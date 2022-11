El nivel de dominio de inglés en Colombia es uno de los más bajos no solo de América Latina sino del mundo. Esto de acuerdo con el Índice de Dominio del Inglés (EPI, por sus siglas en inglés) de la firma Education First (EF).



El estudio, elaborado a partir de los resultados de la Prueba de Inglés Estándar de EF (EF SET), analizó los resultados en dominio de esta lengua de 111 países de todo el mundo en donde el inglés no es el idioma oficial, evaluando, además, a 2,1 millones de personas.

De esta forma, Colombia se ubicó en la posición número 77 a nivel mundial, siendo además el número 17 en América Latina, el cuarto peor de la región, solo por encima de Ecuador, México y Haití.



La medición dividió el nivel de dominio del idioma en “muy alto”, “alto”, “moderado”, “bajo” y “muy bajo”, clasificando a cada país mediante una escala de puntuaciones, en la cual la máxima calificación posible era 800. Colombia sacó un puntaje promedio de 477, lo que lo ubica en el nivel “bajo” de manejo de inglés.



Esto, sin embargo, representa una mejoría en comparación con los resultados del año pasado, cuando el país obtuvo 465 puntos, o de 2020, cuando la calificación fue de 448, entrando en ese momento entre los países con nivel "muy bajo".



José Alberto Lora Sabagh, Country Manager de EF Education First Colombia, indicó que “si bien presentamos una leve mejora, debemos seguir trabajando por incrementar el dominio del inglés; en el informe se ofrecen valiosas recomendaciones para que los responsables de la formulación de políticas evalúen y fortalezcan la capacidad de aprendizaje de idiomas en sus organizaciones y gobiernos”.



Y agregó: “Aprender inglés es imprescindible para que las personas puedan desenvolverse tanto en los ámbitos educativos y empresariales, como en el social, el aprendizaje de esta lengua aumenta la competitividad económica y la posibilidad de acceso a mejores ofertas laborales”.



A nivel regional, Argentina se ubica como el país con mayor dominio del idioma en la región, ubicándose en el puesto número 30 a nivel global con un nivel “alto” de inglés. Así las cosas, los países latinoamericanos mejor posicionados son:



30. Argentina (562 puntos)

37. Costa Rica (536)

38. Cuba (535)

43. Paraguay (526)

44. Bolivia (525)

Brechas en dominio de inglés



Más allá de los resultados globales, el informe permite hacer una mirada más discriminada de los niveles de inglés en términos de los departamentos y ciudades con mayores problemas en dominio de inglés, así como en términos de género.



Así las cosas, la ciudad colombiana con mejor puntaje es Armenia, la cual contó con 516 puntos, situándose en el nivel “moderado” de manejo del idioma. En este rango también se ubican Barranquilla (510), Medellín (506) y Bogotá (503).



Por el contrario, las ciudades con peor puntaje, quienes entran al nivel “muy bajo” son Ibagué (447), Popayán (447), Montería (439), Cúcuta(416) y Putumayo (400).



Y llama la atención que la ciudad que en 2021 tenía la mejor calificación, Bucaramanga, pasó en 2022 de “moderado” a “bajo”.



En cuanto a departamentos, Quindío le quitó el primer puesto a Atlántico que venía ocupando la primera posición en años anteriores con 515 puntos; de esta forma y en comparación con el año anterior, en esta versión los dos departamentos clasifican con nivel “moderado”. A estos le siguen Antioquia (495), Risaralda (485), Boyacá (470), Santander (467), Caldas (463), Cundinamarca (456), Meta (454) y Nariño (450); todos reportando un nivel “bajo” del dominio del idioma.



Con respecto a las brechas de género, llama la atención que las personas que se identifican con género fenemino tienen puntuaciones promedio de 464, mientras que en los hombres esta cifra es de 490. Esta es una tendencia que se mantiene no solo a nivel regional sino a nivel mundial.



En cuanto a las edades, el reporte indica que las personas entre los 26 a los 30 años son quienes tienen el mejor dominio del idioma en Colombia con un nivel moderado y 521 puntos, por su parte, los jóvenes entre 18 y 20 son los que reportan el nivel más bajo con 427 puntos.



Kate Bell, autora del EF EPI, manifestó que “el índice de este año refleja el impacto de la pandemia, desde una disminución preocupante en el dominio del inglés entre los jóvenes hasta un dominio inesperadamente alto fuera de las grandes ciudades, lo que tiene implicaciones para el trabajo remoto”.



REDACCIÓN EDUCACIÓN