- Universidad Tecnológica de Pereira (puesto 78 - 7700 puntos)



- Eafit (puesto 98 - 7550 puntos)

Top 10 de las universidades más sostenibles del mundo:

1. Wageningen University & Research (Países Bajos)



2. University of Oxford (Reino Unido)



3. University of Nottingham (Reino Unido)



4. Nottingham Trent University (Reino Unido)



5. University of California (Estados Unidos)



6. Umwelt-Campus Birkenfeld (Alemania)



7. University of Groningen (Países Bajos)



8. Leiden University (Países Bajos)



9. University College Cork (Irlanda)



10. Universita di Bologna (Italia)



